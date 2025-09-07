Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 7.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Marianna
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

07. septembra 2025

Zelenskyj počíta s dôraznou reakciou USA na najnovší útok Ruska


Tagy: Volodymyr Zelenskyj

Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že je pripravený pristúpiť k novým sankciám voči Moskve.



Zdieľať
Zelenskyj počíta s dôraznou reakciou USA na najnovší útok Ruska

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu povedal, že počíta s dôraznou reakciou USA na dosiaľ najväčší letecký útok Ruska na jeho krajinu, ku ktorému došlo počas uplynulej noci. Informovala o tom agentúra Reuters.


Rusko v noci na nedeľu zaútočilo na Ukrajinu viac ako 800 dronmi a 13 raketami, uviedli ukrajinskí predstavitelia. Väčšinu z nich zostrelili, 54 dronov a deväť rakiet však zasiahlo 33 lokalít. Pri útokoch zahynuli štyria ľudia a poškodené bola aj budova vlády v Kyjeve.

Je dôležitá široká odozva partnerov na tento dnešný útok,“ uviedol Zelenskyj v pravidelnom večernom videopríhovore. „Počítame s dôraznou reakciou Ameriky. To je potrebné,“ vyhlásil.

Vyslanec USA pre Ukrajinu Keith Kellogg predtým uviedol, že najnovší ruský útok na Kyjev nesignalizuje, že by Moskva chcela ukončiť vojnu na Ukrajine diplomaticky. „Rusko podľa všetkého eskaluje najväčším útokom tejto vojny, ktorý zasiahol kancelárie ukrajinského kabinetu v Kyjeve,“ napísal Kellogg na sociálnej sieti.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že je pripravený pristúpiť k novým sankciám voči Moskve. „Áno, som,“ odpovedal Trump novinárom pred Bielym domom na príslušnú otázku. Bližšie podrobnosti neposkytol.

Tagy: Volodymyr Zelenskyj
   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Rusko by s USA mohlo podľa Putina spolupracovať v riadení Zaporižskej jadrovej elektrárne. Kyjev hovorí o pasci. (2. 9. 2025)
 Nemecký kancelár Friedrich Merz: Putin je možno najhorší vojnový zločinec našej doby (2. 9. 2025)
 Samit Trumpa a Putina na Aljaške sa začne v piatok o 21.30 h nášho času medzi štyrmi očami a za prítomnosti tlmočníkov (14. 8. 2025)
 Medvedev: Trumpove ultimátum môže viesť k vojne Ruska a USA (28. 7. 2025)
 Zelenskyj mal na schôdzke s Trumpom v Haagu sako (25. 6. 2025)
 Trump: Putin sa zahráva s ohňom (27. 5. 2025)
 Trump: Kým sa nestretnem s Putinom, nič sa v otázke Ukrajiny nezmení (15. 5. 2025)
 Zelenskyj na rokovania s Ruskom osobne nepôjde, vyšle delegáciu (15. 5. 2025)
 Putin navrhol rokovania s Ukrajinou bez akýchkoľvek podmienok 15. mája (11. 5. 2025)
 Putin: Vojna proti Ukrajine má podporu celého Ruska (9. 5. 2025)



<< predchádzajúci článok
Scott Bessent priblížil návod, ako by mohla ruská ekonomika úplne skolabovať

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 