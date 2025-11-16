Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

16. novembra 2025

Zelenskyj oznámil rozsiahlu reformu štátnych energetických spoločností, dôvodom je korupčný škandál


Tagy: energetická infraštruktúra Energetika Korupcia rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil rozsiahlu reformu štátnych energetických spoločností po korupčnom ...



64a812fc7de75425436642 676x451 16.11.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil rozsiahlu reformu štátnych energetických spoločností po korupčnom škandále, ktorý vyvolal verejné pobúrenie v sektore už beztak zasiahnutom ruskými útokmi.

Reforma kľúčových štátnych podnikov


Vyšetrovatelia odhalili, že z energetického sektora bolo spreneverených približne 100 miliónov dolárov, čo vyvolalo hnev v krajine, kde ruské útoky spôsobili rozsiahle výpadky elektriny.

Zelenskyj nariadil rezignáciu dvoch ministrov zapojených do korupčnej schémy a uvalil sankcie na bývalého obchodného partnera, ktorý bol označený za hlavného organizátora. „Začíname reformu kľúčových štátnych podnikov v energetickom sektore,“ uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti X.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



„Spolu s úplným auditom ich finančných aktivít bude obnovené vedenie týchto spoločností.“ Prezident tiež vyzval na vytvorenie novej dozornej rady v Enerhoatome, štátnej jadrovej spoločnosti, ktorá je v centre škandálu, a to „do týždňa“, čo umožní „úplnú reformu vedenia spoločnosti“.

Potreba neustálej komunikácie


Zelenskyj zároveň požaduje rýchle vymenovanie nového šéfa vodohospodárskej spoločnosti Ukrhydroenerho a ďalšie reformy pre ropný a plynárenský gigant Naftohaz a hlavného prevádzkovateľa plynárenskej sústavy.

Prezident už predtým vyjadril záväzok plne spolupracovať s protikorupčným vyšetrovaním a zdôraznil potrebu neustálej a zmysluplnej komunikácie medzi vládnymi predstaviteľmi a orgánmi činnými v trestnom konaní.


„Úplná transparentnosť a integrita v energetickom sektore zostávajú absolútnou prioritou,“ dodal Zelenskyj. Škandál vyvolal výzvy zo strany niektorých európskych spojencov Ukrajiny, aby vláda urobila viac v boji proti korupcii.


Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj oznámil rozsiahlu reformu štátnych energetických spoločností, dôvodom je korupčný škandál © SITA Všetky práva vyhradené.

