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27. augusta 2026

Šéf CIA údajne v Moskve varoval Rusko pred akýmkoľvek útokom na členské štáty NATO


Tagy: Hormuzský prieliv Napätie na Blízkom východe Rusko-ukrajinský konflikt Varovanie Vojna na Ukrajine

John Ratcliffe podľa amerických médií riešil aj vojnu na Ukrajine, Irán a otvorenie Hormuzského prielivu. Riaditeľ americkej



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trump_43_43 676x451 27.8.2026 (SITA.sk) - John Ratcliffe podľa amerických médií riešil aj vojnu na Ukrajine, Irán a otvorenie Hormuzského prielivu.

Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) John Ratcliffe počas mimoriadne nezvyčajnej utorkovej návštevy Moskvy údajne varoval Rusko pred akýmkoľvek útokom na členské štáty NATO.


Informovali o tom v stredu americké médiá s odvolaním sa na spravodajské hodnotenia, podľa ktorých by Moskva mohla v najbližších rokoch otestovať odhodlanie Aliancie aj obmedzeným útokom.



Najvyššie postavený


Ratcliffe sa stal jedným z najvyššie postavených amerických predstaviteľov, ktorí navštívili Rusko od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022.


Jeho cesta prišla v čase, keď Rusko zintenzívňuje ofenzívu na Ukrajine, počet civilných obetí rastie a mierové rokovania sprostredkované Spojenými štátmi uviazli na mŕtvom bode.



Obmedzený útok


Podľa informácií denníka The Wall Street Journal a televízie CBS News bolo jedným z hlavných cieľov Ratcliffovej návštevy odradiť Moskvu od útoku na štáty NATO.


Ruský prezident Vladimir Putin by podľa spravodajských hodnotení mohol v najbližších rokoch otestovať odolnosť Aliancie „obmedzeným útokom“.


Kremeľ potvrdil, že šéf CIA mal v Moskve „kontakty“ s ruskými spravodajskými službami, s Putinom sa však nestretol.



Putin o všetkom vedel


Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že ruský prezident bol o rozhovoroch informovaný. „Kontakty prostredníctvom spravodajských služieb sú samy osebe pozitívnym vývojom. Je priskoro hovoriť, ako to ovplyvní proces riešenia krízy v našich vzťahoch,“ povedal.


Podľa CBS News Ratcliffe rokoval aj o vojne s Iránom a varoval pred ďalšími sankciami, ak sa Hormuzský prieliv znovu neotvorí pre lodnú dopravu.



Polobežný kontakt


Prezident Donald Trump však význam návštevy bagatelizovasl a odmietol, že by sa týkala otázok možného testovania odhodlania NATO či tlaku na Irán.


„Je tam veľmi, povedal by som, v rámci akéhosi polobežného kontaktu. Nerád ľudí sklamem. Chceme, aby sa vojna na Ukrajine skončila,“ povedal v rozhovore s konzervatívnym moderátorom Glennom Beckom.


Dodal: „Veľmi tvrdo pracujeme na tom, aby sa tá vojna skončila, a úprimne, obe strany už teraz chcú, aby sa skončila.“


 


Zdroj: SITA.sk - Šéf CIA údajne v Moskve varoval Rusko pred akýmkoľvek útokom na členské štáty NATO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hormuzský prieliv Napätie na Blízkom východe Rusko-ukrajinský konflikt Varovanie Vojna na Ukrajine
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