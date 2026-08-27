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27. augusta 2026
Šéf CIA údajne v Moskve varoval Rusko pred akýmkoľvek útokom na členské štáty NATO
John Ratcliffe podľa amerických médií riešil aj vojnu na Ukrajine, Irán a otvorenie Hormuzského prielivu. Riaditeľ americkej
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Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) John Ratcliffe počas mimoriadne nezvyčajnej utorkovej návštevy Moskvy údajne varoval Rusko pred akýmkoľvek útokom na členské štáty NATO.
Informovali o tom v stredu americké médiá s odvolaním sa na spravodajské hodnotenia, podľa ktorých by Moskva mohla v najbližších rokoch otestovať odhodlanie Aliancie aj obmedzeným útokom.
Najvyššie postavený
Ratcliffe sa stal jedným z najvyššie postavených amerických predstaviteľov, ktorí navštívili Rusko od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Jeho cesta prišla v čase, keď Rusko zintenzívňuje ofenzívu na Ukrajine, počet civilných obetí rastie a mierové rokovania sprostredkované Spojenými štátmi uviazli na mŕtvom bode.
Obmedzený útok
Podľa informácií denníka The Wall Street Journal a televízie CBS News bolo jedným z hlavných cieľov Ratcliffovej návštevy odradiť Moskvu od útoku na štáty NATO.
Ruský prezident Vladimir Putin by podľa spravodajských hodnotení mohol v najbližších rokoch otestovať odolnosť Aliancie „obmedzeným útokom“.
Kremeľ potvrdil, že šéf CIA mal v Moskve „kontakty“ s ruskými spravodajskými službami, s Putinom sa však nestretol.
Putin o všetkom vedel
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že ruský prezident bol o rozhovoroch informovaný. „Kontakty prostredníctvom spravodajských služieb sú samy osebe pozitívnym vývojom. Je priskoro hovoriť, ako to ovplyvní proces riešenia krízy v našich vzťahoch,“ povedal.
Podľa CBS News Ratcliffe rokoval aj o vojne s Iránom a varoval pred ďalšími sankciami, ak sa Hormuzský prieliv znovu neotvorí pre lodnú dopravu.
Polobežný kontakt
Prezident Donald Trump však význam návštevy bagatelizovasl a odmietol, že by sa týkala otázok možného testovania odhodlania NATO či tlaku na Irán.
„Je tam veľmi, povedal by som, v rámci akéhosi polobežného kontaktu. Nerád ľudí sklamem. Chceme, aby sa vojna na Ukrajine skončila,“ povedal v rozhovore s konzervatívnym moderátorom Glennom Beckom.
Dodal: „Veľmi tvrdo pracujeme na tom, aby sa tá vojna skončila, a úprimne, obe strany už teraz chcú, aby sa skončila.“
Zdroj: SITA.sk - Šéf CIA údajne v Moskve varoval Rusko pred akýmkoľvek útokom na členské štáty NATO © SITA Všetky práva vyhradené.
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