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26. augusta 2026

V košickom Auparku pribudla nová Policajná schránka dôvery


Tagy: Schránka pre občanov

Nálezcovia môžu v schránke nechať napríklad nájdené doklady, platobné či iné karty, peňaženky a kľúče.Slúži aj na rôzne podnety. V Košiciach pribudla nová Policajná schránka dôvery, možno ...



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66d55f910ccd2766376724 scaled 1 1 676x451 26.8.2026 (SITA.sk) - Nálezcovia môžu v schránke nechať napríklad nájdené doklady, platobné či iné karty, peňaženky a kľúče.Slúži aj na rôzne podnety.


V Košiciach pribudla nová Policajná schránka dôvery, možno ju nájsť v obchodnom centre Aupark. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Illésová. Ako uviedla, KR PZ takto rozširuje možnosti komunikácie s verejnosťou. Do prevádzky bola schránka uvedená v stredu dopoludnia.

„Cieľom Policajnej schránky dôvery je zlepšiť komunikáciu medzi políciou a občanmi a zároveň ponúknuť verejnosti jednoduchý spôsob, ako anonymne odovzdať nájdené veci či písomný podnet. Policajná schránka dôvery slúži predovšetkým na anonymné odovzdávanie nájdených osobných dokladov a ďalších vecí,” uviedla Illésová, spresňujúc, že nálezcovia môžu v schránke nechať napríklad nájdené doklady, platobné či iné karty, peňaženky a kľúče. V minulosti sa v schránkach našli aj mobilné telefóny.

Každý podnet sa preverí a vybaví


„Nájdené doklady občanov Slovenskej republiky následne postupujeme príslušným inštitúciám, ktoré ich vydali. Ostatné nájdené veci a doklady sú riešené podľa ich charakteru tak, aby sa podľa možností dostali späť k svojim majiteľom. V prípade zahraničných dokladov postupujeme v súčinnosti s príslušnými inštitúciami,” priblížila krajská policajná hovorkyňa.

Illésová podotkla, že schránka dôvery nie je určená len na nájdené veci, občania v nej môžu polícii anonymne zanechať aj svoje písomné podnety, upozornenia, odporúčania či sťažnosti. Dodala, že v minulosti občania políciu takto upozorňovali napríklad na dopravné priestupky, problémy s dopravným značením, rušenie nočného pokoja či podozrenia na páchanie protiprávnej činnosti. „Každý takýto podnet je následne postúpený podľa vecnej a miestnej príslušnosti na preverenie alebo vybavenie,” uviedla.

Ľudia nechávajú aj poďakovania


Doplnila, že v schránkach nebývajú len sťažnosti či upozornenia, občas v nich občania nechávajú aj poďakovania za prácu policajtov. „Obsah Policajných schránok dôvery pravidelne kontrolujú a vyberajú preventistky oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. Nálezy aj podnety následne spracujeme a postupujeme na ďalšie vybavenie,” ozrejmila.

Illésová tiež poukázala, že umiestnenie schránky v nákupnom centre je i príležitosťou pripomenúť návštevníkom, aby na frekventovaných miestach dbali na svoje osobné veci. „Nová Policajná schránka dôvery v Auparku tak bude ďalším miestom, prostredníctvom ktorého sa na nás môžu občania obrátiť aj bez osobného kontaktu. Naším cieľom je, aby bola polícia ľuďom dostupná aj takýmto jednoduchým spôsobom a aby sa nájdené doklady či veci mohli čo najskôr dostať tam, kam patria – späť k svojim majiteľom,” uzavrela.

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Zdroj: SITA.sk - V košickom Auparku pribudla nová Policajná schránka dôvery © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Schránka pre občanov
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