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28. septembra 2026
Šéf litovských pohraničníkov pre SITA: Bielorusko využíva pašerácke balóny aj ako nástroj hybridného tlaku – ROZHOVOR
Tagy: bielorusko-litovská hranica Cigarety európska bezpečnosť hybridné útoky narušenie vzdušného priestoru Pašovanie Tabakové výrobky
Približne 65 percent tabakových výrobkov pašovaných cez takzvanú zelenú hranicu sa podľa litovskej Štátnej pohraničnej stráže prepravuje pomocou dronov. Drony a balóny sa na litovsko-bieloruskej ...
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28.9.2026 (SITA.sk) - Približne 65 percent tabakových výrobkov pašovaných cez takzvanú zelenú hranicu sa podľa litovskej Štátnej pohraničnej stráže prepravuje pomocou dronov.
Drony a balóny sa na litovsko-bieloruskej hranici stali pravidelnou súčasťou pašovania a pre bezpečnostné zložky predstavujú čoraz komplexnejšiu výzvu. Približne 65 percent tabakových výrobkov pašovaných cez takzvanú zelenú hranicu sa podľa litovskej Štátnej pohraničnej stráže prepravuje pomocou dronov. Bieloruský režim však podľa nej využíva prepravu cigariet balónmi nielen na ekonomické, ale aj politické účely - ako nástroj hybridného tlaku na Litvu.
„Tá istá technológia sa môže potenciálne použiť na rôzne účely, takže samotný objekt nám nemusí nevyhnutne hovoriť, aký je jeho účel,“ upozorňuje v rozhovore pre agentúru SITA Donatas Škarnulis, zástupca veliteľa litovskej Štátnej pohraničnej stráže, ktorý v súčasnosti vykonáva funkciu jej veliteľa.
Pohraničná stráž zodpovedá za dohľad a ochranu vonkajšej pozemnej hranice Litvy, zatiaľ čo kontrola a ochrana vzdušného priestoru patrí do kompetencie litovských ozbrojených síl. Pri nedávnom incidente pohraničníci zachytili a sledovali dron prilietajúci z Bieloruska a informácie v reálnom čase odovzdávali litovským vzdušným silám.
Škarnulis v rozhovore vysvetľuje, ako Litva rozlišuje medzi pašeráckymi aktivitami a možnými bezpečnostnými či hybridnými hrozbami a prečo už na ochranu hranice nestačia iba tradičné hliadky a dohľad.
SITA: Mohli by ste opísať, čo Štátna pohraničná stráž pozorovala počas nedávneho incidentu s dronom? Kde a ako bol dron prvýkrát zistený? A bolo z pohľadu vašich príslušníkov niečo nezvyčajné na jeho lete alebo správaní?
Donatas Škarnulis: Štátna pohraničná stráž zistila incident v rámci svojho bežného monitorovania pohraničnej oblasti. Naši príslušníci posúdili situáciu a prijali opatrenia, ktoré mali k dispozícii v rámci svojej oblasti zodpovednosti. Nezverejňujeme konkrétne metódy detekcie ani operačné podrobnosti, ale incident bol okamžite nahlásený a koordinovaný s príslušnými orgánmi.
Aké bežné sa stalo, že drony, balóny alebo iné lietajúce objekty prechádzajú do Litvy z Bieloruska? Zaznamenali ste za ostatný rok nejakú významnú zmenu vo frekvencii alebo povahe takýchto incidentov?
Používanie dronov a balónov na pašovanie sa stalo pravidelnou výzvou na litovsko-bieloruskej hranici.
Najbežnejším spôsobom pašovania cez pozemnú hranicu medzi hraničnými priechodmi („zelená“ hranica) zostáva preprava cigariet letecky pomocou bezpilotných lietadiel (UAV). Približne 65 % všetkých tabakových výrobkov pašovaných cez „zelenú“ hranicu sa prepravuje touto metódou, pričom počet takýchto prípadov vykazuje klesajúci trend. V porovnaní s minulým rokom sa počet incidentov pašovania s balónmi alebo dronmi znížil na polovicu.
Treba poznamenať, že bieloruský režim využíva prepravu cigariet balónmi nielen na ekonomické účely, ale aj na politické účely - ako nástroj hybridného tlaku na Litvu, ktorého cieľom je zvýšiť pracovnú záťaž pohraničných orgánov a vytvoriť ďalšie bezpečnostné výzvy.
Keď sme sa v júni zhovárali v Bruseli, diskutovali sme o používaní balónov na pašovanie cigariet z Bieloruska. Do akej miery tieto skúsenosti pomohli Litve vyvinúť postupy na detekciu a reakciu na objekty prekračujúce hranicu vzduchom?
Naše skúsenosti s balónmi a dronmi ukázali, že metódy pašovania sa môžu rýchlo meniť a že tradičný hraničný dozor sám o sebe nestačí.
Tieto incidenty nám pomohli posilniť postupy detekcie, zdieľania informácií a reakcie, ako aj spoluprácu s inými inštitúciami. Hlavným ponaučením je, že musíme byť schopní rýchlo odhaliť a identifikovať objekt, posúdiť okolnosti a určiť vhodnú reakciu.
Je pre Štátnu pohraničnú stráž čoraz ťažšie rozlišovať medzi relatívne konvenčnými pašeráckymi aktivitami a incidentmi, ktoré by mohli potenciálne predstavovať širšiu bezpečnostnú alebo hybridnú hrozbu? Aké ukazovatele zohľadňujete pri posudzovaní takéhoto incidentu?
V niektorých prípadoch áno. Tá istá technológia sa môže potenciálne použiť na rôzne účely, takže samotný objekt nám nemusí nevyhnutne hovoriť, aký je jeho účel.
Pozeráme sa na okolnosti incidentu, správanie a trajektóriu objektu, jeho zjavný pôvod a či zodpovedá predtým pozorovaným vzorcom. Posúdenie je založené na kombinácii informácií, a nie na jednom ukazovateli.
Ak môže mať incident širšie bezpečnostné dôsledky, posudzuje sa a rieši sa spoločne s ostatnými príslušnými litovskými inštitúciami.
Zmenila sa z pohľadu Štátnej pohraničnej stráže v ostatných mesiacoch bezpečnostná situácia pozdĺž hranice Litvy s Bieloruskom? Existujú nejaké nové trendy alebo metódy, ktoré vás obzvlášť znepokojujú?
Hraničné prostredie zostáva zložité a vyžaduje si vysokú úroveň pripravenosti.
Jedným z trendov, ktoré pozorujeme, je pokračujúca diverzifikácia metód používaných na vykonávanie nelegálnych aktivít cez hranice. Drony sú jedným z príkladov. To znamená, že bezpečnosť hraníc si dnes vyžaduje nielen tradičné hliadky a dohľad, ale aj technologické kapacity a úzku spoluprácu medzi rôznymi inštitúciami.
Aké ďalšie kapacity, technológie alebo zmeny v spolupráci medzi pohraničnou strážou a ozbrojenými silami by pomohli Litve efektívnejšie reagovať na drony a iné objekty vstupujúce na jej územie z Bieloruska?
Účinná reakcia na drony a iné vzdušné objekty si vyžaduje kombináciu technologických kapacít, vyškoleného personálu a dobre zavedených medziinštitucionálnych postupov.
Ďalší rozvoj detekčných a identifikačných kapacít, zlepšená výmena informácií a situačné povedomie v reálnom čase by posilnili schopnosť príslušných orgánov reagovať na takéto incidenty. Spolupráca medzi Štátnou pohraničnou strážou a Litovskými ozbrojenými silami je obzvlášť dôležitá, pretože tieto dve inštitúcie majú doplnkové zodpovednosti a kapacity.
Z pohľadu pohraničnej stráže by pokračujúci spoločný výcvik, jasné postupy pre prenos a zdieľanie informácií a ďalšia integrácia dostupných kapacít dohľadu a situačného povedomia prispeli k efektívnejšej celkovej reakcie.
Zároveň sa z bezpečnostných dôvodov nezverejňujú konkrétne operačné schopnosti, opatrenia nasadenia a technické parametre.
Zdroj: SITA.sk - Šéf litovských pohraničníkov pre SITA: Bielorusko využíva pašerácke balóny aj ako nástroj hybridného tlaku – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Drony a balóny sa na litovsko-bieloruskej hranici stali pravidelnou súčasťou pašovania a pre bezpečnostné zložky predstavujú čoraz komplexnejšiu výzvu. Približne 65 percent tabakových výrobkov pašovaných cez takzvanú zelenú hranicu sa podľa litovskej Štátnej pohraničnej stráže prepravuje pomocou dronov. Bieloruský režim však podľa nej využíva prepravu cigariet balónmi nielen na ekonomické, ale aj politické účely - ako nástroj hybridného tlaku na Litvu.
„Tá istá technológia sa môže potenciálne použiť na rôzne účely, takže samotný objekt nám nemusí nevyhnutne hovoriť, aký je jeho účel,“ upozorňuje v rozhovore pre agentúru SITA Donatas Škarnulis, zástupca veliteľa litovskej Štátnej pohraničnej stráže, ktorý v súčasnosti vykonáva funkciu jej veliteľa.
Pohraničná stráž zodpovedá za dohľad a ochranu vonkajšej pozemnej hranice Litvy, zatiaľ čo kontrola a ochrana vzdušného priestoru patrí do kompetencie litovských ozbrojených síl. Pri nedávnom incidente pohraničníci zachytili a sledovali dron prilietajúci z Bieloruska a informácie v reálnom čase odovzdávali litovským vzdušným silám.
Škarnulis v rozhovore vysvetľuje, ako Litva rozlišuje medzi pašeráckymi aktivitami a možnými bezpečnostnými či hybridnými hrozbami a prečo už na ochranu hranice nestačia iba tradičné hliadky a dohľad.
SITA: Mohli by ste opísať, čo Štátna pohraničná stráž pozorovala počas nedávneho incidentu s dronom? Kde a ako bol dron prvýkrát zistený? A bolo z pohľadu vašich príslušníkov niečo nezvyčajné na jeho lete alebo správaní?
Donatas Škarnulis: Štátna pohraničná stráž zistila incident v rámci svojho bežného monitorovania pohraničnej oblasti. Naši príslušníci posúdili situáciu a prijali opatrenia, ktoré mali k dispozícii v rámci svojej oblasti zodpovednosti. Nezverejňujeme konkrétne metódy detekcie ani operačné podrobnosti, ale incident bol okamžite nahlásený a koordinovaný s príslušnými orgánmi.
Aké bežné sa stalo, že drony, balóny alebo iné lietajúce objekty prechádzajú do Litvy z Bieloruska? Zaznamenali ste za ostatný rok nejakú významnú zmenu vo frekvencii alebo povahe takýchto incidentov?
Používanie dronov a balónov na pašovanie sa stalo pravidelnou výzvou na litovsko-bieloruskej hranici.
Najbežnejším spôsobom pašovania cez pozemnú hranicu medzi hraničnými priechodmi („zelená“ hranica) zostáva preprava cigariet letecky pomocou bezpilotných lietadiel (UAV). Približne 65 % všetkých tabakových výrobkov pašovaných cez „zelenú“ hranicu sa prepravuje touto metódou, pričom počet takýchto prípadov vykazuje klesajúci trend. V porovnaní s minulým rokom sa počet incidentov pašovania s balónmi alebo dronmi znížil na polovicu.
Treba poznamenať, že bieloruský režim využíva prepravu cigariet balónmi nielen na ekonomické účely, ale aj na politické účely - ako nástroj hybridného tlaku na Litvu, ktorého cieľom je zvýšiť pracovnú záťaž pohraničných orgánov a vytvoriť ďalšie bezpečnostné výzvy.
Keď sme sa v júni zhovárali v Bruseli, diskutovali sme o používaní balónov na pašovanie cigariet z Bieloruska. Do akej miery tieto skúsenosti pomohli Litve vyvinúť postupy na detekciu a reakciu na objekty prekračujúce hranicu vzduchom?
Naše skúsenosti s balónmi a dronmi ukázali, že metódy pašovania sa môžu rýchlo meniť a že tradičný hraničný dozor sám o sebe nestačí.
Tieto incidenty nám pomohli posilniť postupy detekcie, zdieľania informácií a reakcie, ako aj spoluprácu s inými inštitúciami. Hlavným ponaučením je, že musíme byť schopní rýchlo odhaliť a identifikovať objekt, posúdiť okolnosti a určiť vhodnú reakciu.
Je pre Štátnu pohraničnú stráž čoraz ťažšie rozlišovať medzi relatívne konvenčnými pašeráckymi aktivitami a incidentmi, ktoré by mohli potenciálne predstavovať širšiu bezpečnostnú alebo hybridnú hrozbu? Aké ukazovatele zohľadňujete pri posudzovaní takéhoto incidentu?
V niektorých prípadoch áno. Tá istá technológia sa môže potenciálne použiť na rôzne účely, takže samotný objekt nám nemusí nevyhnutne hovoriť, aký je jeho účel.
Pozeráme sa na okolnosti incidentu, správanie a trajektóriu objektu, jeho zjavný pôvod a či zodpovedá predtým pozorovaným vzorcom. Posúdenie je založené na kombinácii informácií, a nie na jednom ukazovateli.
Ak môže mať incident širšie bezpečnostné dôsledky, posudzuje sa a rieši sa spoločne s ostatnými príslušnými litovskými inštitúciami.
Zmenila sa z pohľadu Štátnej pohraničnej stráže v ostatných mesiacoch bezpečnostná situácia pozdĺž hranice Litvy s Bieloruskom? Existujú nejaké nové trendy alebo metódy, ktoré vás obzvlášť znepokojujú?
Hraničné prostredie zostáva zložité a vyžaduje si vysokú úroveň pripravenosti.
Jedným z trendov, ktoré pozorujeme, je pokračujúca diverzifikácia metód používaných na vykonávanie nelegálnych aktivít cez hranice. Drony sú jedným z príkladov. To znamená, že bezpečnosť hraníc si dnes vyžaduje nielen tradičné hliadky a dohľad, ale aj technologické kapacity a úzku spoluprácu medzi rôznymi inštitúciami.
Aké ďalšie kapacity, technológie alebo zmeny v spolupráci medzi pohraničnou strážou a ozbrojenými silami by pomohli Litve efektívnejšie reagovať na drony a iné objekty vstupujúce na jej územie z Bieloruska?
Účinná reakcia na drony a iné vzdušné objekty si vyžaduje kombináciu technologických kapacít, vyškoleného personálu a dobre zavedených medziinštitucionálnych postupov.
Ďalší rozvoj detekčných a identifikačných kapacít, zlepšená výmena informácií a situačné povedomie v reálnom čase by posilnili schopnosť príslušných orgánov reagovať na takéto incidenty. Spolupráca medzi Štátnou pohraničnou strážou a Litovskými ozbrojenými silami je obzvlášť dôležitá, pretože tieto dve inštitúcie majú doplnkové zodpovednosti a kapacity.
Z pohľadu pohraničnej stráže by pokračujúci spoločný výcvik, jasné postupy pre prenos a zdieľanie informácií a ďalšia integrácia dostupných kapacít dohľadu a situačného povedomia prispeli k efektívnejšej celkovej reakcie.
Zároveň sa z bezpečnostných dôvodov nezverejňujú konkrétne operačné schopnosti, opatrenia nasadenia a technické parametre.
Zdroj: SITA.sk - Šéf litovských pohraničníkov pre SITA: Bielorusko využíva pašerácke balóny aj ako nástroj hybridného tlaku – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: bielorusko-litovská hranica Cigarety európska bezpečnosť hybridné útoky narušenie vzdušného priestoru Pašovanie Tabakové výrobky
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