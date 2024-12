Šéf SFZ Kováčik po žrebe: Senzačná skupina pre fanúšikov

Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov si zahrá na budúcoročných domácich ME v A-skupine proti Španielsku, Taliansku a Rumunsku. Rozhodol o tom utorňajší žreb v priestoroch bratislavskej Reduty. Slovákov čaká otvárací súboj turnaja 11. júna v Bratislave proti Španielsku. Kompletný rozpis zápasov vrátane časov zverejní UEFA v deň žrebu.



Slovensko malo ako organizátor šampionátu istotu miesta v základnej A-skupine v Bratislave a Trnave. Na účely tvorby harmonogramu zápasov základných skupín zaujalo mužstvo trénera Jaroslava Kentoša pozíciu A1 a čaká ho otvárací súboj turnaja na Tehelnom poli proti Španielom. Pred žrebom figurovali Slováci vo štvrtom zo štyroch výkonnostných žrebov. Šestnásť účastníkov turnaja sa v nich zoradilo podľa koeficientu, ktorý dosiahli na základe výsledkov v uplynulých troch rokoch. Procedúru žrebu absolvoval bývalý slovenský reprezentant a ambasádor turnaja Vratislav Greško spolu so súčasným členom národného tímu Jurajom Kuckom.

ME do 21 rokov so 16 účastníkmi sa budú konať tretíkrát, no Slovensko bude prvou krajinou v histórii, ktorá bude hostiť takýto veľký turnaj samostatne. Na EURO 2017 v Poľsku, kde sa predstavili aj slovenskí futbalisti, bojovalo o titul 12 účastníkov a rovnaký počet mužstiev bol aj o dva roky neskôr v Taliansku a San Maríne. Prvýkrát bolo na ME tejto vekovej kategórie 16 výberov v roku 2021, konali sa v Maďarsku a Slovinsku. V budúcom júni sa bude hrať celkovo v ôsmich mestách - Bratislave, Trnave, Dunajskej Strede, Nitre, Trenčíne, Žiline, Košiciach a Prešove.



Elitné výbery najstaršej mládežníckej kategórie sa na Slovensku predstavili už v roku 2000. Domáci futbalisti pod vedením trénera Dušana Radolského obsadili 4. priečku, vďaka čomu sa kvalifikovali na OH v Sydney. V Bratislave, Trnave a Trenčíne vtedy o celkový triumf bojovalo osem výberov a titul získali Taliani.

Slovensko neskôr organizovalo ďalšie tri európske šampionáty. V roku 2013 najlepšie výbery do 17 rokov privítali Dubnica nad Váhom, Žilina, Zlaté Moravce a Nitra, majstrami Európy sa stali hráči Ruska. O tri roky neskôr hostili Senec, Zlaté Moravce, Senica a Myjava najlepšie futbalistky do 19 rokov a zlaté medaily si vybojovali Francúzky. Predvlani sa v Trnave, Dunajskej Strede, Banskej Bystrici a Žiari nad Hronom konali ME do 19 rokov, ich víťazom sa stali Angličania. Slováci obsadili piate miesto a vybojovali si postup na majstrovstvá sveta dvadsiatok v Argentíne.

reakcie na žreb :



Jaroslav Kentoš, tréner SR 21: "Z jedného pohľadu je to veľmi dobré pre fanúšikov a verím, že sa nám podarí vypredať štadióny. Na druhej strane sú to pre nás obrovské výzvy. Ak chceme postúpiť zo skupiny, musíme aspoň jedného z najsilnejších súperov zdolať. Sú to top tímy v tejto vekovej kategórii, dominantné mužstvá, ktoré sa vyznačujú ofenzívnym futbalom. My sa zodpovedne pripravíme a verím, že budeme úspešní."



Ľubomír Belko, brankár a kapitán SR 21: "Všetci sme radi, že poznáme súperov v skupine. Musíme sa zodpovedne pripraviť na nich a určite urobia aj tréneri maximum, aby nás pripravili na skupinu. Je to svetová špička a pre nás môže byť cenná skúsenosť, že sme odohrali zápas v Španielsku a podarilo sa nám vyhrať na ich pôde 2:0. Máme z toho stretnutia pozitívne, ale i negatívne veci, ktorým sa treba vyvarovať."



Vratislav Greško, bývalý reprezentant SR a ambasádor ME: "Celé to ´spáchal´ Juraj Kucka, ja som len určil poradie zápasov. Na oko by človek povedal, že sú tam ľahšie skupiny, ale kategória do 21 rokov nie vždy zrkadlí seniorské tímy. Nebude to oficiálny asociačný termín, preto nikde nie je napísané, že kluby pustia všetkých najlepších hráčov na šampionát. Platiť to môže o Španieloch i Talianoch, že zrejme nebudú v tom najlepšom možnom zložení. Podpora Slovákov na tribúnach bude neuveriteľná, preto si myslím, že motivácia môže urobiť divy. Bude to skvelá reklama a je na nás všetkých, ako sa nám to celé podarí."



Ján Kováčik, prezident SFZ: "Som spokojný, bolo ťažko vyberať z toho, čo bolo dostupné. Myslím si, že pre fanúšikov a pre futbal je to senzačná skupina. Je dobré, že sme už hrali so Španielskom v príprave a vyhrali sme, samozrejme, každý zápas je iný a tento bude až o pol roka. Máme tam dvoch atraktívnych súperov, ale aj tím, ktorý na prvú nie je atraktívny. Ak sa však nemýlim, Rumunsko neprehralo 17 zápasov za sebou."

zloženie základných skupín ME do 21 rokov (11.-28 júna 2025)



A-skupina (Bratislava, Trnava): SLOVENSKO, Španielsko, Taliansko, Rumunsko



B-skupina (Dunajská Streda, Nitra): Česko, Anglicko, Nemecko, Slovinsko



C-skupina (Trenčín, Žilina): Portugalsko, Francúzsko, Poľsko, Gruzínsko



D-skupina: (Košice, Prešov): Fínsko, Holandsko, Ukrajina, Dánsko