Mikaela Shiffrin bude pre zranenie chýbať v pretekoch Svetového pohára niekoľko týždňov.

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová bude pre zranenie chýbať v pretekoch Svetového pohára niekoľko týždňov. Držiteľka 99 triumfov v prestížnom seriáli to uviedla na sociálnych sieťach.





Shiffrinová spadla v sobotnom obrovskom slalome v Killingtone, keď útočila na svoj stý triumf. Utrpela zranenie na ľavej strane bedra a poškodila si sval. V plnej rýchlosti zachytila hranu lyže a narazila do ochrannej siete, pričom zostala ležať niekoľko minút, kým ju odviezli na vyšetrenie.Svojim fanúšikom neskôr poďakovala za podporu a v pondelok povedala, že bude trvať minimálne niekoľko týždňov, kým sa dá do poriadku. "Mám doslova bodnú ranu a dosť výraznú svalovú traumu okolo celej mojej ľavej oblasti. Začíname proces, aby sme sa dali do poriadku a dúfam, že sa čoskoro vrátim k lyžovaniu."Američanka predtým vynechala šesť týždňov po zranení kolena, ktoré si privodila vo vysokej rýchlosti v januári počas pretekov SP v zjazde v Cortine d'Ampezzo. Následne túto disciplínu vypustila zo svojich plánov v tomto ročníku.