Štvrtok 30.10.2025
30. októbra 2025
Šéf SIS klame a Fico ho chráni, liberáli organizujú ďalší protestný pochod za odvolanie Pavla Gašpara
V Bratislave sa uskutoční ďalší protestný pochod, cieľom je odvolať Pavla Gašpara z funkcie šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS). ...
30.10.2025 (SITA.sk) - V Bratislave sa uskutoční ďalší protestný pochod, cieľom je odvolať Pavla Gašpara z funkcie šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS). Informovala o tom strana Sloboda a Solidarita (SaS).
Pochod sa uskutoční v stredu 5. novembra o 17:30 z námestia SNP a bude smerovať pred Úrad vlády SR. Cieľom je vyzvať vládu Roberta Fica (Smer-SD), aby odvolala Gašpara, ktorý podľa SaS na čele SIS nemá čo hľadať.
„Tento človek konšpiruje o prevratoch a potom sa absurdne vyhovára, že išlo len o slang. Navyše, jeho nehoda nie je stále vyšetrená, pričom existuje zásadné podozrenie, že do samotného vyšetrovania sa zasahuje. Gašpar robí Slovensku len a len hanbu,“ vyhlásil predseda SaS Branislav Gröhling.
Liberáli preto aj naďalej pokračujú v tlaku a organizujú v poradí už tretí pochod za jeho odvolanie. Súčasne strana vyzýva aj zvyšných opozičných politikov, aby sa k tomuto tlaku pripojili. Podľa SaS je neakceptovateľné, že vláda mlčí aj po tom, ako zverejnené svedectvá z nehody odhalili jeho pochybné správanie a možné zasahovanie do vyšetrovania.
„Keď šéf tajnej služby šoféruje v šľapkách, potom mení výpovede, telefonuje s ľuďmi z polície a celé sa to snaží zamiesť pod koberec, je to obraz štátu, ktorý ovládla arogancia moci,“ povedal poslanec za SaS Alojz Hlina. Slovensko sa podľa jeho slov stáva krajinou, kde šéf tajnej služby nehovorí pravdu, a premiér ho za to chráni.
Zdroj: SITA.sk - Šéf SIS klame a Fico ho chráni, liberáli organizujú ďalší protestný pochod za odvolanie Pavla Gašpara © SITA Všetky práva vyhradené.
