Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 30.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Šimon Simona
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

30. októbra 2025

Šéf SIS klame a Fico ho chráni, liberáli organizujú ďalší protestný pochod za odvolanie Pavla Gašpara


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Premiér Slovenskej republiky Protest protestné zhromaždenie Riaditeľ SIS

V Bratislave sa uskutoční ďalší protestný pochod, cieľom je odvolať Pavla Gašpara z funkcie šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS). ...



Zdieľať
674998738af5d086103522 676x451 30.10.2025 (SITA.sk) - V Bratislave sa uskutoční ďalší protestný pochod, cieľom je odvolať Pavla Gašpara z funkcie šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS). Informovala o tom strana Sloboda a Solidarita (SaS).

Konšpirácie o prevratoch


Pochod sa uskutoční v stredu 5. novembra o 17:30 z námestia SNP a bude smerovať pred Úrad vlády SR. Cieľom je vyzvať vládu Roberta Fica (Smer-SD), aby odvolala Gašpara, ktorý podľa SaS na čele SIS nemá čo hľadať.

„Tento človek konšpiruje o prevratoch a potom sa absurdne vyhovára, že išlo len o slang. Navyše, jeho nehoda nie je stále vyšetrená, pričom existuje zásadné podozrenie, že do samotného vyšetrovania sa zasahuje. Gašpar robí Slovensku len a len hanbu,“ vyhlásil predseda SaS Branislav Gröhling.

Zverejnené svedectvá z nehody


Liberáli preto aj naďalej pokračujú v tlaku a organizujú v poradí už tretí pochod za jeho odvolanie. Súčasne strana vyzýva aj zvyšných opozičných politikov, aby sa k tomuto tlaku pripojili. Podľa SaS je neakceptovateľné, že vláda mlčí aj po tom, ako zverejnené svedectvá z nehody odhalili jeho pochybné správanie a možné zasahovanie do vyšetrovania.

„Keď šéf tajnej služby šoféruje v šľapkách, potom mení výpovede, telefonuje s ľuďmi z polície a celé sa to snaží zamiesť pod koberec, je to obraz štátu, ktorý ovládla arogancia moci,“ povedal poslanec za SaS Alojz Hlina. Slovensko sa podľa jeho slov stáva krajinou, kde šéf tajnej služby nehovorí pravdu, a premiér ho za to chráni.


Zdroj: SITA.sk - Šéf SIS klame a Fico ho chráni, liberáli organizujú ďalší protestný pochod za odvolanie Pavla Gašpara © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Premiér Slovenskej republiky Protest protestné zhromaždenie Riaditeľ SIS
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Hospodárstvo eurozóny prekonalo očakávania
<< predchádzajúci článok
Žandárov na ulici ešte nikto nevidel, ale autíčka už existujú, kritizuje Mikulec aj dizajn nového polepu – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 