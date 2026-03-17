17. marca 2026

Šéf tímu Veritas tvrdí, že kauza Kajúcnik rieši manipuláciu vyšetrovaní a dôkazov


Tagy: Čurillovci Kajucnik Policajná inšpekcia Vyšetrovanie

policia telove kamery 676x363 17.3.2026 (SITA.sk) - Kauza Kajúcnik, v rámci ktorej sú obvinení viacerí policajti z tímu kolo Jána Čurillu alebo prokurátor Michal Šúrek, sa týka podozrení ma manipuláciu vyšetrovaní a manipuláciu dôkazov vo viacerých trestných konaniach. Na utorkovej tlačovej besede to povedal šéf vyšetrovacieho tímu Veritas Úradu inšpekčnej služby Juraj Lukáč.

Listinné a elektronické dôkazy


Ako ďalej uviedol, v rámci vyšetrovania tejto kauzy boli napríklad zistené rozdiely v jednotlivých dokumentoch, rozpory medzi rôznymi verziami listín alebo okolnosťami ich vzniku a vyhotovenia.

„Tieto zistenia sa netýkajú hypotetických úvah, ale konkrétnych listín a konkrétnych procesných úkonov, ktoré sú predmetom dokazovania,“ skonštatoval Lukáč. V rámci trestného konania boli podľa neho vypočuté desiatky svedkov a zabezpečené listinné alebo elektronické dôkazy, ktoré ich výpovede potvrdzujú.

„Vyšetrovateľ sa opiera hlavne o listinné dôkazy zabezpečené vo vyšetrovacom spise,“ zdôraznil Lukáč s tým, že pôvodcom týchto listín sú väčšinou samotní obvinení. Predmetný spis má podľa šéfa tímu Veritas 23-tisíc strán a je rozdelený do zhruba 80 zväzkov.

Inšpekcia „krvavé oči“


Samotná policajná akcia Kajúcnik, pri ktorej boli obvinení zadržaní bola podľa Lukáča vyvrcholením viacročnej práce vyšetrovateľov a operatívcov, pričom o údajnej trestnej činnosti policajtov z bývalej Národnej kriminálnej agentúry vypovedalo podľa neho viacero osôb v rôznych konaniach minimálne od roku 2020.

V roku 2021 začal napríklad vypovedať momentálne spoluobvinený expolicajt Ján Kaľavský. Ak by sa podozrenia, ktoré sú predmetom vyšetrovania, potvrdili, podľa Lukáča nepôjde o individuálne pochybenie jednotlivca. „Išlo by o mimoriadne závažné zlyhanie časti represívneho aparátu štátu,“ vyhlásil Lukáč.

Podľa zástupcu riaditeľa policajnej inšpekcie Milana Maškaru nemá inšpekcia „krvavé oči“ a nesnaží sa o pomstu voči príslušníkom bývalej NAKA. Jej povinnosťou je však preveriť viaceré trestné oznámenia, ktoré boli podané. „Keby nedošlo v roku 2021 bývalým vedením Úradu inšpekčnej služby a bývalým vedením Policajného zboru k zrušeniu špecializovaného tímu Oblúk, možno dnes by už verejnosť poznala pravdu,“ skonštatoval Maškara.


Policajná inšpekcia v rámci akcie Kajúcnik obvinila policajtov Jána Čurillu, Róberta Magulu, Romana Staša, Pavla Ďurku, Branislava Dunčka, ako aj prokurátora Michala Šúreka. Obvinený je aj Ján Kaľavský, ktorý je právoplatne odsúdený v korupčnej kauze. Magula, Staš a Šúrek sú stíhaní pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a Čurilla, Ďurka, Dunčko a Kaľavský pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa a vydieranie. Obvinenia majú súvisieť prevažne s trestnými konaniami vo veci zločineckej skupiny takáčovcov, na ktorých takzvaní čurillovci v minulosti pracovali. Čiastočne sa však týkajú aj kauzy Očistec. Uznesenie o vznesení obvinení v kauze Kajúcnik má 133 strán a zahŕňa skutky ako údajné falšovanie výpovedí, vydieranie obvinených a využívanie väzby na nátlak.

Prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave Michal Žeňuch v súvislosti s obvineniami navrhoval väzobné stíhanie Čurillu a Ďurku pre možnú hrozbu ovplyvňovania svedkov a marenia vyšetrovania. Mestský súd Bratislava I mu však nevyhovel, keďže skonštatoval, že je pre rozhodnutie vo veci nepríslušným súdom.Toto rozhodnutie potvrdil aj Krajský súd v Bratislave. Generálny prokurátor Maroš Žilinka následne oznámil, že dozor nad vyšetrovaním kauzy prechádza z Krajskej prokuratúry v Trnave na Krajskú prokuratúru v Banskej Bystrici.




Zdroj: SITA.sk - Šéf tímu Veritas tvrdí, že kauza Kajúcnik rieši manipuláciu vyšetrovaní a dôkazov © SITA Všetky práva vyhradené.

