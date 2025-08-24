|
Šéfa piťovcov Ondrejčáka čaká ďalšie pojednávanie. O jeho treste bude rozhodovať Najvyšší súd
Tagy: Piťovci Súdy Zločinecká skupina
Najvyšší súd SR sa v stredu 27. augusta bude zaoberať trestom pre šéfa zločineckej skupiny piťovci
24.8.2025 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR sa v stredu 27. augusta bude zaoberať trestom pre šéfa zločineckej skupiny piťovci Juraja Ondrejčáka, prezývaného Piťo. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Špecializovaný trestný súd v máji tohto roku Piťovi uložil trest 14 a pol roka väzenia namiesto pôvodných 16 rokov.
Súd totiž opätovne rozhodoval o uložení trestu pre odsúdeného, keďže ten uspel so žiadosťou o obnovu konania. Rozhodnutie vtedy nenadobudlo právoplatnosť, keďže procesné strany si ponechali zákonnú lehotu na podanie odvolania.
Predsedníčka senátu Ružena Sabová v odôvodnení rozsudku v máji pripomenula, že trestná sadzba za skutok založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny je 10 až 15 rokov väzenia. Ako zdôraznila, Ondrejčák, ktorý bol uznaný za vinného aj za nedovolené ozbrojovanie, stál na najvyššej, teda rozhodovacej a riadiacej úrovni skupiny, ktorá pôsobila v rokoch 2005 až 2011. Skupina sa pritom zameriavala hlavne na vyberanie výpalného a predaj drog.
„Jednalo sa o konanie mimoriadne nebezpečné, závažné, násilná,“ povedala Sabová. Poukázala pritom na to, že v inom konaní je Ondrejčák stíhaný aj za vraždy. Oproti pôvodnému rozsudku neuložil súd Piťovy trest prepadnutia majetku. Na jeho uloženie podľa Sabovej neboli splnené podmienky, keďže Ondrejčák nebol odsúdený za majetkovú ani hospodársku trestnú činnosť a on osobne nebol uznaný za vinného ani z predaja drog.
Ondrejčáka pôvodne odsúdili za šéfovanie zločineckej skupine a ďalšie skutky na 16 rokov väzenia v roku 2014. Neskôr uzavrel dohodu o vine a treste vo veci vraždy údajného zakladateľa skupiny takáčovcov Jána Takáča z roku 2003, vraždy Ľuboslava Velka, zosnovanie vraždy Fadila Pasjaču z roku 2000, a tiež pokusu o vraždu Tibora Füleho z roku 2004.
Súd mu tak v roku 2021 navýšil trest na 23 rokov väzenia, avšak aj tu uspel s obnovou konania. O opätovnom treste v tejto súvislosti však bude súd rozhodovať v separátnom konaní, pričom verejné zasadnutie vo veci je vytýčené na september.
Rozsudok nad 18 obžalovanými v procese so skupinou známou ako „piťovci“ vyhlásil ŠTS v Pezinku ešte v máji 2014. Štrnástich uznal súd za vinných z rôznych skutkov, ako napríklad založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, vydieranie, hrubý nátlak, výtržníctvo, výber výpalného či ničenie majetku.
Samotnému šéfovi skupiny Jurajovi Ondrejčákovi vymeral vtedy súd trest 18 rokov väzenia. Najvyšší súd SR mu v novembri 2014 trest znížil na 16 rokov. Neskôr sa mu trest v rámci dohody o vine a treste za ďalšie skutky navýšil na 23 rokov väzenia.
Zdroj: SITA.sk - Šéfa piťovcov Ondrejčáka čaká ďalšie pojednávanie. O jeho treste bude rozhodovať Najvyšší súd © SITA Všetky práva vyhradené.
