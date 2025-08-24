|
24.8.2025
Meniny má Bartolomej
|Denník - Správy
Smrteľná nehoda v Bratislave, električka zrazila 85-ročného cyklistu na koľajisku — FOTO
Život 85-ročného cyklistu v nedeľu popoludní vyhasol pod kolesami električky v blízkosti zastávky Zrkadlový háj v mestskej časti Petržalka. Ako informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa
24.8.2025 (SITA.sk) - Život 85-ročného cyklistu v nedeľu popoludní vyhasol pod kolesami električky v blízkosti zastávky Zrkadlový háj v mestskej časti Petržalka. Ako informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, podľa doterajších informácií krátko pred 14:30 došlo k stretu električky s cyklistom, ktorý práve prechádzal cez koľajisko. „Cyklista utrpel pri zrážke zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ uviedla Bartošová.
Bratislavskí dopravní policajti aktuálne vykonávajú potrebné úkony pri dokumentovaní dopravnej nehody. „Električková doprava je v tomto úseku aktuálne obmedzená v smere do centra,“ informovala policajná hovorkyňa.
Zdroj: SITA.sk - Smrteľná nehoda v Bratislave, električka zrazila 85-ročného cyklistu na koľajisku — FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislavskí dopravní policajti aktuálne vykonávajú potrebné úkony pri dokumentovaní dopravnej nehody. „Električková doprava je v tomto úseku aktuálne obmedzená v smere do centra,“ informovala policajná hovorkyňa.
