 24hod.sk    Z domova

24. augusta 2025

Smrteľná nehoda v Bratislave, električka zrazila 85-ročného cyklistu na koľajisku — FOTO



Život 85-ročného cyklistu v nedeľu popoludní vyhasol pod kolesami električky v blízkosti zastávky Zrkadlový háj v mestskej časti Petržalka. Ako informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa



elektricka 676x507 24.8.2025 (SITA.sk) - Život 85-ročného cyklistu v nedeľu popoludní vyhasol pod kolesami električky v blízkosti zastávky Zrkadlový háj v mestskej časti Petržalka. Ako informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, podľa doterajších informácií krátko pred 14:30 došlo k stretu električky s cyklistom, ktorý práve prechádzal cez koľajisko. „Cyklista utrpel pri zrážke zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ uviedla Bartošová.


Bratislavskí dopravní policajti aktuálne vykonávajú potrebné úkony pri dokumentovaní dopravnej nehody. „Električková doprava je v tomto úseku aktuálne obmedzená v smere do centra,“ informovala policajná hovorkyňa.

Zdroj: SITA.sk - Smrteľná nehoda v Bratislave, električka zrazila 85-ročného cyklistu na koľajisku — FOTO

