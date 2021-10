Šéfka Európskej centrálnej banky varuje pred prehnanými reakciami na súčasnú infláciu

Prirovnanie k tsunami v Japonsku

Dopady koronavírusovej pandémie

8.10.2021 (Webnoviny.sk) - Šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardeová varuje pred prílišnými obavami z inflácie.Ako uviedla v rozhovore pre týždenník Der Spiegel, niektoré faktory vplývajúce na rast cien by sa mohli čoskoro vytratiť, medzi nimi napríklad výpadky v dodávateľských reťazcoch alebo dopady zrušenia zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty v Nemecku. Informuje o tom v piatok rakúska tlačová agentúra APA.Ako dodala, menová politika na tieto okolnosti aj tak nemá priamy vplyv a možno predpokladať, že v roku 2022 inflácia opäť klesne. „Z tohto dôvodu by sme teraz nemali prehnane reagovať,“ myslí si Lagardeová.Súčasnú situáciu prirovnala k vývoju v Japonsku po vlne tsunami, ktorá v roku 2011 miestne automobilky takmer úplne odstrihla od dodávateľov.Po deviatich mesiacoch sa ale situácia vrátila do normálu a dodávateľské reťazce opäť pracovali neprerušene.„Manažéri aj dnes urobia všetko, čo sa dá, aby svoje podniky opäť sprevádzkovali,“ povedala Lagardeová.Medziročná inflácia v eurozóne v septembri zrýchlila na 3,4 percenta, čo je najvyššia hodnota za posledných 13 rokov.Podľa ECB je súčasný nárast cien z veľkej časti dočasný a spôsobili ho dopady koronavírusovej pandémie vrátane problémov v dodávateľských reťazcoch a nedostatok materiálov.