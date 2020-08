Sekerov Dallas je krôčik od konferenčného finále NHL, aj ďalšie dve série majú stav 3:1 (video)

Víťazný gól Dallasu strelil Gurianov





"Zlatí rytieri" otočili zápas









31.8.2020 (Webnoviny.sk) - Po Erikovi Černákovi je aj Andrej Sekera blízko postupu do konferenčného finále v play-off NHL . Skúsený slovenský obranca bol na ľade takmer 15 minút v nedeľňajšom štvrtom súboji semifinále Západnej konferencie, v ktorom Dallas zdolal Colorado 5:4 a zvýšil na 3:1. O postupe môžu hráči Stars rozhodnúť už v pondelok, keďže v tejto sérii sa pokračuje bezo dňa voľna.Sekera okrem dvoch zablokovaných striel súpera a jedného "hitu" strávil viac než štyri a pol minúty v oslabení. Colorado využilo iba jednu zo šiestich presiloviek, kým Dallas sa v početnej prevahe presadil trikrát.Zverenci trénera Ricka Bownessa položili základ úspechu už v prvej tretine, keď po góloch švédskeho obrancu Johna Klingberga, českého útočníka Radka Faksu a kanadského kapitána Jamieho Benna už v 11. min viedli 3:0. Colorado sa síce potom dvakrát dotiahlo na rozdiel gólu, ale vyrovnať už nestačilo. Na 4:5 Vladislav Namestnikov znížil štyri sekundy pred koncom tretej tretiny.Dallas skóroval v tretej tretine dvakrát v rozpätí 32 sekúnd, víťazný gól na 5:2 strelil v 49. min Denis Gurianov."Tento zápas ukázal, že ak sa jednému tímu podarilo streliť gól, povzbudilo ho to a pridal aj druhý. Náš súper vždy dokázal zabojovať a vrátiť sa do hry," uviedol Jamie Benn na webe NHL. "Zachovajme si koncentráciu do ďalšieho zápasu, chce to vyrovnanejší výkon," dodal Benn.Skvelý útočník Colorada Nathan MacKinnon mal jednu asistenciu a počas svojej 12-zápasovej neprerušenej série v play-pff nazbieral 21 bodov za 7 gólov a 14 asistencií. Napriek tomu Avalanche čelia hrozbe konca v play-off."V druhej tretine sme jasne prevýšili súpera a mali aj osem dobrých minút v tretej tretine, k tomu príležitosti aj dobré situácie pred bránkou. Potom sme však dostali štvrtý gól a naše šance opäť spľasli," reagoval MacKinnon, líder kanadského bodovania v play-off.Aj ďalšie dve série play-off bez slovenského zastúpenia dospeli do stavu 3:1 na zápasy. Na Západe si hráči Vegas poradili so súpermi z Vancouveru 5:3, hoci po dvoch tretinách prehrávali 2:3. Ak hokejisti najmladšieho účastníka súťaže uspejú aj v zápase číslo 5, po druhý raz počas trojročnej existencie postúpia do finále konferencie.Na Východe New York Islanders zdolal Philadelphiu 3:2 a víťaznému tímu rovnako chýba jeden zápas na postup do finále konferencie. To sa im dosiaľ naposledy podarilo v roku 1993.Hráči Islanders vďačia za víťazstvo aj 36 zákrokom brankára Thomasa Greissa , ktorý nastúpil do zápasu play-off ako prvý brankár premiérovo od mája 2016. "Nikdy neviete dopredu, čo sa stane. Treba byť pripravený. U mňa je to skôr o fyzickej stránke ako sa udržať v pohotovosti," uviedol Greiss.