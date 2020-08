Peter Sagan nemá na Tour de France 2020 v súboji o zelený dres veľa súperov

31.8.2020 - Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) síce ešte nie je lídrom bodovacej súťaže na Tour de France 2020, ale nedeľňajšou účasťou v úniku súperom naznačil, že ani tento rok nebude mať inú prioritu ako "maillot vert", čiže zelený dres.





Napriek tomu, že šprintérska prémia (Sagan bral 17 bodov za 2. miesto) bola už v úvode náročnej horskej previerky v okolí Nice, slovenský cyklista sa rozhodol zostať v úniku a otestovať si nohy s najlepšími v 16 km dlhom stúpaní na Col de la Colmiane s priemerom 6,3%.A hoci neskôr v rovnako náročnom stúpaní na Col du Turini už zvoľnil tempo, dostal do nôh aspoň trochu rýchlosti v kopcoch pred náročným trojtýždňovým dianím na "Starej dáme"."Dlhý ale dobrý deň pre mňa. Musel som zabojovať o body na šprintérskej prémii do súťaže o zelený dres. Som šťastný aj z toho, že Emu Bochmann došiel v hlavnej skupine. Budeme pokračovať v tom, aby sme každý deň vydali zo seba to najlepšie," zhodnotil Peter Sagan na webe svojho tímu.Neskôr pre RTVS dodal: "Bol som v úniku a chytil som aj nejaké body. Na to, aká bola druhá etapa ťažká, celkom dobré. Prvý kopec som nejako prežil, v druhom som už išiel svoje tempo a na jeho vrchole ma dostihol balík. Pohodička."Saganove slová potvrdil aj športový riaditeľ Bora-Hansgrohe Enrico Poitschke: "V náročnej etape bol náš cieľ získať na prémii body pre Petra v bodovacej súťaži. Vyšlo to dobre, keďže skončil druhý. Neskôr sa spolu s Lukasom Pöstlebergerom ocitli v úniku a pracovali veľmi dobre."Hoci má Sagan na druhom mieste manko 18 bodov na súčasného lídra bodovacej súťaže Alexandra Kristoffa, podľa špecializovaného webu Cyclingnews by nórsky víťaz úvodnej etapy nemal Slovákovi robiť problémy v boji o zelené tričko."Sagan by sa mohol ocitnúť relatívne bez súperov v honbe za ôsmym zeleným dresom na tejto Tour. Azda jediný pretekár, ktorý by s ním mohol držať krok a získavať body na prémiách v kopcovitých etapách je Matteo Trentin. Je silný v kopcoch a aj rýchly," mieni Cyclingnews.Kristoff strávil nedeľu v žltom drese lídra pelotónu, do tretej etapy už pôjde v najcennejšom drese Francúz Julian Alaphilippe . Nór sa oblečie do zeleného. "Bol som prvýkrát v žltom a užíval som si každú chvíľu. V zelenom drese to bude ďalší krásny deň, ktorý mi bude chutiť," uviedol Kristoff.