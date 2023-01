Incident vo Veľkých Dvorníkoch sa skončil tragicky, zomrel 43-ročný muž

5.1.2023 (Webnoviny.sk) - Trnavskí krajskí kriminalisti vyšetrujú okolnosti tragickej udalosti vo Veľkých Dvorníkoch (okres Dunajská Streda), pri ktorej zomrel 43-ročný muž. Polícia už začala vo veci trestné stíhanie pre zločin vraždy.Ako informovala trnavská krajská polícia na sociálnej sieti, incident medzi dvomi osobami sa odohral v rodinnom dome v stredu 4. januára v popoludňajších hodinách.„Jedna z osôb pri ňom utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Do obce bol vyslaný policajný výjazd, ktorý vykonal rozsiahlu obhliadku miesta činu. Polícia k prípadu prizvala aj znalcov z odboru zdravotníctva," uviedla polícia. Policajti podozrivú osobu na mieste zadržali.„V súčasnosti s ňou vyšetrovateľ vykonáva potrebné procesné úkony a až do ich skončenia bude umiestnená v policajnej cele. Bližšie informácie k prípadu poskytneme, keď to situácia vo vyšetrovaní dovolí," dodala polícia.