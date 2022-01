Slovenská populácia je prestarnutá. Dobrou správou je, že sa pomaly zvyšuje krivka pôrodnosti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.1.2022 (Webnoviny.sk) - Najväčšiu vekovú skupinu obyvateľov Slovenskej republiky tvoria ľudia od 15 do 64 rokov veku, a to 67 percent. Vyplýva to z výsledkov vlaňajšieho sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré dnes prezentoval Štatistický úrad SR (ŠÚ SR).Podľa zistení štatistikov údaje o veku potvrdzujú proces starnutia slovenskej populácie. Pozitívom je mierne zvýšenie pôrodnosti za posledných desať rokov oproti obdobiu 2001-2011.Podiel obyvateľov vo veku do 14 rokov je podľa výsledkov posledného sčítania 15,9 percenta. Podiel obyvateľov nad 65 rokov je 17,1 percenta. V roku 2011 to bolo 12,65 percenta.Odborná garantka sčítania Ľudmila Ivančíková doplnila, že 6,2 percenta obyvateľov je vo vekovej skupine 65 až 69 ročných. V skupine od 70 do 80 rokov je 9,4 percenta obyvateľov a nad 85 rokov je 1,5 percenta obyvateľov Slovenska.Takmer 96 percent obyvateľov Slovenskej republiky sa narodilo na Slovensku. V zahraničí to bolo 3,9 percenta (0,3 percenta je nezistená krajina narodenia). Najpočetnejšiu skupinu narodených v zahraničí predstavujú obyvatelia SR narodení v Českej republike (vyše 108-tisíc) a viac ako 13-tisíc sa narodilo v Spojenom kráľovstve, Maďarsku a na Ukrajine.