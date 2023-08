Šeliga: Generálna prokuratúra urobila v Kaliňákovom prípade veľkú nadprácu (video)

Množstvo otáznikov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Bez stanoviska špeciálnej prokuratúry

Vyjadril sa aj Žilinka

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

10.8.2023 (SITA.sk) - Generálna prokuratúra urobila v prípade Roberta Kaliňáka Smer-SD ) veľkú nadprácu, tvrdí poslanec Národnej rady SR Demokrati ). Zároveň si myslí, že prezidentka by mala konať a podať disciplinárny návrh na najvyšší správny súd. „Podnet má na stole od marca. Žilinka kriví spravodlivosť opakovane a mal by byť braný na zodpovednosť,“ napísal Šeliga na sociálnej sieti.Podľa poslanca vzbudzuje postup generálnej prokuratúry, ktorá zbavila Kaliňáka obvinenia v kauze podplácania bývalého šéfa daniarov Františka Imreczeho uplatnením paragrafu 363, množstvo otáznikov.„Generálny prokurátor nechal o veci rozhodovať námestníka, ktorý pôsobí na netrestnom úseku, čo je samo o sebe veľmi zvláštne - ako mohol o trestnej veci kvalifikovane rozhodovať netrestný prokurátor? Mal vôbec poverenie?“ pýta sa poslanec.Zároveň poukazuje na to, že zrejme prvýkrát v histórii sa stalo, aby generálna prokuratúra rozhodovala o právomoci podľa paragrafu 363 Trestného poriadku nie na základe originálneho spisu, ale na základe jeho fotokópie.„Je to neštandardný postup, ktorý ukazuje mimoriadnu nadprácu zo strany generálnej prokuratúry,“ myslí si Šeliga.Zároveň upriamil pozornosť na to, že generálna prokuratúra rozhodovala bez poskytnutia stanoviska špeciálnej prokuratúry.„Tá sa však k veci vždy vyjadruje, pretože ide o trestné konanie, ktoré sa uskutočňuje v jej pôsobnosti. V prípade Kaliňáka si však generálna prokuratúra stanovisko špeciálnej prokuratúry podľa všetkého vôbec nevyžiadala a rozhodla bez neho,“ uviedol Šeliga.Ako ďalej dodal, podľa špeciálnej prokuratúry Kaliňák podal návrh na postup podľa paragrafu 363 Trestného poriadku v čase, keď nemohol vyvolať žiadne účinky. „Generálny prokurátor sa teda týmto Kaliňákovým návrhom nemal vôbec zaoberať,“ zdôraznil.Generálny prokurátor Maroš Žilinka zverejnil v stredu status, v ktorom píše, že urážky, nevraživosť či dehonestovanie sa stali bežnými a každodennými prostriedkami na vyjadrenie názoru a dosiahnutie cieľa. „Predmetom takýchto prejavov sú aj prokurátori,“ konštatuje Žilinka a pýta sa, kam sa to až naša spoločnosť dostala.Šeliga v pondelok na tlačovej konferencii informoval o tom, že dostal predvolanie na výsluch vo veci podozrenia z prečinu ohovárania generálneho prokurátora a vyslovil obavu, že sa začína zastrašovanie za vyslovený kritický názor. Hovoril tiež o tom, že Demokrati majú pripravenú reformu prokuratúry, ktorá má urobiť z generálnej prokuratúry transparentnú inštitúciu. „Zrušíme sovietsky model, nebude tu jeden báťuška cár, jeden generálny prokurátor, ktorý môže všetko,“ povedal Šeliga.Žilinka na to reagoval, že pojem „sovietsky model prokuratúry“ považuje za zavádzajúci a účelový. „Sústavné podsúvanie obrazu prokuratúry SR ako prokuratúry sovietskeho typu nielen že nezodpovedá realite, ale je aj nezodpovedné a škodlivé, pretože je súčasťou spochybňovania prokuratúry SR ako orgánu ochrany práva. Zvlášť, ak zaznieva z úst ústavných činiteľov,“ konštatuje Žilinka.Zároveň vyhlásil, že nikdy nepodal na nikoho trestné oznámenie pre vyslovenie názoru či kritiky jeho osoby a ako generálny prokurátor nemá žiadnu možnosť ovplyvniť prípadné podanie trestného oznámenia zo strany občanov.