Špeciálny vyšetrovateľ získal príkaz na prehliadku Trumpovho účtu na Twitteri, údaje by mohli odhaliť vzorce jeho používania

10.8.2023 (SITA.sk) - Špeciálny vyšetrovateľ Jack Smith začiatkom tohto roka získal príkaz na prehliadku účtu bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa @realDonaldTrump na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter . Informuje o tom portál Politico s odvolaním sa na nedávno zverejnené súdne dokumenty.Počiatočný odpor spoločnosti Twitter podriadiť sa súdnemu príkazu zo 17. januára viedol k tomu, že federálny súd uznal spoločnosť, ktorá sa teraz nazýva X, za vinnú z pohŕdania súdom a uložil jej pokutu 350-tisíc dolárov.Federálny odvolací súd minulý mesiac v zapečatenom stanovisku túto pokutu potvrdil a v stredu odtajnili redigovanú verziu tohto stanoviska, čím prvý raz odhalili podrobnosti o tomto tajnom súdnom spore, uvádza Politico.„I keď spoločnosť Twitter nakoniec príkaz splnila, požadované informácie v plnom rozsahu poskytla až tri dni po uplynutí lehoty nariadenej súdom,“ konštatuje trojčlenný senát odvolacieho súdu v D.C. v 34-stranovom stanovisku a dodáva, že „okresný súd preto uznal spoločnosť Twitter za vinnú z pohŕdania súdom a uložil jej pokutu vo výške 350-tisíc dolárov za omeškanie.“Podľa Politica nie je jasné, čo presne Smith na Trumpovom účte hľadal. Bývalý prezident účet aktívne používal v období pred útokom jeho priaznivcov na Kapitol zo 6. januára 2021, pričom šíril falošné tvrdenia o volebných podvodoch, vyzýval svojich priaznivcov, aby vo Washingtone „zastavili krádež (volieb)“ a stupňoval útoky na svojich súperov.Získanie údajov z Twitteru tak mohlo odhaliť vzorce používania Trumpovho účtu, či k nemu mali prístup aj iné osoby a či existovali nejaké návrhy vyhlásení, ktoré nepublikoval.Smith minulý týždeň obvinil Trumpa v súvislosti so snahou zvrátiť výsledky volieb v roku 2020.Dokument bol pritom plný odkazov na Trumpove tweety, vrátane jeho výzvy z 19. decembra 2020, aby sa jeho priaznivci 6. januára 2021 zišli do Washingtonu na „divoký“ protest, ako aj tweetu uprostred násilností v Kapitole, v ktorom napadol svojho viceprezidenta Mikea Pencea za to, že odmietol zvrátiť voľby.Obžaloba naznačuje, že tieto tweety zverejnil sám Trump a nie nejaký jeho zástupca alebo asistent.„Existencia príkazu ukazuje, že prokurátori získali prístup k vnútornému fungovaniu kedysi najmocnejšieho megafónu v americkej politike a možno aj na svetovej scéne,“ konštatuje Politico a pripomína, že Twitter len niekoľko dní po 6. januári Trumpovi zablokoval účet po tom, ako spoločnosť rozhodla, že jeho tweety porušujú pravidlá.Multimiliardár Elon Musk , ktorý Twitter prevzal minulý rok, však bývalému prezidentovi obnovil prístup, no ten z účtu zatiaľ netweetoval.Dôvodom boja Twitteru so Smithovým tímom bolo rozhodnutie prokurátorov doručiť príkaz spolu so zákazom „zverejnenia informácií“, ktorý spoločnosti bránil informovať Trumpa alebo kohokoľvek iného o existencii príkazu.„Na základe čestných vyhlásení ex parte okresný súd zistil pravdepodobný dôvod na prehľadanie účtu na Twitteri s cieľom nájsť dôkazy o trestných činoch. Okrem toho okresný súd zistil, že existujú 'opodstatnené dôvody domnievať sa', že zverejnenie príkazu bývalému prezidentovi Trumpovi 'by vážne ohrozilo pokračujúce vyšetrovanie' tým, že by mu dalo 'príležitosť zničiť dôkazy, zmeniť vzorce správania (alebo) informovať spojencov',“ uviedol odvolací súd.Twitter tvrdil, že príkaz porušuje prvý dodatok americkej ústavy a že federálna sudkyňa, ktorá v tom čase na vec dohliadala, teda sudkyňa okresného súdu Beryl Howell, mala výkon príkazu zablokovať, kým sa námietka nevyrieši.Odvolací súd však jej rozhodnutie podporil aj s tým, že zverejnenie časti príkazu Trumpovi by ohrozilo vyšetrovanie.