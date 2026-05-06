Streda 6.5.2026
Meniny má Hermína
06. mája 2026
Semenyo z ManCity už druhýkrát v sezóne terčom rasizmu. Tentoraz to bol starší pán
Rasizmus a diskriminácia vo všetkých formách sú na futbale v Anglicku úplne neprijateľné. Anglická Premier League ukázala, že nemá pochopenie pre rasizmus na tribúnach v akejkoľvek podobe. Polícia v ...
Anglická Premier League ukázala, že nemá pochopenie pre rasizmus na tribúnach v akejkoľvek podobe. Polícia v Merseyside zatkla fanúšika Evertonu počas zápasu jeho tímu proti Manchestru City za rasistické urážky voči hráčovi hostí Antoineovi Semenyovi.
Policajné zdroje podľa BBC Sport uviedli, že 71-ročný muž z Nottinghamshire bol zatknutý pre podozrenie z rasovo motivovaného priestupku proti verejnému poriadku po tom, čo fanúšikovia a stewardi nahlásili, že fanúšik kričal rasistické urážky.
Prepustený na kauciu
"Vyšetrovanie incidentu počas stále prebieha a naďalej úzko spolupracujeme s Evertonom FC. Fanúšika sme prepustili na kauciu s podmienkou, ktorá zahŕňa nepribližovanie sa k žiadnemu športovému štadiónu na vzdialenosť menšiu ako jednu míľu až štyri hodiny pred výkopom, počas zápasu a až štyri hodiny po skončení zápasu," uvádza sa vo vyhlásení polície.
Nie rasizmu a diskriminácii
Everton vo svojom vyhlásení uviedol, že správanie tohto druhu nikdy nebude tolerované.
"Rasizmus a diskriminácia vo všetkých formách sú úplne neprijateľné. Nemajú miesto na našich štadiónoch, v našom športe ani v spoločnosti,“ uviedol klub z Liverpoolu.
Už druhýkrát v sezóne
Je to už druhýkrát, čo sa 26-ročný ghanský reprezentant Semenyo stal terčom rasistických útokov v tejto sezóne. Keď ešte hral za bývalý klub Bournemouth, v úvodnom zápase Premier League tejto sezóny nahlásil, že ho počas prehry 2:4 s Liverpoolom rasovo napadol divák.
Semenyo si dokonca myslí, že v boji proti rasizmu vo futbale by sa mali zvážiť aj možné tresty odňatia slobody za zneužívanie.
Manchester City ocenil rýchly zásah polície Evertonu a Merseyside. Klub uviedol, že 25-ročný anglický obranca Marc Guehi tiež utrpel rasistické útoky po zápase, ale v onlajn podobe na sociálnych sieťach.
"Sme nesmierne sklamaní, že Marc Guehi sa stal terčom série odporných rasistických príspevkov na sociálnych sieťach. Budeme naďalej plne podporovať Antoina aj Marca a nikdy nebudeme akceptovať žiadnu diskrimináciu v našom futbale," uviedol ManCity vo vyhlásení.
Arsenal vo výhode
Pondelková remíza Evertonu s Manchestrom City 3:3 priblížila Arsenalu zisk majstrovského titulu. Tri kolá pred koncom aktuálnej sezóny Premier League má Arsenal na čele tabuľky náskok 5 bodov pred ManCity. "The Citizens" majú jeden zápas k dobru.
Zdroj: SITA.sk - Semenyo z ManCity už druhýkrát v sezóne terčom rasizmu. Tentoraz to bol starší pán © SITA Všetky práva vyhradené.
