06. mája 2026

Slafkovského pred sériou proti Buffalu neopúšťa humor: „Hlúpejší už nemôžem byť“


Montreal sa pripravuje na sériu proti Buffalu Sabres, ktorá odštartuje prvým zápasom v stredu. Slovenský útočník Juraj Slafkovský ...



6.5.2026 (SITA.sk) - Montreal sa pripravuje na sériu proti Buffalu Sabres, ktorá odštartuje prvým zápasom v stredu.


Slovenský útočník Juraj Slafkovský vstupuje do druhého kola play-off NHL 2025/2026 s jasným cieľom - zlepšiť ofenzívnu produktivitu a pomôcť tímu, keď to bude najviac potrebné. Tím Montreal Canadiens síce vyradil Tampu Bay Lightning po sedemzápasovej bitke, no ich najväčšie hviezdy vrátane Slafkovského zatiaľ neukázali plný potenciál.

Montreal sa teraz pripravuje na sériu proti Buffalu Sabres, ktorá odštartuje prvým zápasom v stredu. Kým tím ako celok fungoval, ofenzívne lídri - Slafkovský, Nick Suzuki a Cole Caufield - majú naďalej čo zlepšovať.

Slafkovský pritom priznáva, že tlak na produktivitu vníma. „Samozrejme, premýšľame o tom a chceme produkovať a tak ďalej,“ povedal otvorene podľa denníka New York Times. Zároveň však zdôrazňuje tímový prístup: „Ale zároveň máme v tíme 20 hráčov, takže ak to nie je náš večer, povzbudzujete spoluhráčov, aby mali dobrý večer, rovnako ako oni povzbudzujú vás.“

Každý sa stal lepším hokejistom


Práve kolektívna sila bola podľa neho kľúčová v sérii proti Tampe. „Mám pocit, že to je nastavenie - keď jednej formácii nejde hra, OK, snažíte sa pripraviť šance pre inú formáciu,“ vysvetlil.

Slovenský krídelník si uvedomuje, že v ďalšej fáze už bude potrebné pridať aj individuálny prínos. „Povedal by som, že nezáleží na tom, kto dá gól. Samozrejme, chcete byť ten hráč alebo tá formácia, ktorá to spraví, ale mám pocit, že séria nás veľa naučila. Každý sa stal lepším hokejistom. Teraz to musíme využiť. Teraz musíme vystúpiť a byť rozdieloví hráči.“

Slafkovský zaujal aj svojím typickým humorom, keď odpovedal na otázku o tvrdých súbojoch zo série proti Tampe. „Myslím si, že som v pohode... Nemôžem byť oveľa hlúpejší, takže, áno, neviem, čo na to povedať,“ žartoval. „Som v poriadku. Vôbec to nebolelo. Som pripravený hrať.“

Keď čakali hit, zaútočil hokejkou


Za jeho odľahčeným vystupovaním sa však skrýva premyslený prístup k hre. Po fyzicky náročnom úvode série postupne zmenil štýl. „Mám pocit, že sa to tak jednoducho vyvinulo,“ vysvetlil.

„Prvé zápasy boli extrémne fyzické a potom som bol naďalej fyzický, ale možno som už nedokončoval každý bodyček. Keď som mal puk, snažil som sa byť fyzickejší. Mal som aj niekoľko ziskov puku hokejkou - občas som ich chcel nachytať tým, že budú čakať hit, a potom som zaútočil hokejkou.“

Práve schopnosť prispôsobiť sa môže byť kľúčová aj proti Buffalu, ktoré bude mať na elitný útok Canadiens pripravený plán. Slafkovský naznačuje, že riešenie môže spočívať v otočení hry proti súperovi - využiť jeho očakávania a tlak vo svoj prospech.

Montreal ide do série s vedomím, že ich hra ako celok funguje, no ak chcú postúpiť ďalej, budú potrebovať viac aj od svojich lídrov. Slafkovský to vystihol jasne - tím sa posunul, ale teraz je čas urobiť ďalší krok a ukázať rozdiel.


Zdroj: SITA.sk - Slafkovského pred sériou proti Buffalu neopúšťa humor: „Hlúpejší už nemôžem byť“ © SITA Všetky práva vyhradené.

