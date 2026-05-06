Streda 6.5.2026
Meniny má Hermína
Včera Archív správ Nastavenia
06. mája 2026
Slovenskí stolní tenisti nestačili na Kórejčanov. Vzali im iba dva sety
Slovenskí stolní tenisti ukončili svoje účinkovanie na MS v Londýne s bilanciou 2 víťazstvá - 2 prehry. Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise sa rozlúčili s majstrovstvami sveta družstiev v Londýne ...
Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise sa rozlúčili s majstrovstvami sveta družstiev v Londýne podľa predpokladov v 1. kole vyraďovacej časti.
Nad ich sily boli hráči Kórejskej republiky, ktorí po víťazstve 3:0 postúpili do osemfinále.
Pre Slovákov sa účinkovanie na šampionáte skončilo spolu s tímami, ktorým patrí v konečnom poradí umiestnenie na 17. - 32. priečke. Pred dvoma rokmi v kórejskom Pusane, kde štartovalo 40 tímov (v Londýne 64), obsadili 25. pozíciu.
Bilancia 2-2
Zverenci trénera Petra Šeredu v Londýne dosiahli dve víťazstvá a dvakrát aj prehrali. V zápasoch základnej skupiny zdolali Tunisko aj Guatemalu zhodne 3:0, ale s Indiou prehrali 2:3. To ich stálo víťazstvo v skupine a vyššie nasadenie pre vyraďovaciu časť.
Škoda, že nezdolali Indiu
"Toto je naša reálna výkonnosť, patríme niekde medzi 17. - 32. pozíciu na svete. Keby sme mali šťastie, mohli sme sa dostať aj ďalej. Na druhej strane sme mohli mať smolu na zloženie základnej skupiny a potom by sme ani nemuseli byť medzi najlepšími 32 tímami ako napríklad Česi, ktorí mali za súperov Španielov a Slovincov. Škoda, že sme nezdolali Indiu. Mohli sme mať potom ľahší žreb. Indovia však tiež majú kvalitu. Zdolali sme družstvá, ktoré sme mali. Prehrali sme s lepšími. Chalani odviedli maximum, čo bolo v ich silách," uviedol Peter Šereda v tlačovej správe Slovenského stolnotenisového zväzu.
Kórejčania sú absolútna špička
Proti Kórejčanom ktorí patria do absolútnej svetovej špičky, získali slovenskí reprezentanti v troch zápasoch len dva sety. Postaral sa o to Ľubomír Pištej, ktorý proti Oh Čun-sungovi dorovnal z 0:2 na 2:2, ale posledný set prehral 7:11.
Ďalší dvaja Slováci Wang Yang a Adam Klajber prehrali svoje zápasy 0:3, hoci Wang Yang v prvých dvoch setoch uhral 8 a 10 loptičiek proti Čang Woo-činovi.
Iba 12 minút...
"V náš neprospech hrala skutočnosť, že sme mali štyri dni voľna, kým súperi boli rozohratí. Navyše, s touto halou sme mali prvý kontakt až teraz. Dovolili nám v nej trénovať len 12 minút, predtým sme hrali zápasy v inej hale. Pištejovi to v úvode chýbalo, lebo trvalo chvíľu, kým si zvykol na prostredie, ktoré je v každej hale iné. Celkovo sme predviedli sme tímový výkon. Kórea bola lepšia, ale chceli sme ju ešte viac potrápiť," doplnil kouč Slovákov Šereda.
Zdroj: SITA.sk - Slovenskí stolní tenisti nestačili na Kórejčanov. Vzali im iba dva sety © SITA Všetky práva vyhradené.
Výstup na vrchol nedopadol podľa predstáv. Český horolezec ochorel, kolegovia sa mu snažili pomôcť, no neúspešne
Semenyo z ManCity už druhýkrát v sezóne terčom rasizmu. Tentoraz to bol starší pán
