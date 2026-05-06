 24hod.sk    Šport

06. mája 2026

Slovenskí stolní tenisti nestačili na Kórejčanov. Vzali im iba dva sety


6.5.2026 (SITA.sk) - Slovenskí stolní tenisti ukončili svoje účinkovanie na MS v Londýne s bilanciou 2 víťazstvá - 2 prehry.


Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise sa rozlúčili s majstrovstvami sveta družstiev v Londýne podľa predpokladov v 1. kole vyraďovacej časti.

Nad ich sily boli hráči Kórejskej republiky, ktorí po víťazstve 3:0 postúpili do osemfinále.

Pre Slovákov sa účinkovanie na šampionáte skončilo spolu s tímami, ktorým patrí v konečnom poradí umiestnenie na 17. - 32. priečke. Pred dvoma rokmi v kórejskom Pusane, kde štartovalo 40 tímov (v Londýne 64), obsadili 25. pozíciu.

Bilancia 2-2


Zverenci trénera Petra Šeredu v Londýne dosiahli dve víťazstvá a dvakrát aj prehrali. V zápasoch základnej skupiny zdolali Tunisko aj Guatemalu zhodne 3:0, ale s Indiou prehrali 2:3. To ich stálo víťazstvo v skupine a vyššie nasadenie pre vyraďovaciu časť.

Škoda, že nezdolali Indiu


"Toto je naša reálna výkonnosť, patríme niekde medzi 17. - 32. pozíciu na svete. Keby sme mali šťastie, mohli sme sa dostať aj ďalej. Na druhej strane sme mohli mať smolu na zloženie základnej skupiny a potom by sme ani nemuseli byť medzi najlepšími 32 tímami ako napríklad Česi, ktorí mali za súperov Španielov a Slovincov. Škoda, že sme nezdolali Indiu. Mohli sme mať potom ľahší žreb. Indovia však tiež majú kvalitu. Zdolali sme družstvá, ktoré sme mali. Prehrali sme s lepšími. Chalani odviedli maximum, čo bolo v ich silách," uviedol Peter Šereda v tlačovej správe Slovenského stolnotenisového zväzu.

Kórejčania sú absolútna špička


Proti Kórejčanom ktorí patria do absolútnej svetovej špičky, získali slovenskí reprezentanti v troch zápasoch len dva sety. Postaral sa o to Ľubomír Pištej, ktorý proti Oh Čun-sungovi dorovnal z 0:2 na 2:2, ale posledný set prehral 7:11.

Ďalší dvaja Slováci Wang Yang a Adam Klajber prehrali svoje zápasy 0:3, hoci Wang Yang v prvých dvoch setoch uhral 8 a 10 loptičiek proti Čang Woo-činovi.

Iba 12 minút...


"V náš neprospech hrala skutočnosť, že sme mali štyri dni voľna, kým súperi boli rozohratí. Navyše, s touto halou sme mali prvý kontakt až teraz. Dovolili nám v nej trénovať len 12 minút, predtým sme hrali zápasy v inej hale. Pištejovi to v úvode chýbalo, lebo trvalo chvíľu, kým si zvykol na prostredie, ktoré je v každej hale iné. Celkovo sme predviedli sme tímový výkon. Kórea bola lepšia, ale chceli sme ju ešte viac potrápiť," doplnil kouč Slovákov Šereda.


Zdroj: SITA.sk - Slovenskí stolní tenisti nestačili na Kórejčanov. Vzali im iba dva sety © SITA Všetky práva vyhradené.

