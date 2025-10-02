Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

02. októbra 2025

Tomáš predstavil program Právo na prácu 2, pre mladých chce poskytnúť tisíce pracovných miest – VIDEO


Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš predstavil pokračovanie programu



67b30149e3be3224230500 676x451 2.10.2025 (SITA.sk) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš predstavil pokračovanie programu Právo na prvé zamestnanie. Podľa jeho slov, ministerstvo plánuje podporiť minimálne 5 100 pracovných miest. Tie sú primárne určené pre absolventov stredných a vysokých škôl. Podľa ministra Tomáša bol minuloročný program úspešný, keďže si našlo prácu 1906 ľudí. Minuloročný programu bol financovaný zo štátneho rozpočtu.

Financovanie projektu


Program Právo na prácu 2 je na rozdiel od minuloročného financovaný z eurofondov. Ministerstvo práce zamestnávateľov preplatí 80 celkovej ceny práce zamestnanca, maximálne však do výšky 1010 eur počas deviatich mesiacov. Zamestnávateľ však musí tohto zamestnanca udržať v práci ďalších šesť mesiacov. Okrem toho ministerstvo preplatí aj mentora, ktorý bude takéhoto zamestnanca viesť tri mesiace.

Ako ďalej na štvrtkovej tlačovej konferencii uviedol minister Tomáš program je určený pre ľudí, ktorí aspoň šesť mesiacov nepracovali na Slovensku a sú evidovaní na úrade práce. V prípade absolventov vysokých škôl je prvá podmienka byť tri mesiace v evidencii nezamestnaných a v prípade stredoškolákov jeden mesiac. Ak bude o program väčší záujem je podľa neho rezort schopný sumu na projekt ešte zvýšiť.

Výsledky z minulého roka


Podľa ministra Tomáša boli výsledky vlaňajšieho programu "fantastické", pretože väčšina zo zamestnaných boli mladí ľudia do 30 rokov a čo bolo podľa neho ešte dôležitejšie, že až 76 % z nich sa udržalo na pracovnom trhu aj po ukončení programu.

Minister zároveň vyzval všetkých mladých ľudí, ale aj ľudí, ktorí doteraz na Slovensku nepracovali, aby sa informovali o programe na príslušnom úrade práce, alebo priamo na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.


Zdroj: SITA.sk - Tomáš predstavil program Právo na prácu 2, pre mladých chce poskytnúť tisíce pracovných miest – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

