Nedeľa 7.12.2025
Meniny má Ambróz
|Denník - Správy
|Prílohy
|Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|Mobilná verzia
07. decembra 2025
Spor o Ferenčáka odhaľuje slabiny koalície, Danko obviňuje Pellegriniho z nesplnených sľubov voličom a kritizuje zlé vzťahy
Politický problém koalície vidí predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej ...
Politický problém koalície vidí predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko v tom, že prezident Peter Pellegrini so stranou Hlas-SD nasľuboval niečo ľuďom. Šéf národniarov to vyhlásil v relácii Slovenskej televízie a rozhlasu O 5 minút 12 a zároveň dodal, že prvou obeťou bol podľa neho on a SNS.
Hlave štátu vytýka, že sa dištancuje od koalície a hovorí, že je prezidentom všetkých, pričom Pellegrini bol pred zvolením za prezidenta predsedom parlamentu aj predsedom koaličnej strany Hlas-SD.
Ferenčákova situácia ako problém v Hlas-SD
Podľa Danka sa neopakuje situácia spred roka, keď sa v parlamente objavili dve skupiny „rebelujúcich poslancov", jedna v Hlase a druhá v radoch poslancov zvolených do NR SR za SNS.
„Trasie sa to, ale sú to vecí, ktoré zrátajú voliči. Ja nebudem rozbíjať koalíciu," vravel Danko a pripomenul, že najväčší "prúser" by bol, ak by padla vláda, preto bol podľa neho ticho aj pred rokom v situácii s Huliakom (Huliak sa neskôr stal ministrom cestovného ruchu a športu - pozn. SITA).
Situácia okolo poslanca Jána Ferenčáka je podľa neho problémom Hlasu, keďže Ferenčáka plánujú v NR SR odvolávať z postu predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti a nahradiť by ho mal Peter Kmec (Hlas-SD), ktorý bol nedávno odvolaný z postu podpredsedu vlády.
Ferenčák zároveň deklaroval, že ak bude odvolaný, odíde z poslaneckého klubu strany Hlas a stal by sa tak posledným z „rebelujúcich" poslancov z Hlasu. (Išlo o skupinu nespokojných poslancov, ktorí približne pred rokom nepodporili viacero koaličných návrhov. Ďalší členovia tejto skupiny, Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš po zásahu premiéra Roberta Fica skončili na poste ministra a tajomníka v rezorte investícií, Roman Malatinec sa pridal ku skupine poslancov zo Strany vidieka Rudolfa Huliaka - pozn. SITA).
Kauza Voderady vyvoláva ďalšie napätie
Dankov diskusný oponent a predseda opozičného Kresťanskodemokratického hnutia Milan Majerský odmietol prezradiť taktiku opozície pri Frenčákovom odvolávaní a uviedol, že „určite sa za pána Ferenčáka nehodíme ako hokejisti do strely. Stále je súčasťou vládnej koalície," pričom koalícii vytkol, že je zlepencom.
V relácii sa dotkli aj kauzy predaja outletu Voderady, ktorý bol odkúpený štátom za 17 miliónov eur, pričom areál zbankrotovaného prvého slovenského outletového centra v okrese Trnava získalo Národné inovačné a technologické centrum, ktoré má vykonávať aktivity podporujúce zvyšovanie výkonnosti a digitálnej konkurencieschopnosti SR.
Podľa odvolaného podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca by sa malo Národné inovačné a technologické centrum otvoriť na jar budúceho roku, hoci areál sa opakovane nedarilo predať ani za nižšie sumy. „Mne sa Voderady hnusia," deklaroval Danko a od koaličného partnera očakáva vysvetlenie.
Zdroj: SITA.sk
