Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 7.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ambróz
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

07. decembra 2025

Spor o Ferenčáka odhaľuje slabiny koalície, Danko obviňuje Pellegriniho z nesplnených sľubov voličom a kritizuje zlé vzťahy


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister cestovného ruchu a športu SR O 5 minút 12 Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky

Politický problém koalície vidí predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej ...



Zdieľať
7.12.2025 (SITA.sk) -

Politický problém koalície vidí predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko v tom, že prezident Peter Pellegrini so stranou Hlas-SD nasľuboval niečo ľuďom. Šéf národniarov to vyhlásil v relácii Slovenskej televízie a rozhlasu O 5 minút 12 a zároveň dodal, že prvou obeťou bol podľa neho on a SNS.


Hlave štátu vytýka, že sa dištancuje od koalície a hovorí, že je prezidentom všetkých, pričom Pellegrini bol pred zvolením za prezidenta predsedom parlamentu aj predsedom koaličnej strany Hlas-SD.



Ferenčákova situácia ako problém v Hlas-SD


Podľa Danka sa neopakuje situácia spred roka, keď sa v parlamente objavili dve skupiny „rebelujúcich poslancov", jedna v Hlase a druhá v radoch poslancov zvolených do NR SR za SNS.


„Trasie sa to, ale sú to vecí, ktoré zrátajú voliči. Ja nebudem rozbíjať koalíciu," vravel Danko a pripomenul, že najväčší "prúser" by bol, ak by padla vláda, preto bol podľa neho ticho aj pred rokom v situácii s Huliakom (Huliak sa neskôr stal ministrom cestovného ruchu a športu - pozn. SITA).



Situácia okolo poslanca Jána Ferenčáka je podľa neho problémom Hlasu, keďže Ferenčáka plánujú v NR SR odvolávať z postu predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti a nahradiť by ho mal Peter Kmec (Hlas-SD), ktorý bol nedávno odvolaný z postu podpredsedu vlády.



Ferenčák zároveň deklaroval, že ak bude odvolaný, odíde z poslaneckého klubu strany Hlas a stal by sa tak posledným z „rebelujúcich" poslancov z Hlasu. (Išlo o skupinu nespokojných poslancov, ktorí približne pred rokom nepodporili viacero koaličných návrhov. Ďalší členovia tejto skupiny, Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš po zásahu premiéra Roberta Fica skončili na poste ministra a tajomníka v rezorte investícií, Roman Malatinec sa pridal ku skupine poslancov zo Strany vidieka Rudolfa Huliaka - pozn. SITA).



Kauza Voderady vyvoláva ďalšie napätie


Dankov diskusný oponent a predseda opozičného Kresťanskodemokratického hnutia Milan Majerský odmietol prezradiť taktiku opozície pri Frenčákovom odvolávaní a uviedol, že „určite sa za pána Ferenčáka nehodíme ako hokejisti do strely. Stále je súčasťou vládnej koalície," pričom koalícii vytkol, že je zlepencom.


V relácii sa dotkli aj kauzy predaja outletu Voderady, ktorý bol odkúpený štátom za 17 miliónov eur, pričom areál zbankrotovaného prvého slovenského outletového centra v okrese Trnava získalo Národné inovačné a technologické centrum, ktoré má vykonávať aktivity podporujúce zvyšovanie výkonnosti a digitálnej konkurencieschopnosti SR.



Podľa odvolaného podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca by sa malo Národné inovačné a technologické centrum otvoriť na jar budúceho roku, hoci areál sa opakovane nedarilo predať ani za nižšie sumy. „Mne sa Voderady hnusia," deklaroval Danko a od koaličného partnera očakáva vysvetlenie.




Zdroj: SITA.sk - Spor o Ferenčáka odhaľuje slabiny koalície, Danko obviňuje Pellegriniho z nesplnených sľubov voličom a kritizuje zlé vzťahy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister cestovného ruchu a športu SR O 5 minút 12 Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Tomáš uisťuje, že situácia okolo Ferenčáka je vnútornou záležitosťou Hlasu a koalícia by po jeho odchode fungovala ďalej
<< predchádzajúci článok
Seniorka za volantom riešila padajúce veci v aute, skončila v rybníku

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 