 24hod.sk    Šport

02. júna 2026

Serena Williamsová hlási návrat ako 44-ročná. Hrať bude už budúci týždeň v Queen´s Clube


2.6.2026 (SITA.sk) - Serena Williamsová hlási návrat do súťažného tenisu po štyroch rokoch.

Najúspešnejšia hráčka modernej histórie bieleho športu Serena Williamsová ohlásila účasť na trávnatom turnaji v anglickom Queen´s Clube vo štvorhre. Partnerkou 44-ročnej americkej legendy by mala byť 19-ročná kanadská hviezdička Victoria Mboková.

Od organizátorov tradičného prípravného turnaja na Wimbledon, ktorý sa bude hrať na budúci týždeň, dostanú voľnú kartu.

Ideálny začiatok


"Queen´s Club je zrejme ideálne miesto pre začiatok ďalšej kapitoly. Tráva mi priniesla veľké okamihy kariéry a som rada, že sa môžem vrátiť na jednom z najviac ikonických miest pre náš šport," uviedla Serena Williamsová vo vyhlásení, cituje ju web iDnes.cz.

Je pravdepodobné, že Serena by sa chcela tento rok predstaviť na Wimbledone, ktorý vo svojej kariére sedemkrát vyhrala vo dvojhre, zatiaľ naposledy pred desiatimi rokmi.



Špekulácie už vlani


O návrate bývalej svetovej jednotky a víťazky 73 turnajov na hlavnej profiúrovni sa začalo špekulovať už vlani v decembri, keď sa opätovne zapísala do antidopingového programu.


"Určite by jej na Wimbledone aj predtým v Berlíne organizátori vyhoveli s voľnou kartou, ak by o ňu požiadala. Serena je celebrita a priťahuje enormnú pozornosť. Zatiaľ nie je jasné, či sa pokúsi hrať aj dvojhru. V debli by sa mohla spojiť so staršou sestrou Venus, ktorá oficiálne stále neukončila kariéru," myslí si už spomenutý český zdroj.



Prečo skončila?


Serena Williamsová sa pred ukončením kariéry v roku 2022 dlho usilovala o zisk 24. grandslamového titulu, ktorým by dorovnala historické maximá v podaní Margaret Courtovej a Novaka Djokoviča. Napriek veľkej snahe sa jej to nepodarilo, a tak frustrovaná ako 41-ročná skončila. Svoj posledný zápas odohrala na US Open 2022.




Zdroj: SITA.sk - Serena Williamsová hlási návrat ako 44-ročná. Hrať bude už budúci týždeň v Queen´s Clube © SITA Všetky práva vyhradené.

