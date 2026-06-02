02. júna 2026

Trénerská zmena na trase Michalovce – Nitra. Úradujúceho majstra povedie Erik Čaládi


Erik Čaládi vystrieda Andreja Kmeča na pozícii hlavného trénera hokejistov HK Nitra. Úradujúceho hokejového majstra HK Nitra od novej sezóny povedie Erik Čaládi. Práve Čaládi nebol v uplynulej ...



2.6.2026 (SITA.sk) - Erik Čaládi vystrieda Andreja Kmeča na pozícii hlavného trénera hokejistov HK Nitra.


Úradujúceho hokejového majstra HK Nitra od novej sezóny povedie Erik Čaládi. Práve Čaládi nebol v uplynulej sezóne ďaleko od toho, aby ako tréner Michaloviec vyradil Nitru vo štvrťfinále play-off.

Jeho zverenci viedli nad neskorším majstrom 2:1 na zápasy a neskôr dorovnali stav na 3:3. Neuspeli až v zápase číslo 7 na ľade súpera.

Prichádza domov


Tridsaťosemročný Čaládi je odchovanec Nitry. Bielomodrý dres v seniorskom mužstve si obliekal v rokoch 2004 - 2006, 2007 - 2012 a 2018 - 2021.

Okrem Nitry pôsobil v niekoľkých tímoch druhej najvyššej súťaže, pričom najväčšiu časť odohral v drese Nových Zámkov, s ktorými sa dostal až do extraligy.


Topoľčany, Michalovce a Nitra


Sezónu 2025/2026 odštartoval ako hlavný tréner Topoľčian v Tipos SHL, odkiaľ sa už v priebehu októbra presunul do Dukly Michalovce. S tímom vybojoval postup z 10. miesta po základnej časti do predkola play-off a odtiaľ cez Spišskú Novú Ves do štvrťfinále.

"V prvom rade ďakujem Michalovciam za to, že ma uvoľnili. Našli sme u nich s rodinou skvelých ľudí, takže to nebolo jednoduché rozhodnutie. Zároveň sa tešíme z toho, že sa vraciame domov. Teda do prostredia, ktoré dobre poznáme,“ vyjadril sa nový hlavný tréner HK Nitra.

Liga majstrov je výzva


Ponuku od Nitry vníma ako skvelú príležitosť na to, aby trénov v rodnom meste mužstvo, ktoré je navyše úradujúci šampión Slovenska.

"Čaká nás aj výzva v podobe Ligy majstrov, na čo sa rovnako teším. Som presvedčený a verím, že spolu budeme pokračovať v nastolenom trende dobrých výsledkov a úspechov, ktoré Nitru v poslednom období definujú,“ dodal Erik Čaládi na webe HK Nitra.

Michalovce sú aktuálne bez hlavného trénera. Túto najdôležitejšiu otázku pred novou sezónou by chceli vyriešiť v blízkom čase.


Zdroj: SITA.sk - Trénerská zmena na trase Michalovce – Nitra. Úradujúceho majstra povedie Erik Čaládi © SITA Všetky práva vyhradené.

