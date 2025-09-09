|
Utorok 9.9.2025
Meniny má Martina
|Denník - Správy
09. septembra 2025
Kamenický: Konsolidácia 2026 bude obsahovať 22 opatrení v sume 2,7 mld. eur
Balík konsolidačných opatrení na rok 2026 bude obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur. Takmer polovicu, 1,3 miliardy eur, by sa malo získať šetrením na výdavkoch štátu. Informoval o tom v utorok minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
Veľkosť konsolidácie 2026 bude 2,7 miliardy eur, hovorí minister Kamenický. Z toho štát má podľa neho ušetriť 1,3 miliardy eur. Deficit chce znížiť na 4,2 až 4,3 percenta HDP, definitívne číslo bude podľa neho známe pri zostavení rozpočtu.
Tento rok rozpočet počítal s deficitom verejných financií 4,7 percenta, rozpočtová rada ho odhaduje na 5,2 percenta.
Konsolidačné opatrenia 2026 pôjdu do parlamentu ako jeden balík v skrátenom legislatívnom konaní, povedal Tibor Gašpar (Smer). Podpredseda Národnej rady tvrdí, že nebolo možné predložiť ho tak, aby prebehol riadny legislatívny proces, lebo to by museli urobiť už na jar.
O potrebe konsolidácie aj v budúcom roku pritom vedeli už od toho minulého.
Samosprávam štát zníži percentá, ktoré dostávajú z daní z príjmu fyzických osôb. Obce majú prísť o zhruba 110 miliónov eur, župy o 20 miliónov eur. Nevyčíslil, aké budú nové percentá.
V súčasnosti štát posiela obciam a mestám 55,1 percenta výnosov dane z príjmov fyzických osôb a župám 29,5 percenta. Počas konsolidácie tieto percentá už znižovala.
Kamenický poukazoval na to, že obce z podielových daní dostávajú 2,2 miliardy eur a VÚC 1,2 miliardy eur.
Konsolidácia 2026 bude znamenať zmrazenie trinástych dôchodkov. Zamestnávatelia tiež budú vyplácať PN-ku dlhšie zo svojich peňazí a dávky v nezamestnanosti budú postupne od štvrtého mesiaca klesať.
Trináste dôchodky pre starobných dôchodcov budú v rokoch 2026 až 2028 v sume 667,3 eura tak ako tento rok.
Dávka v nezamestnanosti bude 50 percent len prvé tri mesiace. Štvrtý mesiac bude 40 percent, piaty 30 percent a šiesty 20 percent
PN-ku budú zamestnávatelia platiť 14 dní namiesto 10 dní.
Daň z príjmu pre lepšie zarábajúcich bude mať vyššie sadzby. K súčasnej 19-percentnej a 25-percentnej pribudne ešte 30-percentná sadzba a 35-percentná sadzba. Ústavní činitelia a poslanci majú mať ešte o 10 percentných bodov vyššiu sadzbu.
V súčasnosti je 19-percentná sadzba dane z príjmu pre fyzické osoby do príjmu zhruba 44-tisíc eur, nad ním je 25 percent.
Po novom má podľa Ladislava Kamenického 30-percentná sadzba platiť od zhruba 60-tisíc eur a 35-percentá od 75-tisíc eur.
Štát takto chce získať 206 miliónov eur na budúci rok.
DPH na potraviny so zvýšeným obsahom cukru a soli sa zvýši z 19 na 23 percent. Ministerstvo financií z toho chce vyťažiť 91 miliónov eur. Týkať sa to má sladkostí, džemov či čipsov.
Nemá sa to, naopak, vzťahovať na samotnú soľ či cukor, detskú výživu, 100-percentné šťavy či jogurty.
Ďalších 54 miliónov eur chce vytiahnuť minister Ladislav Kamenický z hazardu, 12 miliónov plánuje vyťažiť od bánk za bankové poplatky a štrky či ďalšie materiály chce zaťažiť spolu 24 miliónmi eur.
Do konsolidácie verejných financií sa minister Kamenický chystá začleniť aj generálnu daňovú amnestiu. Očakáva, že mu to vynesie 81 miliónov eur. Znamenať to bude možnosť vyrovnať daňové podlžnosti bez sankcií.
Koalícia chce natrvalo zrušiť voľno na 17. novembra. Počas ďalších dvoch sviatkov, a to 6. januára a 8. mája, sa bude pracovať iba na budúci rok. Okrem toho sa má zrušiť zákaz predaja počas sviatkov, možno s výnimkou Vianoc.
Minister financií Ladislav Kamenický ráta, že takto získa 230 miliónov eur.
Najväčším opatrením predstaveného balíčka je zvýšenie zdravotných odvodov o jeden percentný bod. Platí to pre zamestnancov aj živnostníkov. Ročne má podľa ministra Ladislava Kamenického pribudnúť do štátnej kasy 358 miliónov eur.
Má sa zvýšiť aj sadzba dane z poistenia z osem na 10 percent, čo má priniesť 36 miliónov eur.
Novým živnostníkom sa podľa plánu Ladislava Kamenického majú skrátiť takzvané odvodové prázdniny, teda obdobie, keď ešte nemusia platiť sociálne odvody. Z maxima 21 mesiacov by to malo byť len šesť mesiacov.
Potom by už živnostníci mali platiť minimálne sociálne odvody 131 eur mesačne.
Podľa Kamenického chcú zakročiť aj proti vynúteným živnostiam, čo má priniesť 40 miliónov eur.
Na autá, ktoré sa využívajú aj na súkromné účely, má byť odpočet DPH len 50 percent. Prínos bude podľa Kamenického 86 miliónov eur.
Čo v konsolidačných opatreniach nie je: balíček naozaj neobsahuje plán znížiť odvody do druhého piliera. Minister Kamenický nenavrhol ani osobitný odvod pre obchodné reťazce či digitálnu daň. K rušeniu ÚVO sa vyjadril skôr skepticky.
Vyššie dane pre obchodné reťazce presadzovala SNS. Minister financií povedal, že sa myšlienkou ešte bude zaoberať minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer), upozornil však aj na to, že v minulosti Slovensku stopla osobitný odvod Európska komisia.
Do začiatku budúceho roka sa nová daň podľa Kamenického technicky nestihne uskutočniť.
Digitálna daň zas bola myšlienkou štátneho tajomníka ministerstva investícií Radomíra Šalitroša. Spojenie protimonopolného úradu s Úradom pre verejné obstarávanie tiež ako možnosť „nadhodila“ SNS.
