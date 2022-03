Sériový vykrádač úložných boxov skončil v rukách polície, v Trnave vyčíňal niekoľko mesiacov

Tovar si išiel vyzdvihnúť s páčidlom

Našli ukradnuté veci aj náradie

4.3.2022 (Webnoviny.sk) - Trnavskí kriminalisti zadržali sériového vykrádača boxov určených na doručovanie tovaru. V Trnave vyčíňal niekoľko mesiacov, na Štedrý deň dokonca na troch miestach. Vyšetrovateľ muža obvinil zo zločinu poškodzovania cudzej veci a prečinu krádeže.V prípade dokázania viny mu môže hroziť trest odňatia slobody až na 8 rokov. Sudca v piatok rozhodol o jeho väzobnom stíhaní.Ako informovala trnavská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová, 38-ročný Trnavčan si objednával tovar, ktorý mu doručovali do úložného boxu. Vždy v noci si išiel po tovar, ale s páčidlom.Takto postupne pootváral viaceré boxy a niektoré, ktoré sa mu zdali zaujímavé, aj vykradol. Od novembra do februára takto poškodením boxov a krádežami tovaru spôsobil celkovú škodu za viac ako 10-tisíc eur.Trnavským kriminalistom sa operatívnou činnosťou a náročným vyhodnocovaním kamerových záznamov podarilo zistiť totožnosť muža a zadržať ho.Policajti u neho doma vykonali domovú prehliadku, pri ktorej našli množstvo ukradnutých vecí a aj náradie, ktoré používal pri vlámaniach do úložných boxov.