Budaj: Cielený útok na jadrovú elektráreň sa blíži k použitiu jadrovej zbrane, môže mať katastrofické dôsledky

Najväčšia jadrová elektráreň v Európe

Požiar vyvolal obavy z nehody

4.3.2022 - Cielený útok na jadrovú elektráreň sa blíži k použitiu jadrovej zbrane. Zdôraznil to minister životného prostredia Ján Budaj OĽaNO ), ktorý v piatok oslovil slovenského veľvyslanca na Ukrajine Mareka Šafina , aby sa mohol v čo najkratšej dobe skontaktovať so svojím rezortným kolegom, ministrom životného prostredia na Ukrajine Ruslanom Striletsom.Reagoval tak na ruský útok na na Záporožskú jadrovú elektráreň na Ukrajine. Tlačovú správu poskytlo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia SR.Podľa Jána Budaja je na mieste byť hlboko znepokojený, pretože ide o ostreľovanie najväčšej jadrovej elektrárne na území Európy, ktoré môže mať katastrofické dôsledky.„Mnohí občania na Slovensku si pamätajú nezámernú nehodu jadrovej elektrárne, akou bol Černobyľ. O to viac musíme protestovať ozbrojenému proti útoku na Záporožskú jadrovú elektráreň, na ktorú upozorňuje Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) a ktorá je v rozpore s medzinárodným právom,“ dodal minister.V čase, keď ruské vojská na Ukrajine pokračujú v náporoch na kľúčové ukrajinské mestá, stala sa v piatok terčom útoku Rusov najväčšia jadrová elektráreň nachádzajúca sa neďaleko Záporožia.Požiar vyvolal obavy z možnej nehody, aká sa v roku 1986 odohrala v Černobyle, no oheň sa neskôr podarilo uhasiť. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) tiež uviedla, že reaktory v elektrárni sú bezpečné a neuvoľnil sa žiadny rádioaktívny materiál. Elektráreň je však momentálne pod kontrolou ruských okupantov.