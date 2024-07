Fantázia: Anna Karolína Schmiedlová postúpila do semifinále tenisového olympijského turnaja, Barboru Krejčíkovú z Česka zdolala 6:4, 6:2.

Historický úspech! Schmiedlová bude hrať o medaily, proti víťazke Wimbledonu nestratila ani set

Schmiedlovej vyšiel úvod zápasu s Krejčíkovou, keď v druhom geme prelomila podanie súperky a vybudovala si náskok 4:1. Češka síce v ďalších minútach vyrovnala na 4:4, no záver prvého dejstva patril Schmiedlovej. V desiatom geme premenila po dvojchybe Krejčíkovej prvý setbal. Úradujúca wimbledonská šampiónka vo výmenách priveľa kazila, mala nízku percentuálnu úspešnosť prvého podania.



Na začiatku druhého setu viedla Krejčíková 2:0, no Schmeidlová potom získala šesť gemov za sebou a senzačne postúpila medzi elitné olympijské kvarteto. Slovenka zahrala 17 winnerov a nespravila ani jedinú dvojchybu. Počas turnaja podáva životné výkony a zdolala už štyri hráčky, ktoré sú vo svetovom rebríčku WTA postavené vyššie. V osemfinále získala skalp finalistky Roland Garros i Wimbledonu Talianky Jasmine Paoliniovej.



"Je to jednoznačne najlepší výsledok kariéry, z ktorého mám veľkú radosť. Zdolala som štyri oveľa vyššie postavené hráčky. Pred začiatkom turnaja som nemala čo stratiť, semifinále som vôbec nečakala. Vedela som, že proti Barbore môžem vyhrať, hrala som dobrý, odvážny tenis. Nerobila som chyby a bola som maximálne sústredená. Pamätám si ju z juniorských čias, má nepríjemnú hru, no dnes som bola na takej vlne, že som si verila. Dobre som cítila údery, pomohla som si servisom. Čakajú ma ešte dva zápasy, na medailu dopredu nemyslím, lebo by ma to zbytočne zväzovalo. Už to, že som medzi elitnou štvoricou, je obrovská úspech," uviedla Schmiedlová pre STVR.



Mečír, ktorý je od roku 2022 prezident Slovenského tenisového zväzu, vysoko vyzdvihol úspech Schmiedlovej. "Veľmi sa teším z Kajkinho úspechu a veľmi jej ho prajem. V priebehu turnaja už zdolala super hráčky a verím, že ešte nepovedala posledné slovo. Dúfam, že nás ešte prekvapí a získa olympijskú medailu," uviedol olympijský šampión zo Soulu.



Výkony Schmiedlovej urobili veľký dojem aj na Cílekovú-Habšudovú, "Kajka hrá životný turnaj a zaslúžene je v olympijskom semifinále. Proti Krejčíkovej podala výborný, zodpovedný výkon a dokázala sa vyrovnať aj s teplom. Nechcem to zakríknuť, ale ak zahrá takto dobre aj v semifinále, má reálnu šancu získať medailu."

Schmiedlová si nepripúšťala tlak: Súperka hrala na hranici rizika





Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová si nepripúšťala tlak ani na začiatku druhého setu stredajšieho olympijského štvrťfinále. Češku Barboru Krejčíkovú vyradila po víťazstve v dvoch setoch 6:4, 6:2 a v semifinále sa stretne s lepšou z dvojice Marta Kosťuková a Donna Vekičová. Semifinálová účasť na olympijskom turnaji je pre Slovensko prvá v ére samostatnosti.



Schmiedlová aj jej súperka mali za sebou náročný program, no Krejčíková hrala ešte v utorok večer štvorhru. Na antukovom dvorci Simonne Mathieuovej však stratila prvé podanie a aj keď si ho vzala naspäť, Slovenka využila prvý setbal. Náročnejší bol začiatok druhého dejstva, keď začínala na podaní Schmiedlová a hneď ho aj stratila. Krejčíková následne svoj brejk potvrdila. "Cítila som, že sa to môže skomplikovať, ale v tom prvom geme som nespravila veľa chýb. Zvládla asi tri moje returny a dala jeden náročný, nemala som si čo vyčítať. Podávala som najlepšie, ako som vedela. Keďže hrala na hranici rizika, nemohla vydržať dlho a keby áno, nedá sa s tým nič spraviť," povedala Schmiedlová pre TASR.



Na dvoroch Roland Garros hrala už štvrtý deň za sebou a vyradila obe finalistky tohtoročného Wimbledonu. V stredu šampiónku Krejčíkovú a deň predtým Talianku Jasmine Paoliniovú (7:5, 3:6, 7:5). K senzačným výkonom i výsledkom jej pomáha aj výborná kondička: "Myslím si, že som celkom dobre pripravená. Mám za sebou veľa zápasov a snažím sa pracovať aj na kondičke, keďže je to dôležité pre moju hru. Zvládla som od včera zregenerovať, dvakrát som mala ľadovú vaňu a bola som aj u fyzioterapeuta." Dvadsaťdeväťročná Schmiedlová nebola ani v jednom zápase v pozícii favoritky, no momentálne ju delí od medaily jedno víťazstvo. "Od začiatku sa mi hrá dobre s pocitom, že nemám čo stratiť. Snažila som sa nepokaziť si to a hrať stále tú dobrú hru. Chcela som sa podať čo najlepší výkon a keď som už začala viesť, cítila som, že je tam šanca, ale nesmiem robiť veľa chýb a udržať si odvážnu hru," priblížila Schmidlová. O víťazstve začala rozmýšľať až v poslednom geme.



"Cítila som, že je to ťažké, aj za stavu 3:2 boli dva náročné gemy, keď hrala na hranici rizika a išla silno do servisu aj returnu Inde by mi to robilo problém, ale dnes som už na takej vlne, že som si to ustrážila," opísala tenistka svoje pocity v zápase. Olympiádu vnímajú podľa nej bežní ľudia viac ako grandslamové turnaje: "Je to raz za štyri roky a máme tu aj málo športovcov. Z každého jedného je teda veľká radosť. Som rada, že krajina môže mať takýto zážitok."



Čo sa týka semifinálových súperiek, nepreferuje ani jednu z ukrajinsko-chorvátskej dvojice. "Je to asi jedno, ani s jednou som v poslednej dobe nehrala. Sú rebríčkovo aj výsledkami také podobné, uvidíme," dodala Schmiedlová, ktorá začína podľa vlastných slov už vnímať aj tlak a veľkosť svojho úspechu: "Doteraz som si to nepripúšťala, hovorila som si, že každý zápas čo vyhrám, bude super a bude to zážitok. Už je ťažšie na to nemyslieť, ale to, že som v top štyri je výborné."



Pred prebiehajúcimi OH držali slovenské singlové tenisové maximum v ére samostatnosti Dominika Cibulková a Karina Cíleková Habšudová. Cibulková postúpila na OH 2008 v Pekingu do osemfinále rovnako ako Cíleková Habšudová na OH 2000 v Sydney a na OH 1996 v Atlante. Za éry ČSSR vybojoval Miloslav Mečíř na OH 1988 v Soule zlatú medailu vo dvojhre a bronzovú vo štvorhre po boku Milana Šrejbera.

tenis - ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) - Barbora Krejčíková (ČR-9) 6:4, 6:2

