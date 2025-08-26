Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 26.8.2025
 24hod.sk    Z domova

26. augusta 2025

Súdnej rade nedoručili žiadny návrh na kandidáta na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva, plánovanú voľbu zrušili


Súdnej rade SR nebol doručený ani jeden návrh na kandidáta na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. Ako ...



gettyimages 1406402259 scaled e1693919410212 676x464 26.8.2025 (SITA.sk) - Súdnej rade SR nebol doručený ani jeden návrh na kandidáta na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. Ako rada v tejto súvislosti informovala, voľba, ktorá bola vyhlásená na 16. septembra, sa z tohto dôvodu neuskutoční.


Súdna rada musí predložiť vláde troch kandidátov na sudcu ESĽP. Nakoľko súdna rada zvolila na svojom júnovom zasadnutí dvoch kandidátov, a to Branislava Jablonku a Ondreja Laciaka, predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová opätovne vyhlási voľbu na jedného kandidáta.

„Kandidát na sudcu, ktorý by v budúcnosti mal pôsobiť na ESĽP, musí spĺňať prísne požiadavky, ktoré stanovuje právny poriadok Slovenskej republiky. Malo by ísť o významnú osobnosť v odbore práva, ktorá spĺňa aj vysoké požiadavky na morálnu integritu,“ uviedla Kosová.

Doplnila, že ďalšie kritériá na kandidáta určuje aj Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, a aj tieto musia byť zohľadnené oprávnenými navrhovateľmi pri navrhovaní jednotlivých kandidátov.


Zdroj: SITA.sk - Súdnej rade nedoručili žiadny návrh na kandidáta na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva, plánovanú voľbu zrušili © SITA Všetky práva vyhradené.

