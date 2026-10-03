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03. októbra 2026
Severná Kórea odpálila balistickú raketu. Napätie na hranici s Južnou Kóreou rastie
Severná Kórea vypálila raketu, ktorá preletela približne 700 kilometrov. Severná Kórea vypálila balistickú raketu, uviedla ...
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3.10.2026 (SITA.sk) - Severná Kórea vypálila raketu, ktorá preletela približne 700 kilometrov.
Severná Kórea vypálila balistickú raketu, uviedla juhokórejská armáda, len niekoľko dní po tom, čo Pchjongjang požadoval ospravedlnenie za výbuch, ktorý zranil troch juhokórejských vojakov v demilitarizovanej zóne (DMZ). Severná Kórea popiera výbuch.
Juhokórejské spoločné štáby uviedli, že raketa bola vypálená z oblasti Wonsan smerom k Východnému moru (známemu aj ako Japonské more) a preletela približne 700 kilometrov. „Južná Kórea, USA a Japonsko udržiavajú pevný obranný postoj prostredníctvom úzlej výmeny informácií o severokórejských balistických raketách,“ uviedli.
Severokórejská armáda v DMZ umiestnila míny a protitankové zábrany ako súčasť snáh o trvalé uzavretie hranice po tom, čo líder Kim Čong-un označil Južnú Kóreu za „hlavného nepriateľa“ v roku 2024. Míny, ktoré spôsobili výbuch zranenia vojakov, boli podľa juhokórejského ministra obrany Kang Shin-chula súčasťou fortifikácie hranice. Juhokórejský prezident Lee Jae Myung vyzval v utorok Pchjongjang na návrat k dialógu, hoci armáda v pondelok požadovala ospravedlnenie za výbuch.
Kim Jo-jong, mocná sestra severokórejského lídra, v piatok označila Soul za skutočne hnusný a opäť poprela zodpovednosť za výbuch. Odmietla aj návrh juhokórejského ministra pre zjednotenie Chung Dong-younga na rokovania o otázkach pozdĺž hranice, označujúc ho za „divoký sen a jednostranný žargón.“ Napätie eskaluje v čase, keď Trumpove nedávne snahy o dialóg so Severnou Kóreou vyvolali obavy, že Soul by mohol byť na okraji potenciálnych jadrových rokovaní.
Juhokórejská opozičná strana People Power Party kritizovala prezidenta Leeho za nedostatočnú kritiku Pchjongjangu a za selektívne prehliadanie incidentov.
„Juhokórejskí vojaci boli zranení a namiesto ospravedlnenia sme boli zo strany Severnej Kórey zosmiešňovaní,“ uviedla strana. „Nevidíme, ako by selektívne prehliadanie Severnej Kórey mohlo slúžiť dôstojnosti Južnej Kórey alebo bezpečnosti jej obyvateľov.“
Zdroj: SITA.sk - Severná Kórea odpálila balistickú raketu. Napätie na hranici s Južnou Kóreou rastie © SITA Všetky práva vyhradené.
Severná Kórea vypálila balistickú raketu, uviedla juhokórejská armáda, len niekoľko dní po tom, čo Pchjongjang požadoval ospravedlnenie za výbuch, ktorý zranil troch juhokórejských vojakov v demilitarizovanej zóne (DMZ). Severná Kórea popiera výbuch.
Napätie na hranici eskaluje
Juhokórejské spoločné štáby uviedli, že raketa bola vypálená z oblasti Wonsan smerom k Východnému moru (známemu aj ako Japonské more) a preletela približne 700 kilometrov. „Južná Kórea, USA a Japonsko udržiavajú pevný obranný postoj prostredníctvom úzlej výmeny informácií o severokórejských balistických raketách,“ uviedli.
Severokórejská armáda v DMZ umiestnila míny a protitankové zábrany ako súčasť snáh o trvalé uzavretie hranice po tom, čo líder Kim Čong-un označil Južnú Kóreu za „hlavného nepriateľa“ v roku 2024. Míny, ktoré spôsobili výbuch zranenia vojakov, boli podľa juhokórejského ministra obrany Kang Shin-chula súčasťou fortifikácie hranice. Juhokórejský prezident Lee Jae Myung vyzval v utorok Pchjongjang na návrat k dialógu, hoci armáda v pondelok požadovala ospravedlnenie za výbuch.
Juhokórejská opozícia kritizuje prezidenta
Kim Jo-jong, mocná sestra severokórejského lídra, v piatok označila Soul za skutočne hnusný a opäť poprela zodpovednosť za výbuch. Odmietla aj návrh juhokórejského ministra pre zjednotenie Chung Dong-younga na rokovania o otázkach pozdĺž hranice, označujúc ho za „divoký sen a jednostranný žargón.“ Napätie eskaluje v čase, keď Trumpove nedávne snahy o dialóg so Severnou Kóreou vyvolali obavy, že Soul by mohol byť na okraji potenciálnych jadrových rokovaní.
Juhokórejská opozičná strana People Power Party kritizovala prezidenta Leeho za nedostatočnú kritiku Pchjongjangu a za selektívne prehliadanie incidentov.
„Juhokórejskí vojaci boli zranení a namiesto ospravedlnenia sme boli zo strany Severnej Kórey zosmiešňovaní,“ uviedla strana. „Nevidíme, ako by selektívne prehliadanie Severnej Kórey mohlo slúžiť dôstojnosti Južnej Kórey alebo bezpečnosti jej obyvateľov.“
Zdroj: SITA.sk - Severná Kórea odpálila balistickú raketu. Napätie na hranici s Južnou Kóreou rastie © SITA Všetky práva vyhradené.
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