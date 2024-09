Stará dobrá Kája je naspäť, vraví slovenský tréner Karolíny Muchovej. Na US Open predviedla takmer nemožný víťazný úder (video)

Stará dobrá Kája



Rýchlo sa dostala do formy

Začala vo veľkom štýle

3.9.2024 (SITA.sk) - Zo šiestich českých tenistiek v hlavnej súťaži dvojhry na US Open v New Yorku to dotiahla do štvrťfinále iba jedna. Karolína Muchová sa vrátila do súťažného diania iba koncom júna tohto roku po dlhej prestávke zavinenej zranením zápästia, ktoré utrpela práve pred rokom na US Open. Vtedy na americkom „harde" dokráčala do semifinále a teraz jej chýba posledný krok k tomu, aby tento svoj výsledok vyrovnala.Vo štvrťfinále 28-ročná Češka poslala domov finalistku dvoch grandslamových turnajov v tomto roku Talianku Jasmine Paoliniovú. Svetovej päťke povolila iba šesť gemov a po 69 minútach sa radovala z triumfu 6:3, 6:3. Celkovo v štyroch zápasoch tento rok vo Flushing Meadows neprenechala súperkám ani jeden set.„Je to zasa stará dobrá Kája. Nechcem to zakríknuť, ale myslím si, že je kompletne naspäť," povedal ešte pred osemfinálovým duelom Muchovej slovenský tréner Emil Miške.Muchová (aktuálne 52. hráčka rebríčka WTA) sa na hlavný ženský okruh vrátila až koncom júna na turnaji v anglickom Eastbourne a pred US Open absolvovala len 11 zápasov. Zahrala si finále v Palerme na antuke, ale na Wimbledone či olympijskom turnaji v Paríži sa lúčila hneď po prvom zápase.Miške ju však chváli, že sa do skvelej formy dostala veľmi rýchlo a v osemfinále „skokanku roka" Paoliniovú jednoznačne prevýšila svojím pestrým a variabilným tenisom.„Bol som až šokovaný z toho, ako rýchlo po operácii zápästia získala hernú istotu. Má fantastický cit pre loptičku, v tom má výhodu pred svojimi súperkami. Tie už opäť majú pred ňou rešpekt," pripomenul Miške na webe iDnes.cz.Rodáčka z Olomouca hneď vo svojom úvodnom vystúpení tento rok v New Yorku predviedla takmer nemožný víťazný úder, ktorý sa stal hitom internetu. Američanku Katie Volynetsovú prelobovala úderom zahraným za chrbtom v plnej rýchlosti. Také čosi sa hráčke podarí raz z desiatich pokusov a aj to len v tréningu.„Bolo fajn, že začala vo veľkom štýle. Zdvihla si tým sebavedomie. Vlastne som ju aj nabádal, aby po dlhšej pauze skúšala podobné netradičné údery. Väčšina trénerov by jej asi radila, aby získala istotu v základných úderoch, ale ja som jej vravel opak. Viem, že ak zahrá podobné kúsky, viac si potom verí a pomáha jej to," vysvetlil Miške, ktorý Muchovú vedie s prestávkou od roku 2017.Súperkou Muchovej v stredajšom súboji o postup do semifinále bude brazílska ľaváčka Beatriz Haddadová Maiová, proti Juhoameričanke má stopercentnú zápasovú bilanciu 3:0.„Pevne verím, že jej vydrží zdravie a chytí takú chuť na tenis ako pred rokom. Tenistky sú na konci sezóny dosť zničené. Kája môže mať v tomto výhodu," dodal Miške na webe iDnes.cz.