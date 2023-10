Kompletný kalendár podujatí Svetový pohár 2023/2024 v alpskom lyžovaní - ženy, muži

Na zjazdárky v sezóne 2023/24 čaká 41 individuálnych súťaží Svetového pohára, vrátane obrovského slalomu a slalomu v Jasnej. Pod Chopkom budú lyžiarky pretekať opäť po troch rokoch. Chýbať bude chorvátske stredisko Záhreb, tradičné podujatie Snehová kráľovná nezaradila do seriálu Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS). V rezorte Sljeme panovali v uplynulých rokoch nepriaznivé podmienky. Slovenka Petra Vlhová tam triumfovala trikrát za sebou (2020, 2021, 2022).





Kalendár okorení historický zjazd cez dve krajiny so štartom vo švajčiarskom Zermatte a cieľom v talianskej Cervinii. Na programe je o dva týždne po úvodnom obrovskom slalome v rakúskom Söldene, ktorým cez víkend odštartuje nový ročník. Muži sa do Švajčiarska a do Talianska vydajú o týždeň skôr (11. a 12. novembra), ženy v tom čase čakajú dva slalomy vo fínskom Levi. Zermatt a Cervinia figurovali v seriáli už vlani, ale obe podujatia zrušili pre nepriazeň počasia.Medzi sviatkami lyžiarky zavítajú do rakúskeho Lienzu, kde 28. a 29. decembra absolvujú obrovský slalom a slalom. Novinkou kalendára žien sú dva preteky v obrovskom slalome v kanadskom stredisku Mont Tremblant, ktoré nahradilo Lake Louise.Na mužov čaká tiež 41 individuálnych súťaží. Premiéra čaká stredisko Gurgl v Rakúsku, kde sa 18. novembra uskutoční slalom. Finálové podujatie SP bude od 16. do 24. marca hostiť rakúsky Saalbach.

Kalendár Svetový pohár 2023/2024 v alpskom lyžovaní:



ženy:



28. októbra - obrovský slalom 10.00/13.00 (Sölden/Rak.)



11. novembra - slalom 10.00/13.00 (Levi/Fín.)



12. novembra - slalom 10.10/13.00 (Levi/Fín.)



18. novembra - zjazd 11.45 (Zermatt-Cervinia/Švaj./Tal.)



19. novembra - zjazd 11.45 (Zermatt-Cervinia/Švaj./Tal.)



25. novembra - obrovský slalom 16.00/19.00 (Killington/USA)



27. novembra - slalom 16.00/19.00 (Killington/USA)



2. decembra - obrovský slalom 17.00/20.15 (Tremblant/Kan.)



3. decembra - obrovský slalom 17.00/20.15 (Tremblant/Kan.)



8. decembra - super-G 10.30 (St. Moritz/Švaj.)



9. decembra - zjazd 10.30 (St. Moritz/Švaj.)



10. decembra - super-G 10.30 (St. Moritz/Švaj.)



16. decembra - zjazd 10.30 (Val d'Isere/Fr.)



17. decembra - super-G 10.30 (Val d'Isere/Fr.)



21. decembra - nočný slalom 17.45/20.45 (Courchevel/Fr.)



28. decembra - obrovský slalom 10.00/13.15 (Lienz/Rak.)



29. decembra - slalom 10.00/13.00 (Lienz/Rak.)



6. januára - obrovský slalom 09.30/12.30 (Kranjska Gora/Slov.)



7. januára - slalom 09.30/12.30 (Kranjska Gora/Slov.)



13. januára - zjazd 10.45 (Altenmarkt-Zauchensee/Rak.)



14. januára - super-G 11.00 (Altenmarkt-Zauchensee/Rak.)



16. januára - nočný slalom 17.45/20.45 (Flachau/Rak.)



20. januára - obrovský slalom 9.30/13.00 (JASNÁ/SR)



21. januára - slalom 9.30/12.15 (JASNÁ/SR)



26. januára - zjazd 11.00 (Cortina d'Ampezzo/Tal.)



27. januára - zjazd 10.30 (Cortina d'Ampezzo/Tal.)



28. januára - super-G 10.30 (Cortina d'Ampezzo/Tal.)



30. januára - obrovský slalom 10.30/13.30 (Kronplatz/Tal.)



3. februára - zjazd 11.00 (Garmisch-Partenkirchen/Nem.)



4. februára - super-G 11.00 (Garmisch-Partenkirchen/Nem.)



10. februára - obrovský slalom 10.30/13.30 (Soldeu/And.)



11. februára - slalom 10.30/13.30 (Soldeu/And.)



16. februára - zjazd 10.30 (Crans Montana/Švaj.)



17. februára - zjazd 10.30 (Crans Montana/Švaj.)



18. februára - super-G 10.30 (Crans Montana/Švaj.)



24. februára - super-G 11.00 (Val di Fassa/Tal.)



25. februára - super-G 11.00 (Val di Fassa/Tal.)



2. marca - zjazd 10.30 (Kvitfjell/Nór.)



3. marca - super-G 11.00 (Kvitfjell/Nór.)



9. marca - obrovský slalom 10.30/13.30 (Are/Švéd.)



10. marca - slalom 10.30/13.30 (Are/Švéd.)



Finále Svetový pohár:



16. marca - slalom 10.30/13.30 (Saalbach/Rak.)



17. marca - obrovský slalom 9.00/12.00 (Saalbach/Rak.)



22. marca - super-G 10.00 (Saalbach/Rak.)



23. marca - zjazd 11.15 (Saalbach/Rak.)





muži Svetový pohár:



29. októbra - obrovský slalom 10.00/13.00 (Sölden/Rak.)



11. novembra - zjazd 11.30 (Zermatt-Cervinia/Švaj./Tal.)



12. novembra - zjazd 11.30 (Zermatt-Cervinia/Švaj./Tal.)



18. novembra - slalom 10.45/13.45 (Gurgl/Rak.)



1. decembra - zjazd 18.45 (Beaver Creek/USA)



2. decembra - zjazd 18.45 (Beaver Creek/USA)



3. decembra - super-G 18.45 (Beaver Creek/USA)



9. decembra - obrovský slalom 9.30/13.00 Val d'Isere/Fr.)



10. decembra - slalom 9.30/12.30 (Val d'Isere/Fr.)



15. decembra - super-G 11.45 (Val Gardena-Groeden/Tal.)



16. decembra - zjazd 11.45 (Val Gardena-Groeden/Tal.)



17. decembra - obrovský slalom 10.00/13.30 (Alta Badia/Tal.)



18. decembra - obrovský slalom 10.00/13.30 (Alta Badia/Tal.)



22. decembra - nočný slalom, 17.45/20.45 (Madonna di Campiglio/Tal.)



28. decembra - zjazd 11.30 (Bormio/Tal.)



29. decembra - super-G 11.30 (Bormio/Tal.)



6. januára - obrovský slalom 10.30/13.30 (Adelboden/Švaj.)



7. januára - slalom 10.30/13.30 (Adelboden/Švaj.)



12. januára - super-G 12.30 (Wengen/Švaj.)



13. januára - zjazd 12.30 (Wengen/Švaj.)



14. januára - slalom 10.15/13.15 (Wengen/Švaj.)



19. januára - zjazd 11.30 (Kitzbühel/Rak.)



20. januára - zjazd 11.30 (Kitzbühel/Rak.)



21. januára - slalom 10.15/13.15 (Kitzbühel/Rak.)



23. januára - nočný obrovský slalom 17.45/20.45 (Schladming/Rak.)



24. januára - nočný slalom 17.45/20.45 (Schladming/Rak.)



27. januára - super-G 11.45 (Garmisch Partenkirchen /Nem.)



28. januára - super-G 11.30 (Garmisch Partenkirchen /Nem.)



2. februára - zjazd 12.00 (Chamonix/Fr.)



3. februára - zjazd 12.15 (Chamonix/Fr.)



4. februára - slalom 9.30/12.30 (Chamonix/Fr.)



10. februára - obrovský slalom 9.30/12.30 (Bansko/Bul.)



11. februára - slalom 9.30/12.30 (Bansko/Bul.)



17. februára - zjazd 12.00 (Kvitfjell/Nór.)



18. februára - super-G 12.00 (Kvitfjell/Nór.)



24. februára - obrovský slalom 19.00/22.00 (Palisades Tahoe/USA)



25. februára - slalom 19.00/22.00 (Palisades Tahoe/USA)



2. marca - obrovský slalom 18.00/21.00 (Aspen/USA)



3. marca - slalom 17.00/20.00 (Aspen/USA)



9. marca - obrovský slalom 9.30/12.30 (Kranjska Gora/Slov.)



10. marca - slalom 9.30/12.30 (Kranjska Gora/Slov.)



Finále Svetový pohár:



16. marca - obrovský slalom 9.00/12.00 (Saalbach/Rak.)



17. marca - slalom 10.30/13.30 (Saalbach/Rak.)



22. marca - super-G 11.30 (Saalbach/Rak.)



24. marca - zjazd 11.15 (Saalbach/Rak.)