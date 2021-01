SHMÚ varuje pred nízkymi teplotami, pozor aj na snehové záveje

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje, že počas piatka bude v niektorých okresoch Slovenska fúkať vietor na horách. Najmä v severnej časti krajiny bude mrznúť a objaviť sa môžu aj snehové jazyky a záveje. Informujú o tom meteorológovia na svojom webe.





V okresoch Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno platí v piatok v ranných hodinách výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách. "Na horách nad pásmom lesa sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v priemere okolo 70 kilometrov za hodinu a krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 120 kilometrov za hodinu," tvrdia meteorológovia.SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa aj pred tvorbou snehových jazykov a závejov. Platí pre niektoré okresy v Banskobystrickom, Trenčianskom, Prešovskom a Žilinskom kraji. "Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," upozorňuje SHMÚ. Výstraha platí do 20.00 h.Výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami platí od 22.00 h až do soboty (16. 1.) do 9.00 h. Vzťahuje sa na niektoré okresy v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. V týchto lokalitách sa očakáva ojedinele dosiahnutie minimálnej teploty mínus 15 až mínus 20 stupňov Celzia.Hydrologická výstraha prvého stupňa pred vznikom povodne naďalej platí pre okres Michalovce.