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14. septembra 2026

Susko podal dovolanie v prípade Jána Kaľavského, spochybňuje vyhodnotenie dôkazov


Tagy: Dovolanie Minister spravodlivosti rozhodnutie súdu

Susko je presvedčený o tom, že v prípade bývalého policajta boli nesprávne zistené a následne vyhodnotené dôkazy. Po Dušanovi Kováčikovi,



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minister spravodlivosti boris susko 676x451 14.9.2026 (SITA.sk) - Susko je presvedčený o tom, že v prípade bývalého policajta boli nesprávne zistené a následne vyhodnotené dôkazy.


Po Dušanovi Kováčikovi, Zoroslavovi Kollárovi a Františkovi Imreczem podal minister spravodlivosti Boris Susko ďalšie dovolanie, ktorým žiada o zrušenie právoplatného rozhodnutia súdu. Ako ďalej informoval denník Sme, v tomto prípade ide o expolicajta Jána Kaľavského. Susko je podľa denníka presvedčený o tom, že v prípade bývalého policajta boli nesprávne zistené a následne vyhodnotené dôkazy.

„Súčasťou skutkov, za ktoré bol Kaľavský odsúdený, bolo aj vyzradenie plánovaných záťahov polície, vrátane toho, pri ktorom Národná kriminálna agentúra zadržala Tibora Gašpara. Ten už vďaka varovaniu policajtov čakal so zbalenou taškou. Dnes je obžalovaný policajný exprezident Suskovým straníckym kolegom,“ pripomenul denník Sme.

 


Zdroj: SITA.sk - Susko podal dovolanie v prípade Jána Kaľavského, spochybňuje vyhodnotenie dôkazov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dovolanie Minister spravodlivosti rozhodnutie súdu
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