|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 7.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má René
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. novembra 2025
Tretí proces v kauze vraždy Kuciaka a Kušnírovej sa začne v januári, pojednávať sa má celý rok 2026
V poradí tretí proces týkajúci sa vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa na
Zdieľať
7.11.2025 (SITA.sk) - V poradí tretí proces týkajúci sa vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku začne v januári. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu, ktorý vo veci vytýčil spolu 42 termínov hlavného pojednávania, a to od 26. januára do 16. decembra 2026.
Najvyšší súd (NS) SR na neverejnom zasadnutí v máji tohto roku totiž zrušil už druhý rozsudok ŠTS a vec mu vrátil z dôvodu chýb v napadnutom rozsudku, a to nejasnosti skutkových zistení, nevykonania všetkých potrebných dôkazov za účelom úplného zistenia skutkového stavu veci a z dôvodu, že Špecializovaný trestný súd sa nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie.
„Zároveň z dôvodu neuposlúchnutia záväzného pokynu najvyššieho súdu uvedeného v predchádzajúcom rozsudku vec prikázal na prejednanie a rozhodnutie inému senátu Špecializovaného trestného súdu,“ uviedla v máji hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Doplnila, že rozhodnutie prijal senát NS SR pomerom hlasov 2:1.
V kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a vrážd prokurátorov Maroša Žilinku a Petra Šufliarskeho uznal v máji 2023 Špecializovaný trestný súd v Pezinku za vinnú obžalovanú Alenu Zsuzsovú. Takisto bol podľa verdiktu súdu vinný Dušan Kracina, konkrétne z podielu na príprave vrážd prokurátorov. V tejto súvislosti uložil súd Alene Zsuzsovej súhrnný trest 25 rokov väzenia v ústave s maximálnym stupňom stráženia. Taktiež mala vyplatiť rodičom zavraždeného Kuciaka nemajetkovú ujmu vo výške 160-tisíc eur.
Súd zároveň zrušil trest 21 rokov väzenia, ktorý si Alena Zsuzsová odpykávala za podiel na vražde exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka. Dušan Kracina si zase mal v ústave so stredným stupňom stráženia odsedieť osem rokov a tiež absolvovať ústavné liečenie patologického hráčstva. V čiastkovom skutku týkajúcom sa prípravy vraždy Daniela Lipšica však súd skonštatoval, že nebolo preukázané, že by sa vôbec stal.
Naopak, obžalovaného podnikateľa Mariána Kočnera vo veci smrti novinára aj vo veci prípravy vrážd súd oslobodil. Podľa rozsudku nebolo totiž preukázané, že spáchal žalované skutky a v prípade objednávky vraždy Lipšica ani to, že sa skutok stal. Senát potvrdil len jeho vinu pre nelegálne prechovávanie nábojov.
Za to však trest nedostal, keďže trest uložený v kauze zmenky, a to 19 rokov väzenia, považuje súd za dostatočný. Oslobodzujúci rozsudok si vypočul aj obžalovaný bosniansky občan Darko Dragič stíhaný pre podiel na príprave vrážd prokurátorov.
Najvyšší súd už predtým, konkrétne v júni 2021, zrušil rozhodnutie ŠTS z 3. septembra 2020, ktorým oslobodil Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú. Podľa verdiktu prvostupňového súdu neexistoval na uznanie viny dvojice dostatok dôkazov.
NS SR však vo verdikte z júna 2021 skonštatoval, že ŠTS rozhodnutím o oslobodení konal predčasne. Niektoré dôkazy navrhované prokuratúrou totiž nevykonal a o iných ani nerozhodol. Prvostupňový súd nakoniec v máji 2023 Kočnera opakovane oslobodil, ale Zsuzsovú uznal za vinnú. Najvyšší súd však aj tento verdikt zrušil.
Zdroj: SITA.sk - Tretí proces v kauze vraždy Kuciaka a Kušnírovej sa začne v januári, pojednávať sa má celý rok 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.
Zrušil už druhý rozsudok
Najvyšší súd (NS) SR na neverejnom zasadnutí v máji tohto roku totiž zrušil už druhý rozsudok ŠTS a vec mu vrátil z dôvodu chýb v napadnutom rozsudku, a to nejasnosti skutkových zistení, nevykonania všetkých potrebných dôkazov za účelom úplného zistenia skutkového stavu veci a z dôvodu, že Špecializovaný trestný súd sa nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie.
„Zároveň z dôvodu neuposlúchnutia záväzného pokynu najvyššieho súdu uvedeného v predchádzajúcom rozsudku vec prikázal na prejednanie a rozhodnutie inému senátu Špecializovaného trestného súdu,“ uviedla v máji hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Doplnila, že rozhodnutie prijal senát NS SR pomerom hlasov 2:1.
V kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a vrážd prokurátorov Maroša Žilinku a Petra Šufliarskeho uznal v máji 2023 Špecializovaný trestný súd v Pezinku za vinnú obžalovanú Alenu Zsuzsovú. Takisto bol podľa verdiktu súdu vinný Dušan Kracina, konkrétne z podielu na príprave vrážd prokurátorov. V tejto súvislosti uložil súd Alene Zsuzsovej súhrnný trest 25 rokov väzenia v ústave s maximálnym stupňom stráženia. Taktiež mala vyplatiť rodičom zavraždeného Kuciaka nemajetkovú ujmu vo výške 160-tisíc eur.
Súd zároveň zrušil trest 21 rokov väzenia, ktorý si Alena Zsuzsová odpykávala za podiel na vražde exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka. Dušan Kracina si zase mal v ústave so stredným stupňom stráženia odsedieť osem rokov a tiež absolvovať ústavné liečenie patologického hráčstva. V čiastkovom skutku týkajúcom sa prípravy vraždy Daniela Lipšica však súd skonštatoval, že nebolo preukázané, že by sa vôbec stal.
Súd Kočnera slobodil
Naopak, obžalovaného podnikateľa Mariána Kočnera vo veci smrti novinára aj vo veci prípravy vrážd súd oslobodil. Podľa rozsudku nebolo totiž preukázané, že spáchal žalované skutky a v prípade objednávky vraždy Lipšica ani to, že sa skutok stal. Senát potvrdil len jeho vinu pre nelegálne prechovávanie nábojov.
Za to však trest nedostal, keďže trest uložený v kauze zmenky, a to 19 rokov väzenia, považuje súd za dostatočný. Oslobodzujúci rozsudok si vypočul aj obžalovaný bosniansky občan Darko Dragič stíhaný pre podiel na príprave vrážd prokurátorov.
Najvyšší súd už predtým, konkrétne v júni 2021, zrušil rozhodnutie ŠTS z 3. septembra 2020, ktorým oslobodil Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú. Podľa verdiktu prvostupňového súdu neexistoval na uznanie viny dvojice dostatok dôkazov.
NS SR však vo verdikte z júna 2021 skonštatoval, že ŠTS rozhodnutím o oslobodení konal predčasne. Niektoré dôkazy navrhované prokuratúrou totiž nevykonal a o iných ani nerozhodol. Prvostupňový súd nakoniec v máji 2023 Kočnera opakovane oslobodil, ale Zsuzsovú uznal za vinnú. Najvyšší súd však aj tento verdikt zrušil.
Zdroj: SITA.sk - Tretí proces v kauze vraždy Kuciaka a Kušnírovej sa začne v januári, pojednávať sa má celý rok 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Šiesti migranti zahynuli, keď ich auto pri unikaní pred políciou v Bulharsku spadlo do jazera
Šiesti migranti zahynuli, keď ich auto pri unikaní pred políciou v Bulharsku spadlo do jazera
<< predchádzajúci článok
Zomrel Igor Furdík, diplomat a bývalý predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Zomrel Igor Furdík, diplomat a bývalý predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí