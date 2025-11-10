Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

10. novembra 2025

Šiesti obvinení z lízingových podvodov s autami idú nakoniec do väzby, o verdikte rozhodol bratislavský súd – VIDEO


Šiesti obvinení v kauze lízingových podvodov s autami Michal J., Andrej M., Jozef B., Jakub K., Martin J. a Jakub B. budú nakoniec stíhaní väzobne. Rozhodol o tom v pondelok senát



gettyimages 1406402259 scaled e1693919410212 676x464 10.11.2025 (SITA.sk) - Šiesti obvinení v kauze lízingových podvodov s autami Michal J., Andrej M., Jozef B., Jakub K., Martin J. a Jakub B. budú nakoniec stíhaní väzobne. Rozhodol o tom v pondelok senát Krajského súdu v Bratislave, ktorý zrušil predošlé rozhodnutie Mestského súdu Bratislava I.


Ten ešte koncom októbra skonštatoval, že stíhanie obvinených je dôvodné, nevidel však dôvod ich väzobného stíhania z dôvodu možného pokračovania v trestnej činnosti.

Podľa orgánov činných v trestnom konaní sa trestná činnosť týkala falšovania lízingových, úverových a kúpnych zmlúv a dokladov o prepisoch vozidiel. Pondelkové rozhodnutie krajského súdu je právoplatné.



Dôkazy o trestnej činnosti


Ako uviedla predsedníčka senátu Danica Veslovská, o predmetnej trestnej činnosti existujú viaceré dôkazy. Odvolala sa pritom na odposluchy, ktoré zaznamenali komunikáciu obvinených. Tá podľa nej naznačuje možné pokračovanie v trestnej činnosti, ktorá sa podľa sudkyne skončila až zadržaním obvinených.

„Sú to skutky, ktoré pozostávajú z viacerých krokov, ktoré na seba nadväzujú,“ skonštatovala Veselovská s tým, že trestná činnosť má následky na majetku iných osôb. Spôsobené škody pritom podľa nej môžu dosiahnuť státisíce eur.


Odhalenie organizovanej trestnej činnosti


Protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) v spolupráci s bratislavskou políciou vykonala ešte v októbri akciu s krycím názvom „Gran Turismo“.

Cieľom zásahu bolo odhalenie a dokumentovanie organizovanej trestnej činnosti spájanej s podvodným získavaním motorových vozidiel vyššej triedy v celkovej hodnote niekoľkých miliónov eur.

Pôvodne bolo zadržaných 12 osôb, pričom šiestim z nich bolo vznesené obvinenie z trestných činov podvodu a falšovania úradnej listiny spolu v 15 skutkoch. Jeden zo šestice obvinených Michal J. je príslušníkom Policajného zboru, podľa vlastných slov však už požiadal o uvoľnenie zo služobného pomeru.

Policajti zároveň v rámci akcie vykonali 12 domových prehliadok v bytových a nebytových priestoroch, kde zabezpečovali dôkazy, výnosy z trestnej činnosti a predmety dôležité pre trestné konanie. U obvineného Michala J., ktorý je policajtom, bolo v tejto súvislosti nájdené zbytkové množstvo kokaínu. Poprel však, že by patril jemu.


Zdroj: SITA.sk - Šiesti obvinení z lízingových podvodov s autami idú nakoniec do väzby, o verdikte rozhodol bratislavský súd – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Autá falšovanie Lízing obvinení podvody Súdy Väzba
