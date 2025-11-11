|
Utorok 11.11.2025
Meniny má Martin, Maroš
11. novembra 2025
Winkler kritizuje rastúce dlhy aj nové úvery, problém vidí aj v zhoršujúcej sa bezpečnosti v Bratislave – VIDEO, FOTO
Kandidát na primátora hlavného mesta Martin Winkler kritizuje rastúce dlhy i nedostatočnú bezpečnosť v Bratislave. Winkler, ktorý je aktuálne mestským poslancom, na ...
11.11.2025 (SITA.sk) - Kandidát na primátora hlavného mesta Martin Winkler kritizuje rastúce dlhy i nedostatočnú bezpečnosť v Bratislave. Winkler, ktorý je aktuálne mestským poslancom, na tlačovej konferencii v bratislavskom Pentagone poukázal, že hlavné mesto bude mať na budúci rok rekordný rozpočet vo výške 760 miliónov eur.
Bezpečnosť v meste však podľa neho opäť ostala na vedľajšej koľaji. V rámci tlačovej konferencie tiež predstavil konkrétne riešenia, ako nájsť v rozpočte prostriedky pre posilnenie Mestskej polície a dosiahnuť zvýšenie bezpečnosti v Bratislave.
"Tento rozpočet nie je plánom rozvoja, ale predvolebnou kampaňou Matúša Valla. Mesto je zadlžené ako nikdy predtým, berie si ďalšie úvery a úroky rastú. Pritom základné služby, ako je bezpečnosť, sú chronicky podfinancované. Namiesto toho idú peniaze na predvolebné asfaltovanie, kochlíky a PR oddelenie magistrátu. Takto vyzerajú priority súčasného vedenia radnice," kritizoval Winkler súčasné vedenie mesta.
Najzásadnejšie problémy rozpočtu kandidát na primátora vníma najmä v náraste dlhu, ktorý mal stúpnuť na 230 miliónov eur v roku 2024, zo 186 miliónov eur. Za jeden rok teda ide o 24-percentné navýšenie.
Ďalší problém vidí v nových úveroch a rastúcich úrokoch z úverov. V prípade úverov ide o nedávno schválených 30 miliónov eur, plus ďalších 50 miliónov pre Dopravný podnik na dieslové autobusy. Úroky z úverov zas majú vzrásť na 7,9 milióna eur v roku 2026, z 1,6 milióna v roku 2023. Ide teda o päťnásobný nárast.
Winkler tiež uviedol, že reálna strata mesta v roku 2025 je 43 miliónov eur. Poukázal aj na nárast výdavkov výdavky najmä v oblastiach, ktoré podľa neho nesú jasný predvolebný charakter. Ide napríklad o cyklotrasy, kde sa podľa jeho vyjadrenia výdavky zvýšili o 100 percent, informačné služby, kde by mal byť nárast o 500 percent, a tiež výdavky magistrátu, kde je nárast o 42 miliónov eur, aj infraštruktúru verejných priestranstiev s nárastom nárast o 500 percent.
Na druhej strane je ale podľa Winklera mestská polícia, ktorej rozpočet sa zvýšil iba o deväť percent. "To je iba kozmetické navýšenie v čase, keď ľudia čoraz viac vnímajú zhoršujúcu sa bezpečnosť vo verejnom priestore. V Starom Meste sú cez víkend v službe iba dve hliadky, v Pentagone je stanica permanentne zatvorená a mestskí policajti si kupujú výstroj za vlastné peniaze. To nie je moderné mesto, to je výsmech," myslí si. Neúspešne navrhol presun sumy 12,5 milióna eur z marketingových a predvolebných výdavkov do mestskej polície, poslanci blízki primátorovi ale tento jeho návrh nepodporili.
Kandidát na primátora Bratislavy poukázal, že podľa náčelníka Mestskej polície v hlavnom meste chýba 160 mestských policajtov. "V Starom Meste slúžia cez víkendy dve, ak sa pošťastí tri hliadky, vo Vrakuni a Podunajských Biskupiciach, kde žije vyše 40-tisíc ľudí, nie je alokovaná ani jedna hliadka, musí dochádzať z Ružinova. Policajti si väčšinu výstroje nakupujú sami, odchádzajú zo služby pre nízke platy a zlé podmienky," tvrdí Winkler.
Bezpečnostná situácia v Bratislave sa podľa jeho slov zhoršuje, primátor Vallo sa jej podľa neho začal venovať až po medializácii prieskumu verejnej mienky. "Bezpečnosť nie je téma pre videjká a PR. Je to téma pre zásadné rozhodnutia. A tie, žiaľ, súčasné vedenie mesta neurobilo," uzavrel Winkler.
