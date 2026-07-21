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21. júla 2026
Slovensko prišlo o jedného z posledných žijúcich účastníkov SNP. Zomrel František Švidraň, posledný delostrelec povstania
Za účasť v SNP bol Švidraň vyznamenaný viacerými medailami. Vo veku nedožitých 104 rokov zomrel František Švidraň, posledný delostrelec, ktorý bojoval v
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21.7.2026 (SITA.sk) - Za účasť v SNP bol Švidraň vyznamenaný viacerými medailami.
Vo veku nedožitých 104 rokov zomrel František Švidraň, posledný delostrelec, ktorý bojoval v Slovenskom národnom povstaní (SNP). O jeho skone na sociálnej sieti informovala stránka Členovia a sympatizanti SZPB, pod textom je podpísaný Adam Horváth.
Švidraň sa narodil 21. júla 1922 v Polomke, začiatkom októbra 1942 narukoval na povinnú vojenskú službu do Delostreleckého pluku 1 Topoľčany. V roku 1944 bol delostrelcom v armáde vojnovej Slovenskej republiky, v čase vypuknutia SNP bol hospitalizovaný v bratislavskej vojenskej nemocnici so sluchom. „Mohol ostať v relatívnom bezpečí nemocnice, ale veľmi dobre počul hlas svojho srdca a vedel, kam patrí. Hneď prvú noc ušiel z Bratislavy na povstalecké územie,” uvádza sa v zverejnenom texte. Švidraň bol zaradený do jednotky Júliusa Kleskeňa, veliteľa 3. batérie 15 cm kanónových húfnic a následne 1. delostreleckého oddielu III. taktickej skupiny.
Bojoval na úsekoch Handlová, Žiar nad Hronom, Jalná, a tiež pri Banskej Štiavnici a Krupine. Po vytlačení povstalcov sa Švidraň dostal na Horehronie cez Poľanu. Tam spolupracoval s partizánskou skupinou kapitána Ernesta Bielika i partizánskym oddielom Šukajev. Venoval sa najmä prieskumu a pomáhal so zásobovaním. Po vojne pracoval ako dopravný policajt, dosiahol hodnosť majora. Švidraň mal s manželkou dve deti, syna a dcéru.
Za účasť v SNP bol Švidraň vyznamenaný viacerými medailami. Pri príležitosti Dňa vojnových veteránov v roku 2025 mu bol udelený Pamätný kríž Vojnového veterána. „Vážme si, že ako Slováci sme sa pridali naším vzácnym Slovenským národným povstaním na dobrú stranu dejín. Hovorte o tom hlavne mladým, aby vedeli, nezabudli a boli na to hrdí,“ cituje zverejnený text Švidraňove slová.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko prišlo o jedného z posledných žijúcich účastníkov SNP. Zomrel František Švidraň, posledný delostrelec povstania © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo veku nedožitých 104 rokov zomrel František Švidraň, posledný delostrelec, ktorý bojoval v Slovenskom národnom povstaní (SNP). O jeho skone na sociálnej sieti informovala stránka Členovia a sympatizanti SZPB, pod textom je podpísaný Adam Horváth.
Švidraň sa narodil 21. júla 1922 v Polomke, začiatkom októbra 1942 narukoval na povinnú vojenskú službu do Delostreleckého pluku 1 Topoľčany. V roku 1944 bol delostrelcom v armáde vojnovej Slovenskej republiky, v čase vypuknutia SNP bol hospitalizovaný v bratislavskej vojenskej nemocnici so sluchom. „Mohol ostať v relatívnom bezpečí nemocnice, ale veľmi dobre počul hlas svojho srdca a vedel, kam patrí. Hneď prvú noc ušiel z Bratislavy na povstalecké územie,” uvádza sa v zverejnenom texte. Švidraň bol zaradený do jednotky Júliusa Kleskeňa, veliteľa 3. batérie 15 cm kanónových húfnic a následne 1. delostreleckého oddielu III. taktickej skupiny.
Bojoval na úsekoch Handlová, Žiar nad Hronom, Jalná, a tiež pri Banskej Štiavnici a Krupine. Po vytlačení povstalcov sa Švidraň dostal na Horehronie cez Poľanu. Tam spolupracoval s partizánskou skupinou kapitána Ernesta Bielika i partizánskym oddielom Šukajev. Venoval sa najmä prieskumu a pomáhal so zásobovaním. Po vojne pracoval ako dopravný policajt, dosiahol hodnosť majora. Švidraň mal s manželkou dve deti, syna a dcéru.
Za účasť v SNP bol Švidraň vyznamenaný viacerými medailami. Pri príležitosti Dňa vojnových veteránov v roku 2025 mu bol udelený Pamätný kríž Vojnového veterána. „Vážme si, že ako Slováci sme sa pridali naším vzácnym Slovenským národným povstaním na dobrú stranu dejín. Hovorte o tom hlavne mladým, aby vedeli, nezabudli a boli na to hrdí,“ cituje zverejnený text Švidraňove slová.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko prišlo o jedného z posledných žijúcich účastníkov SNP. Zomrel František Švidraň, posledný delostrelec povstania © SITA Všetky práva vyhradené.
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