Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 28.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Krištof
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

28. júla 2026

Silné zemetrasenie si vyžiadalo jednu obeť, desiatky ľudí zostali uväznené v nákupnom centre


Tagy: Civilné obete Cunami Dodávky elektriny Vykoľajenie vlaku Zemetrasenie v Japonsku

Otrasy s magnitúdou 7,1 spôsobili rozsiahle škody, požiare, výpadky elektriny aj kolaps budov, záchranári pátrajú po nezvestných. Silné



Zdieľať
japan_earthquake__4928 676x450 28.7.2026 (SITA.sk) - Otrasy s magnitúdou 7,1 spôsobili rozsiahle škody, požiare, výpadky elektriny aj kolaps budov, záchranári pátrajú po nezvestných.


Silné zemetrasenie zasiahlo v utorok juhozápad Japonska, kde si podľa doterajších informácií vyžiadalo najmenej jednu obeť a viac ako sto zranených.

Desiatky ľudí zostali nezvestné alebo uväznené pod troskami budov. Otrasy spôsobili rozsiahle škody, požiare, výpadky elektriny aj prerušenie dopravy.

Obávajú sa najhoršieho


Najkritickejšia situácia je v meste Kašima, kde sa po zemetrasení čiastočne zrútilo dvojpodlažné nákupné centrum. Záchranné zložky uviedli, že vo vnútri zostalo uväznených viacero ľudí.

Verejnoprávna televízia NHK informovala, že s 20 až 30 zamestnancami sa nepodarilo nadviazať kontakt. Polícia zatiaľ nepotvrdila správy o obetiach v budove.

Mŕtvy v rodinnom dome


Ďalší pracovníci sú nezvestní aj v továrni v meste Jacuširo, kde sa zrútila časť komína. Agentúra Kjódó informovala, že jedna osoba zahynula po zrútení rodinného domu.

„Kancelária sa prudko kývala zo strany na stranu. Báli sme sa, že sa zrúti. Všetci spanikárili,“ opísala priebeh otrasov 35-ročná Čiharu Haraová, ktorá sa v čase zemetrasenia nachádzala v prefektúre Kumamoto.

Požiare, poškodené mosty a cesty


Japonská meteorologická služba uviedla, že zemetrasenie s magnitúdou 7,1 dosiahlo najvyšší siedmy stupeň na japonskej seizmickej stupnici šindo. Nasledovalo viacero dotrasov vrátane jedného s magnitúdou 6,1.

Úrady hlásia poškodené mosty, vykoľajený nákladný vlak, viacero požiarov a domy ohrozené zrútením.

Desaťtisíce bez elektriny


Pozastavená bola prevádzka vysokorýchlostných vlakov šinkansen v postihnutej oblasti a letisko Kumamoto prerušilo prevádzku na niekoľko hodín. Bez elektriny zostalo približne 45-tisíc domácností a ďalších odberateľov.

„Potvrdili sme obete, zrútené budovy, poškodené cesty, požiare, ako aj výpadky dodávok vody a elektriny,“ uviedla premiérka Sanae Takaičiová.

Mohutné nasadenie


Japonská armáda nasadila na záchranné práce 3 600 vojakov a 20 lietadiel. Úrady medzičasom odvolali pôvodne vydané varovanie pred cunami.

Podľa jadrového dozoru zemetrasenie nespôsobilo žiadne mimoriadne udalosti v jadrových elektrárňach.


Zdroj: SITA.sk - Silné zemetrasenie si vyžiadalo jednu obeť, desiatky ľudí zostali uväznené v nákupnom centre © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Cunami Dodávky elektriny Vykoľajenie vlaku Zemetrasenie v Japonsku
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Žiadame preveriť financovanie kampane kandidátov PS
<< predchádzajúci článok
Silné zemetrasenie si vyžiadalo jednu obeť, desiatky ľudí zostali uväznené v nákupnom centre

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 