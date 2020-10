Matovičova vláda je nepredvídateľná a z prvej vlny koronavírusu sa nepoučila, kritizujú podnikatelia

Vláda sa podľa podnikateľov pri nových opatreniach nepoučila z prvej vlny. Ako v tlačovej správe konštatuje Združenie podnikateľov Slovenska, cieľom by malo byť prijatie takých opatrení, ktoré pomôžu stabilizovať epidemiologickú situáciu a zároveň spôsobia čo najmenšie škody.

"To sa, žiaľ, nedeje," tvrdí združenie. Napriek tomu, že mnohé firmy a prevádzky investovali podľa združenia nemalé zdroje do zvýšenia hygienických štandardov, štát opäť zavádza plošné opatrenia a správa sa nepredvídateľne. Podnikatelia očakávajú aspoň rýchlu možnosť pripomienkovania prijatých opatrení a zohľadnenia skúseností.

13.10.2020 -Privítali by zverejnenie scenárov vývoja, pri ktorých by bolo jasné, aké opatrenia ich čakajú a aké budú kompenzácie. Podľa firiem sa opakuje situácia z prvej vlny, keď poukazovali na to, že prijímanie zákazov a zatváranie prevádzok nejde ruka v ruke s ohlasovaním ekonomických opatrení.Z prieskumov združenia po začatí pandémie pritom vyplynulo, že značná časť podnikateľských subjektov najmä v najviac dotknutých sektoroch nemá vytvorené dostatočné rezervy."Predstavitelia štátu podceňujú skutočnosť, že podnikatelia sa budú rozhodovať inak ako pri prvej vlne. Kým na jar mnohí verili, že situácia sa za pár týždňov zlepší a zároveň im štát pomôže, dnes majú reálnu skúsenosť," poukazuje združenie.