Piatok 8.5.2026
Meniny má Ingrida
24hod.sk Kultúra Knižné novinky
08. mája 2026
Silný príbeh dvoch sestier, ktorým vojna vzala domov, no nie nádej. Nezabiješ
Ako sa dá prežiť vo svete, kde človek zo dňa na deň stratí slobodu, rodinu aj dôstojnosť?
Román Nezabiješ rozpráva príbeh dvoch mladých sestier odvlečených do Osvienčimu a pripomína, že aj v najtemnejších časoch môže existovať nádej, láska a vôľa žiť.
Autorka prináša mimoriadne silný príbeh dvoch židovských sestier, ktorým vojna vzala detstvo, bezpečie aj domov. Kniha je založená na skutočných udalostiach, ktoré Havranovej vyrozprávala jedna z hlavných postáv príbehu. Aj vďaka tomu pôsobí román veľmi autenticky, bolestivo a ľudsky zároveň.
Príbeh sa odohráva v období Slovenského štátu a začína v malom slovenskom meste. Sestry Jola a Margit žijú život, ktorý sa na prvý pohľad nijako nelíši od života iných dievčat ich veku. Ich rodina patrí medzi váženejších obyvateľov mestečka – otec vlastní krčmu s reštauráciou, mama obchod s galantériou. Staršia sestra pracuje ako účtovníčka, mladšia ešte chodí do školy.
Práve obyčajnosť ich života robí celý príbeh ešte silnejším. Čitateľ sleduje, ako sa atmosféra v meste postupne mení, ako sa z kedysi bežných susedských vzťahov stáva podozrievavosť a nepriateľstvo. Dievčatá nerozumejú tomu, prečo sa zrazu stali neželanými. Nerozumejú, prečo musia opustiť domov, rodinu a všetko, čo poznali.
A potom prichádza cesta v dobytčích vagónoch do Osvienčimu – moment, keď sa ich život definitívne rozdelí na „predtým“ a „potom“.
Autorka veľmi citlivo zachytáva každodenný boj o prežitie – chvíle ponižovania, neistoty aj okamihy, keď človek stráca vieru, že sa ešte niekedy vráti domov. Veľkú úlohu pritom zohráva sesterské puto medzi Jolou a Margit. Práve ich vzájomná blízkosť a podpora sa stáva jednou z mála istôt vo svete, kde sa ľudský život zmenil na číslo.
Román zároveň ukazuje, že ani v najväčšom zle úplne nezaniká ľudskosť. Objavujú sa drobné prejavy solidarity, nádeje či dokonca lásky. A práve tie dodávajú príbehu mimoriadne silný emocionálny rozmer.
Jedným z najdôležitejších aspektov románu je fakt, že ide o príbeh založený na reálnych udalostiach. Ivana Havranová priznala, že práve táto kniha bola pre ňu mimoriadne emotívna a psychicky náročná. Autorka má za sebou desiatky románov, poviedkových kníh aj scenárov, no písanie o holokauste označuje za jednu z najťažších tém. Pri práci na Nezabiješ sa musela opakovane vracať k bolestivým spomienkam a predstavovať si utrpenie ľudí, ktorí si hrôzy koncentračných táborov naozaj prežili.
Ivana Havranová napísala román, ktorý nie je len spomienkou na minulosť, ale aj silným odkazom pre súčasnosť. A hoci novinka Nezabiješ opisuje obdobie nesmiernej krutosti, zároveň pripomína, že ľudskosť, láska a nádej dokážu prežiť aj tam, kde by ich nikto nečakal.
