Štvrtok 7.5.2026
Meniny má Monika
07. mája 2026
HONOR predstavuje nový, elegantný a výkonný HONOR Pad X8b
Zažite vlajkový dizajn, displej s ochranou zraku, masívnu batériu, inteligentný systém MagicOS 10.0 a detský režim HONOR Kids v jednom ultra tenkom tablete s celodennou výdržou.
Globálna technologická značka HONOR dnes predstavila HONOR Pad X8b, druhú generáciu svojej série inteligentných tabletov. Zariadenie, ktoré bolo vyvinuté s funkciami na úrovni vlajkových lodí, ponúka pohlcujúci displej orientovaný na potreby používateľa, masívnu batériu, výkonný hardvér a špičkový zvukový systém. Spája v sebe plynulý používateľský zážitok s elegantným, prenosným dizajnom pre tých, ktorí hľadajú vysoký výkon a štýl v jednom.
Pohlcujúci FullView displej s vysokou obnovovacou frekvenciou a ochranou zraku
HONOR Pad X8b je vybavený 11-palcovým HONOR displejom komfortným pre oči[1], ktorý ponúka 84 %[2] pomer obrazovky k telu a rozlíšenie 1920 x 1200[3]. Tieto špecifikácie zaisťujú živý vizuálny zážitok so širokými pozorovacími uhlami, zatiaľ čo 90 Hz[4] obnovovacia frekvencia poskytuje vysoko citlivé rozhranie. Táto kombinácia eliminuje oneskorenie a rozmazanie pohybu, vďaka čomu je tablet ideálny na rýchle hry a akčné filmy.
V súlade s filozofiou značky HONOR zameranou na človeka integruje HONOR Pad X8b štvornásobnú technológiu ochrany zraku. Funkcia prirodzeného tónu napodobňuje vzorce prirodzeného svetla, čím znižuje únavu očí prispôsobovaním jasu dennej dobe. Pre čitateľov ponúka režim elektronickej knihy zážitok podobný papieru, čo zvyšuje komfort pri slabom osvetlení. HONOR Pad X8b získal certifikáciu TÜV Rheinland Low Blue Light (softvérové riešenie) a TÜV Rheinland Flicker Free[5], čo zaručuje bezpečnosť aj pri dlhom používaní.
Masívna batéria a robustný hardvér pre mimoriadnu výdrž
HONOR Pad X8b poháňa čipset Qualcomm Snapdragon 680[6], ktorý poskytuje vyšší výkon CPU a GPU pre plynulé multimediálne využitie. Vďaka batérii s úctyhodnou kapacitou 10 100 mAh[7] zabezpečuje dlhú a neprerušovanú produktivitu aj zábavu. Na jedno nabitie dosahuje až 97 dní v pohotovostnom režime a 21 hodín online prehrávania videa[8], čo z neho robí dokonalého spoločníka pre dnešných neustále pripojených používateľov, ktorí vyžadujú celodennú výdrž.
Spoľahlivé kovové telo
Tablet HONOR Pad X8b je vyrobený s prémiovým kovovým telom a kombinuje moderný dizajn s materiálmi vlajkovej kvality, čím prináša štýl aj výnimočnú odolnosť. S hmotnosťou len 499 g a ultra štíhlym profilom 7,25 mm ponúka vynikajúcu prenosnosť bez kompromisov v robustnosti. Kovové šasi, skonštruované pomocou najnovšej technológie vkladania materiálov, dosahuje o 90 % vyššiu štrukturálnu pevnosť[9], čím poskytuje špičkovú odolnosť voči pádu, tlaku a vode. Táto odolnosť je nezávisle overená švajčiarskou spoločnosťou SGS, ktorá zariadeniu udelila certifikáty za odolnosť voči pádu aj tlaku[10], čo je v tomto odvetví prvý krát. Výsledkom je pozoruhodné 60 % zvýšenie odolnosti voči pádu, 30 % zvýšenie odolnosti voči tlaku a 30 % zlepšenie odolnosti voči vode[11], čo zaručuje, že HONOR Pad X8b zvládne nároky každodenného používania.
HONOR Kids: Bezpečné a zdravé digitálne prostredie pre deti
Režim HONOR Kids na tablete HONOR Pad X8b, navrhnutý s ohľadom na bezpečnosť detí a ich vývojové potreby, vytvára zabezpečené a prispôsobiteľné prostredie s ochranou zraku, ktoré dodáva rodičom pokoj, zatiaľ čo deti bezpečne skúmajú, učia sa a hrajú. HONOR Kids ponúka dozorované prostredie s dvojvrstvovou ochranou hesla pre rodičovskú kontrolu a podrobnými správami o učení, ktoré umožňujú rýchlo sledovať využívanie tabletu a záujmy dieťaťa.
Tento komplexný priestor umožňuje rodičom prispôsobiť zážitok prostredníctvom presnej správy času (vrátane pravidiel pre pracovné dni a víkendy), schvaľovania aplikácií v dedikovanom detskom kútiku a kurátorovaných knižníc obsahu, pričom prioritou zostáva zdravie vďaka FullView displeju s ochranou zraku. Integráciou pokročilých funkcií starostlivosti o oči – ako sú filtre modrého svetla, režim elektronickej knihy a upozornenia v reálnom čase na držanie tela, vzdialenosť od obrazovky a jas – tablet zabezpečuje, že si deti vybudujú zdravé digitálne návyky v bezpečnom a pútavom priestore.
Výkonné štyri reproduktory pre dokonalé ponorenie sa do zvuku
HONOR Pad X8b očarí používateľov svojím systémom štyroch reproduktorov. Vďaka technológii HONOR Sound sú reproduktory vyladené tak, aby poskytovali prémiový, viacvrstvový zvukový zážitok. Zariadenie disponuje certifikáciou Hi-Res Audio a reprodukuje zvuk s výnimočnou čistotou a kvalitou. Nechýba ani inteligentné vylepšenie hlasu, ktoré zosilňuje vokály v strednom pásme a potláča hluk v pozadí, čím zvyšuje celkovú kvalitu počúvania.
Poháňaný osemjadrovým čipsetom Snapdragon
Srdcom tabletu HONOR Pad X8b je mobilná platforma Qualcomm Snapdragon 680 4G, ktorá poskytuje plynulý a spoľahlivý výkon pre každodenný multitasking, streamovanie a nenáročné hranie hier. Osemjadrový procesor s konfiguráciou 4x Cortex-A73 s frekvenciou 2,4 GHz a 4x Cortex-A53 s frekvenciou 1,9 GHz v spojení s grafickým procesorom Adreno 610 zaisťuje rýchle reakcie a efektívne využitie energie. Tento výkonný čipset vyniká energetickou úspornosťou a podporuje dlhú výdrž batérie aj pri práci s náročnými aplikáciami.
MagicOS 10.0: Zvýšte svoju produktivitu s Gemini
Vďaka systému MagicOS 10.0 založenom na najnovšej verzii systému Android ponúka HONOR Pad X8b zážitok vylepšený o umelú inteligenciu a zameraný na produktivitu. Hardvér využíva svoj plný potenciál vďaka funkciám, ako je Gemini, ktorý inteligentne optimalizuje multitasking na rozdelenej obrazovke a umožňuje vyhľadávať informácie z čohokoľvek na displeji bez potreby prepínania aplikácií.
Funkcia App Extender[12] na 11-palcovom displeji prispôsobuje nepodporované aplikácie pre režim na šírku, aby sa redukovali čierne pruhy, zatiaľ čo funkcia Multi-Window[13] umožňuje zobraziť až tri aplikácie súčasne. Funkcia One-Swipe Split-Screen umožňuje rýchlu aktiváciu rozdelenej obrazovky potiahnutím zo spodného okraja, pričom si používatelia môžu uložiť rozvrhnutia aplikácií na domovskú obrazovku pre opätovné spustenie jedným klepnutím. Softvér dopĺňajú dynamické skratky pre priamy prístup k bežným akciám v aplikáciách a dynamické priečinky, ktoré organizujú domovskú obrazovku podľa každodenných potrieb používateľa.
Cena a dostupnosť
HONOR Pad X8b je na Slovensku dostupný vo farebnom prevedení Space Grey[14] a aktuálne ho získajú zákazníci na oficiálnom eshope www.honorslovensko.sk a v predajniach mobilného operátora O2 zdarma ako bonus k nákupu mobilného telefónu HONOR 600 a HONOR 600 Pro. Odporúčaná cena je 249 eur.
[1] Údaje pochádzajú z laboratórií HONOR. Vzhľadom na dizajn so zaoblenými rohmi displeja je dĺžka uhlopriečky obrazovky 11 palcov pri meraní podľa štandardného obdĺžnika. Skutočná zobrazovacia plocha je o niečo menšia.
[2] Údaje pochádzajú z laboratórií HONOR. Údaje o pomere obrazovky k telu sú merané na základe pomeru veľkosti viditeľnej plochy obrazovky k celkovej veľkosti obrazovky. Riaďte sa, prosím, skutočným produktom.
[3] Rozlíšenie sa meria ako štandardný obdĺžnik, preto je skutočný počet efektívnych pixelov o niečo nižší.
[4] Obrazovka podporuje obnovovaciu frekvenciu až 120 Hz, pričom skutočná obnovovacia frekvencia sa môže mierne líšiť v závislosti od rozhraní rôznych aplikácií. Riaďte sa, prosím, skutočnou skúsenosťou.
[5] Obrazovka získala certifikácie TÜV Rheinland za nízku úroveň modrého svetla a za absenciu blikania. Tento produkt nie je zdravotnícka pomôcka a nie je určený na liečbu. K dispozícii je aj model s rozlíšením obrazovky 1920*1200.
[6] Snapdragon je ochranná známka spoločnosti Qualcomm Incorporated, registrovaná v Spojených štátoch a ďalších krajinách.
[7] Údaje pochádzajú z laboratórií HONOR. Kapacita batérie predstavuje typickú hodnotu. Riaďte sa, prosím, skutočnou skúsenosťou.
[8] Údaje pochádzajú z laboratórií HONOR.
[9] Údaje pochádzajú z laboratórií HONOR, pričom laboratórne testovacie dáta boli porovnávané s modelom HONOR Pad X8a.
[10] HONOR Pad X8b získal zlatý štandard päťhviezdičkovej certifikácie SGS za celkovú odolnosť zariadenia voči pádu a nárazom, ako aj certifikáciu odolnosti voči tlaku, čím spĺňa technické špecifikácie spoľahlivosti SGS. Ako presný elektronický produkt sa tablet môže pri páde stále poškodiť; manipulujte s ním, prosím, opatrne, aby ste zabránili pádom a nárazom.
[11] Tento tablet nie je profesionálne vodotesný. Za bežných podmienok je odolný voči vode, ale táto funkcia nie je trvalá a jeho ochranné schopnosti sa môžu každodenným opotrebovaním znížiť. Nenabíjajte tablet, pokiaľ je mokrý.
[12] Podporované aplikácie sa stále prispôsobujú. Používateľská skúsenosť sa môže mierne líšiť v závislosti od konkrétnych aplikácií. Riaďte sa, prosím, skutočnou skúsenosťou.
[13] Podporované aplikácie sa stále prispôsobujú. Používateľská skúsenosť sa môže mierne líšiť v závislosti od konkrétnych aplikácií. Riaďte sa, prosím, skutočnou skúsenosťou.
[14] Dostupnosť farieb sa môže líšiť v závislosti od regiónu.
