24. septembra 2025

Súd v kauze prípravy vraždy Volzovej potvrdil nevinu obžalovaných, odvolanie prokurátora zamietol


...



pavol rusko 676x451 24.9.2025 (SITA.sk) - Krajský súd v Bratislave na stredajšom verejnom zasadnutí zamietol odvolanie prokurátora voči oslobodeniu štvorice obžalovaných v kauze prípravy vraždy podnikateľky Sylvie Klaus Volzovej z roku 1997.

Rozhodnutie je právoplatné


Potvrdil tak skoršie rozhodnutie Mestského súd Bratislava I., ktorý v roku 2023 spod obžaloby oslobodil exministra hospodárstva a bývalého šéfa televízie Markíza Pavla Ruska, Róberta Lališa, prezývaného Kýbel, označovaného za šéfa zločineckej skupiny sýkorovci, a odsúdených príslušníkov podsvetia Mikuláša Černáka a Miloša Kaštana, a to napriek tomu, že poslední dvaja menovaní priznali vinu.

Ako v stredu povedal predseda senátu Michal Kačáni, odvolací súd sa stotožnil s niektorými námietkami prokurátora, tie však nemali zásadný vplyv na výsledok konania. Stredajšie rozhodnutie krajského súdu je právoplatné.

Príprava nedosiahla trestnoprávnu rovinu


Podľa Kačániho nebolo vyvrátené, že Rusko v inkriminovanom čase oslovil Černáka a "sondoval" možnosť riešiť svoj problém s Volzovou, ostalo to podľa neho len v rovine "myšlienkového procesu vysloveného nahlas".

"Príprava (vraždy, pozn. SITA), tak ako bola žalovaná, nedosiahla trestnoprávnu rovinu," povedal sudca s tým, že skôr mohlo ísť o pokus prípravy, čo však nie je skutkovou podstatou trestného činu. "To, čo považoval krajský súd za preukázané, nedosiahlo hranicu, ktorá by sa dala označiť za prípravu," skonštatoval Kačáni.

>>> Správu budeme aktualizovať!




Zdroj: SITA.sk - Súd v kauze prípravy vraždy Volzovej potvrdil nevinu obžalovaných, odvolanie prokurátora zamietol © SITA Všetky práva vyhradené.

