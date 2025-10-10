Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

10. októbra 2025

Šimečka je v štátnom prieskume dôveryhodnosti tretí, Fico a Pellegrini sú obľúbení najmä u starších


Najdôveryhodnejším politikom na Slovensku je premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorému dôveruje 15 percent ľudí. Na druhom mieste je ...



68121201f205b923048823 676x451 10.10.2025 (SITA.sk) - Najdôveryhodnejším politikom na Slovensku je premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorému dôveruje 15 percent ľudí. Na druhom mieste je prezident Peter Pellegrini s 10,7-percentnou dôverou občanov a tretiu priečku obsadil líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka s 8,6-percentnou dôveryhodnosťou. Vyplýva to z výsledkov prieskumu štátnej organizácie Infostat, ktorá spadá pod Štatistický úrad SR.


Infostat prestal priebežne publikovať výsledky svojich prieskumov na jar tohto roku po verejnej kritike zo strany lídra SNS Andreja Danka. Národniarom totiž nameral len 1,5 percenta. Teraz zverejňuje viacero prieskumov naraz v súhrnnej správe, poslednú zverejnil tento týždeň. Prieskum dôveryhodnosti politikov sa robil v auguste.

Posledné tri miesta


Dôveryhodnosť ostatných politikov je už pomerne nízka. Nad štvorpercentnú hranicu sa prepracovali ešte minister práce za Hlas-SD Erik Tomáš (4,7 percenta) a predseda KDH Milan Majerský (4,2 percenta). Tesne pod štyrmi percentami zostali šéf Hnutia Slovensko Igor Matovič (3,9 percenta) a líder SNS Andrej Danko (3,8 percenta).

Nasledujú Matúš Šutaj Eštok (3,1 percenta), Denisa Saková (2,9 percenta), Jaroslav Naď (2,8 percenta) a Milan Uhrík (2,7 percenta). Posledné tri miesta s výsledkom jedného percenta dôveryhodnosti obsadili minister zahraničia za Smer-SD Juraj Blanár, poslanec za KDH František Mikloško a ministerka kultúry nominovaná stranou SNS Martina Šimkovičová.

Dôveryhodnosť stagnuje


V porovnaní s júlovým prieskumom nezaznamenal výraznejší nárast žiadny politik, celkovo sú nad trojpercentnou hranicou dôveryhodnosti ôsmi. Žiadnemu politikovi nedôveruje až 25,1 percenta verejnosti, žiadneho nepozná 6,7 percenta a odpovedať nechcelo 12,6 percenta respondentov.

„Ak sme v májovej správe konštatovali pozvoľný pokles dôveryhodnosti, tak pri tých najdôveryhodnejších tento trend pokračuje. Výnimkou je prezident Pellegrini, ktorý v poslednom mesiaci mierne stúpol, ale na májovú úroveň nedosiahol. Dôveryhodnosť ostatných, pohybujúcich sa medzi tromi až piatimi percentami, viac-menej stagnuje, nezaznamenali sme žiaden prekvapivý pád ani vzostup,“ konštatuje Infostat.

Kde má premiér najväčšiu podporu?


Robert Fico je najdôveryhodnejším politikom najmä pre starších ľudí nad 65 rokov (50,8 %), ľudí so základným vzdelaním (45,5 %) a občanov inej ako slovenskej alebo maďarskej národnosti (44,4 %). Spomedzi krajov má najväčšiu podporu u obyvateľov Žilinského, Prešovského a Košického kraja a u rezidentov obcí do 2 000 obyvateľov (32,3 %).

Aj Petrovi Pellegrinimu vyjadrili dôveru významne častejšie starší ľudia vo veku nad 65 rokov (32,8 %). Naopak, opozičný líder Michal Šimečka má dôveru najmä u mladých ľudí vo veku od 18 do 29 rokov (23,6 %), ľudí vo veku od 30 do 49 rokov (23,3 %) a u ľudí s vysokoškolským vzdelaním (21,6 %).


Zdroj: SITA.sk - Šimečka je v štátnom prieskume dôveryhodnosti tretí, Fico a Pellegrini sú obľúbení najmä u starších © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: dôveryhodnosť politikov Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky Prezident SR Prieskum Prieskum dôveryhodnosti politikov
