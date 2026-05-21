Štvrtok 21.5.2026
Meniny má Zina
21. mája 2026
Turecko vyšle lietadlá pre aktivistov zadržaných Izraelom
Zábery zadržaných aktivistov vyvolali pobúrenie a Turecko obvinilo Izrael z brutality.
Turecko vo štvrtok oznámilo, že vyšle do Izraela charterové lietadlá na repatriáciu aktivistov z flotily smerujúcej do Pásma Gazy, ktorých zadržali izraelské sily.
„Plánujeme dnes dopraviť našich občanov a účastníkov z tretích krajín do Turecka prostredníctvom špeciálnych charterových letov,“ uviedol turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan.
Približne 50 lodí vyplávalo z Turecka 14. mája s cieľom prelomiť izraelskú blokádu palestínskeho územia v Pásme Gazy. Na mori sa k nim pridalo aj niekoľko ďalších plavidiel.
Barbarská mentalita
Izraelské jednotky začali flotilu zadržiavať pri pobreží Cypru v utorok. Podľa izraelských úradov a organizátorov bolo zadržaných približne 430 aktivistov.
Previezli ich do prístavu Ašdod, kde zábery zverejnené izraelským krajne pravicovým ministrom národnej bezpečnosti Itamarom Ben Gvirom ukazovali aktivistov kľačiacich so zviazanými rukami a hlavami pri zemi.
Zábery vyvolali medzinárodné pobúrenie. Ankara vyhlásila, že incident „otvorene ukázal svetu násilnú a barbarskú mentalitu“ vlády izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Turecké médiá uviedli, že medzi zadržanými bolo 78 tureckých občanov.
Vláda Hamasu
Pásmo Gazy kontrolované hnutím Hamas je pod izraelskou blokádou od roku 2007. Najnovšia flotila predstavovala už tretí pokus za posledný rok prelomiť blokádu územia, ktoré od začiatku vojny medzi Izraelom a Hamasom v októbri 2023 čelí vážnemu nedostatku potravín, vody, liekov a paliva.
Zdroj: SITA.sk - Turecko vyšle lietadlá pre aktivistov zadržaných Izraelom © SITA Všetky práva vyhradené.
