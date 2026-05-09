09. mája 2026

Šimečka sa pre kauzu združenia jeho mamy odstúpiť nechystá, za svoju misiu považuje vyhrať voľby a priniesť zmenu


Šimečka odmieta odstúpiť pre kauzu okolo Projektu Fórum. Líder opozičného Progresívne Slovenska (PS)



9.5.2026 (SITA.sk) -


Líder opozičného Progresívne Slovenska (PS) Michal Šimečka sa pre kauzu okolo združenia Projekt Fórum, ktorého štatutárom je jeho mama, odstúpiť nechystá. Kauza sa podľa jeho slov netýka PS a odmieta niesť zodpovednosť za svojich dospelých rodičov. Jeho misiou je podľa neho vyhrať voľby a priniesť na Slovensko zmenu. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.

Pripúšťa možné politické dôsledky


„Nemám čo niesť zodpovednosť za mojich dospelých rodičov. Moja matka ako štatutárka si to má obhájiť pred súdom a je plne pripravená znášať dôsledky. Moja zodpovednosť je priniesť zmenu na Slovensko,“ uviedol v relácii Šimečka.

Pripustil, že pre kauzu jeho mamy môže PS klesnúť v prieskumoch verejnej mienky. Avšak toho, že by mohla ovplyvniť tohtoročné komunálne voľby, sa neobáva. „Bude nám to pôsobiť politické problémy, s tým počítam a som na to pripravený. Ale odrazím každý útok, pretože moja misia je vymeniť Roberta Fica a priniesť lepšiu vládu pre Slovensko,“ uviedol.

Šutaj Eštok tvrdí, že ide o kauzu PS


Z predsedníckej stoličky v PS sa Šimečka však odstúpiť nechystá. „Nič sa nestane, aby som menil rozhodnutie, mimo toho, že tak povie moja strana, ktorej dôveru mám,“ odpovedal Šimečka na otázku, za akých okolností by sa vzdal funkcie.

Minister vnútra a predseda koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok, naopak, prízvukoval, že kauza Šimečkovej mamy je kauzou PS a Šimečka sa sám k nej podľa ministra priznal. „Keby sa toto udialo komukoľvek z vládnej koalície, vy osobne by ste kričali,“ reagoval Šutaj Eštok v sobotnej diskusnej relácii.


Zdroj: SITA.sk - Šimečka sa pre kauzu združenia jeho mamy odstúpiť nechystá, za svoju misiu považuje vyhrať voľby a priniesť zmenu © SITA Všetky práva vyhradené.

