 Zo zahraničia

09. mája 2026

Bahrajnské úrady zadržali 41 ľudí pre podozrenie z napojenia na iránske Revolučné gardy


Bahrajnské bezpečnostné zložky zadržali 41 ľudí podozrivých z napojenia na iránske Revolučné gardy. Oznámilo to v sobotu ministerstvo vnútra tejto ostrovnej krajiny v Perzskom zálive.


Ministerstvo uviedlo, že bezpečnostné služby rozložili organizáciu „prepojenú s Revolučnými gardami“ v rámci vyšetrovania špionáže pre zahraničné subjekty a podpory Iránu.



Významná základňa


V Bahrajne, kde vládne sunnitská monarchia nad prevažne šiitským obyvateľstvom, sa nachádza významná americkú vojenská základňa a v uplynulých mesiacoch čelil iránskym útokom v regióne.


„Bezpečnostné služby rozložili organizáciu prepojenú s Revolučnými gardami,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.



Rozsiahly zásah


Aktivista Sajíd Ahmad al-Wadají z londýnskej organizácie Bahrajnský Inštitút pre práva a demokraciu (BIRD) tvrdí, že medzi zadržanými sú aj významní šiitskí duchovní. Podľa neho ide o najrozsiahlejší zásah od potlačenia protestov v roku 2011.


Bahrajn od začiatku konfliktu na Blízkom východe sprísnil postup voči osobám vyjadrujúcim podporu Teheránu. Minulý mesiac krajina odobrala občianstvo 69 ľuďom obvineným z podpory Iránu.




