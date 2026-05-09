Sobota 9.5.2026
Meniny má Roland
09. mája 2026
Bahrajnské úrady zadržali 41 ľudí pre podozrenie z napojenia na iránske Revolučné gardy
Bahrajnské bezpečnostné zložky zadržali 41 ľudí podozrivých z napojenia na iránske Revolučné gardy.
Bahrajnské bezpečnostné zložky zadržali 41 ľudí podozrivých z napojenia na iránske Revolučné gardy. Oznámilo to v sobotu ministerstvo vnútra tejto ostrovnej krajiny v Perzskom zálive.
Ministerstvo uviedlo, že bezpečnostné služby rozložili organizáciu „prepojenú s Revolučnými gardami“ v rámci vyšetrovania špionáže pre zahraničné subjekty a podpory Iránu.
Významná základňa
V Bahrajne, kde vládne sunnitská monarchia nad prevažne šiitským obyvateľstvom, sa nachádza významná americkú vojenská základňa a v uplynulých mesiacoch čelil iránskym útokom v regióne.
„Bezpečnostné služby rozložili organizáciu prepojenú s Revolučnými gardami,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.
Rozsiahly zásah
Aktivista Sajíd Ahmad al-Wadají z londýnskej organizácie Bahrajnský Inštitút pre práva a demokraciu (BIRD) tvrdí, že medzi zadržanými sú aj významní šiitskí duchovní. Podľa neho ide o najrozsiahlejší zásah od potlačenia protestov v roku 2011.
Bahrajn od začiatku konfliktu na Blízkom východe sprísnil postup voči osobám vyjadrujúcim podporu Teheránu. Minulý mesiac krajina odobrala občianstvo 69 ľuďom obvineným z podpory Iránu.
Zdroj: SITA.sk - Bahrajnské úrady zadržali 41 ľudí pre podozrenie z napojenia na iránske Revolučné gardy © SITA Všetky práva vyhradené.
