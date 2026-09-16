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16. septembra 2026
Šimečková mama čelí obvineniu zo subvenčného podvodu, vyšetrovateľ rieši podozrenia okolo duplicitne uplatnených faktúr
Pre subvenčný podvod je tiež stíhané občianske združenie Projekt Fórum. Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti ...
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16.9.2026 (SITA.sk) - Pre subvenčný podvod je tiež stíhané občianske združenie Projekt Fórum.
Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) vzniesol matke opozičného lídra Michala Šimečku (PS) Marte Šimečkovej obvinenie pre zločin subvenčného podvodu. Informoval o tom podnikateľ Zoroslav Kollár, ktorý zverejnil uznesenie o vznesení obvinenia.
Podľa dokumentu je obvinená tiež spolupracovníčka Šimečkovej Andrea Puková, konkrétne pre subvenčný podvod, ako aj za prečin skesľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie. Pre subvenčný podvod je tiež stíhané občianske združenie Projekt Fórum.
Nadácia Zastavme korupciu ešte začiatkom februára informovala, že polícia začala trestné stíhanie v kauze dotácií pre Projekt Fórum Marty Šimečkovej. Združenie si podľa medializovaných informácií nechávalo dvojmo preplácať tie isté položky z dotácie ministerstva spravodlivosti, z fondu na podporu umenia či z ministerstva kultúry. Spolu išlo o niekoľko desiatok faktúr za obdobie troch rokov, napríklad o autorské honoráre pre spolupracovníkov medzinárodného podujatia Stredoeurópske fórum, ktoré Šimečková organizovala.
Z auditu ministerstva financií vyplýva napríklad to, že organizácia si len za prerábku webovej stránky uplatnila spolu takmer 12 500 eur na dvoch rezortoch. Na stránku upozorňovala na jeseň 2025 aj Nadácia Zastavme korupciu, a to z analýz faktúr, ktoré jej sprístupnilo ministerstvo spravodlivosti.
„Rovnako sme upozornili na to, že Šimečkovej združenie si z ministerstva uplatnilo takmer celú sumu na organizáciu podujatia, aj keď v tom čase bola silná covidová vlna a celá jeho dramaturgia bola napokon oveľa skromnejšia a bez medzinárodnej účasti," doplnila vo februári nadácia.
Kontrola tiež ukázala, že Puková a Šimečková si dvojnásobne uplatnili faktúry za tlmočenie, zhotovenie obrazových záznamov či prípravu bulletinov. Trojnásobne si uplatnili zase faktúry na prenájom priestorov Starej tržnice v Bratislave, kde sa fórum konalo.
Zdroj: SITA.sk - Šimečková mama čelí obvineniu zo subvenčného podvodu, vyšetrovateľ rieši podozrenia okolo duplicitne uplatnených faktúr © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) vzniesol matke opozičného lídra Michala Šimečku (PS) Marte Šimečkovej obvinenie pre zločin subvenčného podvodu. Informoval o tom podnikateľ Zoroslav Kollár, ktorý zverejnil uznesenie o vznesení obvinenia.
Podľa dokumentu je obvinená tiež spolupracovníčka Šimečkovej Andrea Puková, konkrétne pre subvenčný podvod, ako aj za prečin skesľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie. Pre subvenčný podvod je tiež stíhané občianske združenie Projekt Fórum.
Podozrivé dotácie
Nadácia Zastavme korupciu ešte začiatkom februára informovala, že polícia začala trestné stíhanie v kauze dotácií pre Projekt Fórum Marty Šimečkovej. Združenie si podľa medializovaných informácií nechávalo dvojmo preplácať tie isté položky z dotácie ministerstva spravodlivosti, z fondu na podporu umenia či z ministerstva kultúry. Spolu išlo o niekoľko desiatok faktúr za obdobie troch rokov, napríklad o autorské honoráre pre spolupracovníkov medzinárodného podujatia Stredoeurópske fórum, ktoré Šimečková organizovala.
Z auditu ministerstva financií vyplýva napríklad to, že organizácia si len za prerábku webovej stránky uplatnila spolu takmer 12 500 eur na dvoch rezortoch. Na stránku upozorňovala na jeseň 2025 aj Nadácia Zastavme korupciu, a to z analýz faktúr, ktoré jej sprístupnilo ministerstvo spravodlivosti.
Duplicitné faktúry
„Rovnako sme upozornili na to, že Šimečkovej združenie si z ministerstva uplatnilo takmer celú sumu na organizáciu podujatia, aj keď v tom čase bola silná covidová vlna a celá jeho dramaturgia bola napokon oveľa skromnejšia a bez medzinárodnej účasti," doplnila vo februári nadácia.
Kontrola tiež ukázala, že Puková a Šimečková si dvojnásobne uplatnili faktúry za tlmočenie, zhotovenie obrazových záznamov či prípravu bulletinov. Trojnásobne si uplatnili zase faktúry na prenájom priestorov Starej tržnice v Bratislave, kde sa fórum konalo.
Zdroj: SITA.sk - Šimečková mama čelí obvineniu zo subvenčného podvodu, vyšetrovateľ rieši podozrenia okolo duplicitne uplatnených faktúr © SITA Všetky práva vyhradené.
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