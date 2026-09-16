|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 16.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľudmila
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. septembra 2026
Spor Amazonu s odborármi mieri na súd, firma sa odvoláva na legislatívu a trvá na dodržaní zákonov
Odborári z United Voice žalujú spoločnosť za odoprenie komunikácie so zamestnancami a ukončenie pracovného pomeru predsedu organizácie, korporátna spoločnosť obvinenia odmieta. Spoločnosť
Zdieľať
16.9.2026 (SITA.sk) - Odborári z United Voice žalujú spoločnosť za odoprenie komunikácie so zamestnancami a ukončenie pracovného pomeru predsedu organizácie, korporátna spoločnosť obvinenia odmieta.
Spoločnosť Amazon Slovakia pri spore s odborármi postupuje v súlade s internými predpismi aj so slovenskou pracovnoprávnou legislatívou. Odborové združenie United Voice podľa spoločnosti nesplnilo zákonné požiadavky na pôsobenie u zamestnávateľa podľa Zákonníka práce.
Amazon tak reagoval v súvislosti s vyjadreniami Technologického odborového zväzu (TOZ), podľa ktorého spoločnosť začala spochybňovať postavenie odborov a odoprela im základné podmienky na výkon odborovej činnosti. Reakciu spoločnosti Amazon agentúre SITA poslala Magdalena Weglewska, ktorá je v spoločnosti zodpovedná za komunikáciu pre strednú a východnú Európu.
„Amazon rešpektuje právo zamestnancov zakladať a vstupovať do odborových organizácií a plne dodržiava slovenské právne predpisy. Na základe informácií potvrdených samotným združením UNITED VOICE, ako aj zistení príslušného inšpektorátu práce, združenie nesplnilo zákonné požiadavky na pôsobenie u zamestnávateľa podľa Zákonníka práce,“ uviedla spoločnosť vo svojom stanovisku.
Spor medzi Amazonom a odbormi sa vyostril po tom, ako spoločnosť koncom vlaňajška prepustila predsedu odborovej organizácie bez súhlasu odborov, ktorý pri členoch odborového orgánu vyžaduje Zákonník práce. Výpoveď zamestnávateľ podľa odborárov odôvodnil nadbytočnosťou, no následne zverejnil pozície, na ktoré mal prepustený predseda spĺňať kvalifikačné predpoklady. Odbory to vnímajú ako nekalú praktiku a zásah do ochrany odborového funkcionára.
Spoločnosť však hovorí, že zamestnanca prepustila skutočne z dôvodu organizačných zmien a urobila tak ešte pred založením odborovej organizácie. „Ukončenie pracovného pomeru dotknutého zamestnanca bolo výsledkom skutočných organizačných zmien, v rámci ktorých bola jeho pozícia zrušená. Rozhodnutie bolo prijaté pred založením združenia a nemalo žiadnu súvislosť s akoukoľvek odborovou činnosťou,“ reagoval Amazon s tým, že celý proces bol v súlade s internými predpismi aj slovenskou pracovnoprávnou legislatívou.
Odborári však upozornili, že zahraničný korporát najprv odborovú organizáciu akceptoval, no neskôr jej odoprel priestory, technologické vybavenie, prístup na pracovisko aj možnosť komunikovať so zamestnancami. Podľa odborárov spoločnosť nedodržiava zákon.
Obrátili sa preto aj na Inšpektorát práce a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Tí spor nevyriešili, smeruje preto na súd. Odborári súd žiadajú, aby spoločnosti nariadil vytvoriť podmienky potrebné na výkon odborovej činnosti vrátane priestorov, technického vybavenia, prístupu na pracovisko a možnosti komunikovať so zamestnancami.
Zdroj: SITA.sk - Spor Amazonu s odborármi mieri na súd, firma sa odvoláva na legislatívu a trvá na dodržaní zákonov © SITA Všetky práva vyhradené.
Spoločnosť Amazon Slovakia pri spore s odborármi postupuje v súlade s internými predpismi aj so slovenskou pracovnoprávnou legislatívou. Odborové združenie United Voice podľa spoločnosti nesplnilo zákonné požiadavky na pôsobenie u zamestnávateľa podľa Zákonníka práce.
Reakcia a postoj Amazonu
Amazon tak reagoval v súvislosti s vyjadreniami Technologického odborového zväzu (TOZ), podľa ktorého spoločnosť začala spochybňovať postavenie odborov a odoprela im základné podmienky na výkon odborovej činnosti. Reakciu spoločnosti Amazon agentúre SITA poslala Magdalena Weglewska, ktorá je v spoločnosti zodpovedná za komunikáciu pre strednú a východnú Európu.
„Amazon rešpektuje právo zamestnancov zakladať a vstupovať do odborových organizácií a plne dodržiava slovenské právne predpisy. Na základe informácií potvrdených samotným združením UNITED VOICE, ako aj zistení príslušného inšpektorátu práce, združenie nesplnilo zákonné požiadavky na pôsobenie u zamestnávateľa podľa Zákonníka práce,“ uviedla spoločnosť vo svojom stanovisku.
Odborári kritizujú nekalé praktiky
Spor medzi Amazonom a odbormi sa vyostril po tom, ako spoločnosť koncom vlaňajška prepustila predsedu odborovej organizácie bez súhlasu odborov, ktorý pri členoch odborového orgánu vyžaduje Zákonník práce. Výpoveď zamestnávateľ podľa odborárov odôvodnil nadbytočnosťou, no následne zverejnil pozície, na ktoré mal prepustený predseda spĺňať kvalifikačné predpoklady. Odbory to vnímajú ako nekalú praktiku a zásah do ochrany odborového funkcionára.
Spoločnosť však hovorí, že zamestnanca prepustila skutočne z dôvodu organizačných zmien a urobila tak ešte pred založením odborovej organizácie. „Ukončenie pracovného pomeru dotknutého zamestnanca bolo výsledkom skutočných organizačných zmien, v rámci ktorých bola jeho pozícia zrušená. Rozhodnutie bolo prijaté pred založením združenia a nemalo žiadnu súvislosť s akoukoľvek odborovou činnosťou,“ reagoval Amazon s tým, že celý proces bol v súlade s internými predpismi aj slovenskou pracovnoprávnou legislatívou.
Spor smeruje na súd
Odborári však upozornili, že zahraničný korporát najprv odborovú organizáciu akceptoval, no neskôr jej odoprel priestory, technologické vybavenie, prístup na pracovisko aj možnosť komunikovať so zamestnancami. Podľa odborárov spoločnosť nedodržiava zákon.
Obrátili sa preto aj na Inšpektorát práce a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Tí spor nevyriešili, smeruje preto na súd. Odborári súd žiadajú, aby spoločnosti nariadil vytvoriť podmienky potrebné na výkon odborovej činnosti vrátane priestorov, technického vybavenia, prístupu na pracovisko a možnosti komunikovať so zamestnancami.
Zdroj: SITA.sk - Spor Amazonu s odborármi mieri na súd, firma sa odvoláva na legislatívu a trvá na dodržaní zákonov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kaliňák čelí podozreniam pre zmluvy so zbrojármi, konflikt záujmov rázne popiera
Kaliňák čelí podozreniam pre zmluvy so zbrojármi, konflikt záujmov rázne popiera
<< predchádzajúci článok
Šimečková mama čelí obvineniu zo subvenčného podvodu, vyšetrovateľ rieši podozrenia okolo duplicitne uplatnených faktúr
Šimečková mama čelí obvineniu zo subvenčného podvodu, vyšetrovateľ rieši podozrenia okolo duplicitne uplatnených faktúr